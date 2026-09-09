Náměstí se promění v les, Šiška je v háji. Začíná Jičín - město pohádky

Podtitul přehlídky odkazuje k postavě pohádkového skřítka Hajaji, který se v roce 1961 stal symbolem rozhlasových pohádek. U jejího zrodu stál právě Václav Čtvrtek, autor knih o Rumcajsovi, Křemílkovi s Vochomůrkou a Makové panence, od jehož úmrtí v listopadu uplyne padesát let.
Ústředním bodem bude pohádková cesta, tentokrát je ústřední postavou Šiška, která začala „být v háji“.
Vyvést Šišku „z háje“
Na účastníky čeká třináct zastavení. „Je to hra, kde se snoubí rukodělné dílny s pohádkovým příběhem. Šiška spadla ze stromu, trochu se potloukla a začala mít strach a smůlu. Úkolem bude vyvést Šišku ‚z háje‘ do háje bez uvozovek,“ vysvětlila dramaturgyně festivalu Daniela Klingerová Grohová.
Valdštejnovo náměstí se promění v jeden velký háj s množstvím stromků, které poskytly Lesy České republiky.
Vrcholem bude sobotní program v zámeckém parku, který je jako jediný z celého festivalu zpoplatněný. Vstupné v předprodeji pro dospělého stojí 250 korun, na místě 300 korun. Děti od 6 do 18 let zaplatí 100 korun v předprodeji, 150 korun na místě.
Vystoupí Kája a Bambuláček, kouzelník Tomáš Podzimek, zpěvačka Lenny nebo písničkář Michal Horák s kapelou. Show DJ Roxtara ve 23 hodin už bude zdarma.
Už ve čtvrtek v zámeckém parku zahraje skupina Hm... a držitelka ceny Anděl zpěvačka Kvietah s kapelou Včely. Divadelní zastavení čekají v Jezuitské koleji, v parku a nově se také otevře Masarykovo divadlo. Hradecké Divadlo Drak přiveze akrobatickou grotesku Do Hajan! Představí se také DivadloB, Damůza, Buchty a loutky nebo Víťa Marčík.
V knihovně Václava Čtvrtka se děti budou moci zaposlouchat do legendární pohádek Hajaja Českého rozhlasu, na programu bude také beseda a autorské čtení se spisovatelem Jaroslavem Rudišem. K-klub se stane dějištěm výtvarných dílen a workshopů.
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„Připomíná kužely na silnici, ne Rumcajse.“ Logo pohádkového festivalu budí vášně
Festival orámují celkem tři průvody. Zahajovací vyjde dnes v 16 hodin z křižovatky ulic Husova a Tyršova. V pátek večer se uskuteční průvod se světýlky, který z okraje lipové aleje zamíří pod Čeřovku, kde se bude zpívat Mravenčí ukolébavka. Novinkou je nedělní průvod, který uzavře příběh pohádkové cesty.
„Ve 14 hodin se vydáme od Mariánského sloupu na náměstí, kde o festivalu řezbářka Romana Krestýnová vytvoří sochu strážného anděla. Zaneseme ji do háje v Libosadu a umístíme na strom, odkud bude hájit jičínský klid celý rok,“ poznamenala dramaturgyně.
Návrat výtvarné výzvy
Po roční přestávce se do festivalového programu vrátila výtvarná výzva Háj a já, zapojilo se 500 dětských autorů. Jejich díla budou vystavená v jičínských výlohách a vybrané ilustrace budou v sobotu večer součástí videomappingu promítaného na zeď zámku.
„Dětská tvořivost je pro festival důležitá. Chtěli jsme tvorbu dětí víc dostat do veřejného prostoru, a proto jsme pro její prezentaci vybrali deset výloh různých podniků,“ sdělila Daniela Klingerová Grohová.
Komentovaná prohlídka děl s kurátorkou výtvarné výzvy Annou Wilda Crhovou se uskuteční v neděli.
Trhy neboli Řáholec market
Na Žižkově a Valdštejnově náměstí, v zámeckém parku i v Husově ulici budou po celou dobu festivalu trhy.
Na výběr bude více než 150 stánků s občerstvením, designem a rukodělnými výrobky. Nově se trhy jmenují Řáholec market.
„Město pohádky je festival, který má celorepublikový význam, ale trhy byly dlouho vnímány jako doplňková věc. Proto jsme je letos pojmenovali a chceme, aby lákaly lidi z daleka a zároveň nepůsobily nafrněně,“ uvedla organizátorka trhů Veronika Iblová ze spolku Tatrhy.
Přichází 30 tisíc návštěvníků
Každý festivalový den navštíví v průměru pět až šest tisíc zájemců. V posledních dvou letech mají pořadatelé přesnější statistiku návštěvnosti díky datům mobilních operátorů. Loňský a předloňský ročník přilákal vždy přes 30 tisíc unikátních návštěvníků.
Rozpočet festivalu je o něco vyšší než loni, překročí čtyři miliony korun. Město poskytlo 2,8 milionu, sponzoři 1,3 milionu korun.
Pořádání festivalu by se neobešlo bez pomoci dobrovolníků. „Letos se nám jich přihlásilo šedesát, pomáhají s dílničkami i s průvody, kde například zastanou role maskotů,“ sdělila nová ředitelka festivalu Tereza Poršová.