Jičín má podmínky prodeje rozhodující části parcel pro domy v areálu kasáren

Zastupitelé Jičína dnes schválili podmínky prodeje rozhodující části parcel pro stavbu rodinných a bytových domů v atraktivním areálu bývalých kasáren. Do prodeje formou elektronické dražby půjde 34 parcel pro rodinné domy a čtyři parcely pro bytové domy. Aukce by měla být na jaře. ČTK to řekl mluvčí města Jan Jireš. Prodej prvních pěti parcel, jejichž nabídka měla otestovat zájem kupujících, zastupitelé schválili v únoru. Kupce město vybralo obálkovou metodou.
V desetihektarovém areálu u Valdštejnské lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů, přibližně tři čtvrtiny z nich by měly být v bytových domech. Za prodej parcel by město mohlo utržit stovky milionů korun. Měla by se mu tak zcela vrátit investice 274 milionů korun do infrastruktury lokality.
Za metr čtvereční parcely pro rodinné domy bude město v aukci požadovat minimálně 6560 korun, tedy stejně jako při obálkové metodě. V ní úspěšní zájemci za pozemky nabídli od 7111 do 9119 korun za metr čtvereční. Bylo to výrazně více, než město čekalo. Za metr čtvereční pozemku pro bytový dům město bude chtít nejméně 11.000 korun za metr čtvereční. Ceny vycházejí ze znaleckých posudků.
Do prodeje město zatím nezařadilo 13 parcel pro rodinné domy a tři parcely pro bytové domy. Některé z pozemků jsou zatížené omezeními, například na nich zčásti stojí garáže. O jejich prodeji město teprve rozhodne.
Již zájem o parcely nabídnuté v obálkové metodě podle radnice potvrdil, že bývalý kasárenský areál je výjimečná lokalita pro klidné bydlení blízko centra, poblíž sportovního areálu a s veškerou infrastrukturou. Uprostřed čtvrti má být malé náměstí, v oblasti by město mělo v budoucnu postavit mateřskou školu. Lokalita navazuje na prvorepublikovou vilovou čtvrť Čeřovka.
Armádní areál získalo město mezi lety 2000 až 2006, později většinu budov v areálu zbouralo. Územní studii a katalog domů zpracovala kancelář Cuboid architekti po vítězství v architektonické soutěži v roce 2014.
Původně měli kasárny přebudovat soukromí investoři. Ani jeden ze dvou pokusů předat lokalitu soukromníkům ale nevyšel. Město se v roce 2011 rozhodlo, že ve využití místa bude pokračovat samo.