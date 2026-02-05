V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Vagon byl zčásti mimo koleje

Autor: ČTK, linh
  18:22aktualizováno  19:24
V Železnici na Jičínsku se na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Provoz na trati je přerušen. Jeden vagon zčásti vykolejil. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje policie. Podle mluvčího Správy železnic (SZ) pro mimořádnosti Martina Kavky zraněni jsou strojvůdce, vlakvedoucí a jeden cestující. Pasažérů bylo podle Kavky ve vlaku sedm.
Fotogalerie4

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje, síť X

„Měli jsme tam dvě posádky záchranářů a jednu lékařskou. Ještě jsme dovolávali dopravní zdravotní službu,“ uvedla mluvčí královéhradeckých záchranářů Lucie Hanušová. Ta upřesnila, že záchranáři převáželi čtyři zraněné a jednoho předali do péče dopravní zdravotní službě.

Mluvčí policie Šárka Pižlová později upřesnila, že se s vlakem střetlo nákladní vozidlo. K nehodě došlo krátce po 17. hodině. Policie zároveň u jejích účastníků provedla dechovou zkoušku.

Pižlová upřesnila, že vlak jel minimální rychlostí.

K nehodě došlo v úseku Jičín - Libuň na trati číslo 061. Správa železnic na webových stránkách avizovala, že provoz bude zastaven do 20. hodiny. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu v úseku mezi Jičínem a Rovenskem pod Troskami.

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)
Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)
Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)
Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)
4 fotografie

Podle hasičů je kamion je převrácený na boku. „Řidič nebyl zraněn, hasiči mu pomohli z vozidla vystoupit pomocí nastavovacího žebříku,“ uvedli na síti X.

Vlak je podle mluvčího Správy železnic nepojízdný, mimo koleje se ocitla náprava hnacího vozu. Hasiči Správy železnic odčerpávají naftu z nádrže poškozeného nákladního vozidla a evakuovali cestující, dodal Kavka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Plzeň upraví sady u náměstí, zmizí billboardy, nové budou stánky a zeleň

PlzeĹ upravĂ­ sady u nĂˇmÄ›stĂ­, zmizĂ­ billboardy, novĂ© budou stĂˇnky a zeleĹ

Plzeň zahájí v březnu revitalizaci jižní části sadů Pětatřicátníků poblíž centrálního náměstí za 25 milionů korun. Do srpna odstraní billboardy, kiosky nahradí...

5. února 2026  18:04,  aktualizováno  18:04

Kroměříž připravuje opravu věže radnice nebo stavbu hřiště v Hradisku

ilustrační snímek

Kroměřížská radnice připravuje opravu věže radnice na Velkém náměstí nebo stavbu multifunkčního hřiště v místní části Hradisko. Vyplývá to z přehledu veřejných...

5. února 2026  18:03,  aktualizováno  18:03

Plzeňský kraj, farnost a obvod dokončily studii úprav prostoru sv. Jiří v Plzni

PlzeĹskĂ˝ kraj, farnost a obvod dokonÄŤily studii Ăşprav prostoru sv. JiĹ™Ă­ v Plzni

Plzeňský kraj, farnost Lobzy a obvod Plzeň 4 dokončily krajinnou studii připravovaných úprav prostoru U sv. Jiří v Plzni-Doubravce, který je častým cílem...

5. února 2026  17:48,  aktualizováno  17:48

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Vagon byl zčásti mimo koleje

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Provoz na trati je přerušen. Jeden vagon zčásti vykolejil. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje policie. Podle mluvčího...

5. února 2026  18:22,  aktualizováno  19:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Písečtí zastupitelé schválili rekonstrukci starého venkovního bazénu

ilustrační snímek

Písečtí zastupitelé dnes schválili rekonstrukci starého venkovního bazénu. Město teď za 390 milionů korun buduje nový plavecký bazén pod lesnickou školou....

5. února 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

Hradecká koalice HDK a TOP 09 půjde do voleb s Hradeckými kantory a Nestraníky

ilustrační snímek

Královéhradecká koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 bude v letošních komunálních volbách kandidovat s podporou Hradeckých kantorů a...

5. února 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

Nejen hokej a curling, do akce jde i snowboardista Hroneš. Bude mít na ZOH 2026 životní formu?

Český snowboardista Jakub Hroneš

Český snowboardista Jakub Hroneš dnes nastoupí do kvalifikace Big Airu na zimních olympijských hrách v Livignu. Jednadvacetiletý reprezentant věří, že si na největší sportovní akci své kariéry...

5. února 2026  19:11

Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...

5. února 2026  19:02

FN Ostrava by letos mohla začít budovat Moravskoslezské onkologické centrum

ilustrační snímek

Se stavbou Moravskoslezského onkologického centra za 2,6 miliardy korun by fakultní nemocnice Ostrava mohla začít letos. Řekl to dnes při návštěvě nemocnice...

5. února 2026,  aktualizováno 

Při zbraňové amnestii už odevzdali lidé na Vysočině 33 zbraní

ilustrační snímek

Za první měsíc takzvané zbraňové amnestie odevzdali lidé na Vysočině policistům 33 zbraní, 294 kusů střeliva a 45 kusů munice. Zbraně pocházejí především z...

5. února 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

5. února 2026  18:15

Děti si v muzeu v Poličce vyzkouší práci hasičů v interaktivní herně

ilustrační snímek

Muzeum v Poličce na Svitavsku věnuje novou výstavu hasičům. Návštěvníky seznámí s tím, jak hasiči v minulosti hasili oheň, jaké měli vybavení, techniku i...

5. února 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.