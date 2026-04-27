Vysoká cena neodrazuje. Jičín dává do dražby přes 30 pozemků pro domky

Tomáš Plecháč
  10:32aktualizováno  10:32
Na přelomu května a června spustí Jičín elektronickou dražbu 34 pozemků pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna u Valdštejnovy lipové aleje. Minimální cena je 6 560 korun za metr čtvereční. Prvních pět parcel se prodalo už v únoru. V září navíc půjdou do dražby čtyři pozemky pro stavbu bytových domů.
Jičín v bývalých kasárnách staví infrastrukturu pro novou obytnou čtvrť. (2. června 2025) | foto: David Taneček, ČTK

Zastupitelé v březnu souhlasili s dražbou dalších pozemků a podmínkami prodeje, radní zkraje dubna schválili vzorovou dražební vyhlášku. Pro každý pozemek bude vydána dražební vyhláška.

„Každý pozemek se bude dražit zvlášť. Očekáváme, že denně se vydraží čtyři až pět pozemků,“ sdělil starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Dražba začne 29. května a potrvá do konce prvního červnového týdne. Zájemci tak budou mít víc než měsíc na to, aby se seznámili s podklady a do dražby se přihlásili.

Částka za metr čtvereční vychází ze znaleckého posudku. V prvním kole prodeje parcel, které proběhlo obálkovou metodou, se ukázalo, že ani na místní poměry vysoká cena není překážkou. U některých pozemků se vyšplhala i na více než devět tisíc korun za metr čtvereční. Prodalo se pět ze sedmi parcel, město obdrželo 34 nabídek.

V podobně vysoký zájem radnice doufá i tentokrát. Na rozdíl od prvního kola, které bylo určeno pouze pro fyzické osoby, se do elektronické dražby mohou přihlásit rovněž firmy.

V lokalitě Kasárna dá Jičín do dražby v druhém kole 34 pozemků (červeně označeno), dražit se bude na přelomu května a června 2026. V prvním kole obálkovou metodou už Jičín prodal pět parcel (zeleně označeno).
„Jsem optimistou, věřím, že se podaří prodat maximum pozemků. Pokud se některé neprodají, ještě na podzim bychom uspořádali další kolo,“ naznačil Jan Malý.

Stavebníci si vyberou z katalogu domů

Platí stejné podmínky jako v prvním kole. Majitelé pozemků musejí při stavbě rodinných domů vycházet z územní studie a z katalogu domů. Město se jejich podobu rozhodlo regulovat, aby obytná zóna navazovala na zástavbu ve čtvrti Čeřovka, jejíž urbanistické řešení navrhl prvorepublikový architekt Čeněk Musil.

„Díky katalogu bude zachován architektonický ráz lokality a kvalitní architektonické řešení,“ řekl mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Od uzavření kupní smlouvy budou mít majitelé 24 měsíců na získání stavebního povolení a 48 měsíců na získání kolaudačního rozhodnutí. Další z podmínek je, že musí mít na adrese zkolaudovaného domu minimálně pět let trvalý pobyt.

Dražebníkem bude pražská společnost iderea Asset Management. Radnice jí kontrakt zadala přímo jako zakázku malého rozsahu, aby prodej urychlila. Maximální odměna pro dražebníka budou tři miliony korun.

V září Jičín plánuje stejným způsobem prodat čtyři ze sedmi parcel pro stavbu bytových domů. Nejprve se je pokusí developerům nabídnout jako celek. Pokud by se to nepovedlo, vydraží je v další fázi po jednom.

„Postup nám doporučila dražební kancelář. Bylo by ideální, kdyby se bytové domy povedlo vystavět rychle a najednou,“ řekl místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Vznikne až 150 bytů

Po vydražení největšího souboru pozemků bude mít město k dispozici ještě devět parcel pro rodinné domy a tři pozemky pro bytovky. „V letošním roce s největší pravděpodobností do prodeje nepůjdou,“ uvedl starosta.

15. února 2025

Na sedmi parcelách má vyrůst dvanáct čtyřpatrových domů, v každém bude devět až třináct bytů. Celkem by tak v lokalitě mělo vzniknout kolem 150 bytových jednotek.

Město do vybudování infrastruktury v nové čtvrti pod Čeřovkou investovalo 274 milionů korun, vzalo si kvůli tomu úvěr na 180 milionů.

Stavba inženýrských sítí, chodníků a komunikací začala na jaře 2022, skončila v závěru loňského roku. Obytná zóna vznikla na místě bývalých kasáren z roku 1887. Město bývalý armádní areál získalo mezi lety 2000 až 2006. V letech 2012 a 2013 šla většina budov k zemi, rok nato radnice vypsala urbanisticko-architektonickou soutěž na podobu nové čtvrti.

Demolice čeká také poslední dvě zbývající budovy, místo nich vznikne domov pro seniory se 140 lůžky. Projekt, který před lety rozjela a kvůli finančním potížím nedokončila nadnárodní skupina SeneCura, převzala společnost Senior Properties. Firma je součástí holdingu Penta.

Demolice má začít ještě letos, centrum by mělo zahájit provoz v roce 2029. Jeho součástí bude také 20 lůžek odlehčovací služby.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Polovina území ČR trpí silným půdním suchem, i kvůli suché a teplé zimě

ilustrační snímek

Už téměř polovina území Česka trpí třemi nejhoršími stupni půdního sucha, přičemž 13 procent území již zasáhlo extrémní sucho, vyplývá z aktuální mapy na webu...

Jiřikovský z bitcoinové kauzy podal proti usnesení o ponechání ve vazbě stížnost

ilustrační snímek

Tomáš Jiřikovský podal stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Rozhodovat o ní bude krajský soud. ČTK to dnes řekl mluvčí...

Původní lávka přes smíchovské nádraží v Praze 5 byla snesena v souvislosti s rekonstrukcí tohoto nádraží a vytvoření nového terminálu, ale její části byly jednak dány do technického muzea a zbytek...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Původní lávka přes smíchovské nádraží v Praze 5 byla snesena v souvislosti s rekonstrukcí tohoto nádraží a vytvoření nového terminálu, ale její části byly jednak dány do technického muzea a zbytek...

Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z...

Studie: Menší pole mohou snížit počet hrabošů v krajině i škody na úrodě

ilustrační snímek

Redukce velikosti zemědělských polí může podle vědců výrazně snížit počet hrabošů v krajině a tím i zmenšit škody, které tito hlodavci způsobují zemědělcům....

SPD a Stačilo! na kraji požadovaly distancování od sudetoněmeckého sjezdu

Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání...

Po jednání brněnských zastupitelů se odpor vůči pořádání sudetoněmeckého sjezdu přesunul na půdu jihomoravského hejtmanství. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva v Brně se opoziční formace...

Spor o mobiliář Hrubého Rohozce nekončí, památkáři rozporují sporné položky

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Národní památkový ústav (NPÚ) se odvolal proti rozsudku, podle kterého má vydat mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově dědičce šlechtického rodu Walderode Johanně Kammerlanderové. Její nárok...

Parkovacímu domu na Máji ustoupí stovka stromů. Radní odpověděli na hlavní otázky

Najít volné parkovací místo na sídlišti Máj je pravidelně velký problém.

Zvládne příjezdová silnice větší nápor aut, jak bude místo zabezpečené, kolik stromů pokácíte, jak silný bude světelný smog? Když zatím naposledy zasedli zastupitelé Českých Budějovic, dorazili na...

Zamilovaná zastávka Anděl. Pražský dopravní podnik chystá májové přestrojení

Zamilovaná zastávka na Strossmayerově náměstí 2025

Pražský dopravní podnik převleče zastávku Anděl v ulici Nádražní do romantických motivů. Lidé budou moci na místě zanechat vzkaz, na oplátku dostanou zamilovanou placku nebo drobné občerstvení....

KRNAP obhájil mezinárodní certifikát, krkonošské lesy jsou v dobrém stavu

ilustrační snímek

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) obhájila mezinárodní certifikát FSC (Forest Stewardship Council) potvrzující šetrné hospodaření v lesích....

