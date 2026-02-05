„Měli jsme tam dvě posádky záchranářů a jednu lékařskou. Ještě jsme dovolávali dopravní zdravotní službu,“ uvedla mluvčí královéhradeckých záchranářů Lucie Hanušová. Ta upřesnila, že záchranáři převáželi čtyři zraněné a jednoho předali do péče dopravní zdravotní službě.
Mluvčí policie Šárka Pižlová později upřesnila, že se s vlakem střetlo nákladní vozidlo. K nehodě došlo krátce po 17. hodině. Policie zároveň u jejích účastníků provedla dechovou zkoušku.
Pižlová upřesnila, že vlak jel minimální rychlostí.
K nehodě došlo v úseku Jičín - Libuň na trati číslo 061. Správa železnic na webových stránkách avizovala, že provoz bude zastaven do 20. hodiny. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu v úseku mezi Jičínem a Rovenskem pod Troskami.
Podle hasičů je kamion je převrácený na boku. „Řidič nebyl zraněn, hasiči mu pomohli z vozidla vystoupit pomocí nastavovacího žebříku,“ uvedli na síti X.
Vlak je podle mluvčího Správy železnic nepojízdný, mimo koleje se ocitla náprava hnacího vozu. Hasiči Správy železnic odčerpávají naftu z nádrže poškozeného nákladního vozidla a evakuovali cestující, dodal Kavka.