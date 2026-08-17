Jičín opravil za 31 milionů v areálu v Lipách atletický a fotbalový stadion

Šestnáctitisícový Jičín dokončil rekonstrukci městského atletického a fotbalového stadionu za 31 milionů korun. Stadion je součástí sportovního areálu v Lipách, v němž se konají soutěže celostátního významu. Původní stav stadionu s fotbalovým hřištěm uprostřed již neodpovídal požadavkům a standardům pro pořádání atletických závodů vyšších úrovní. Město do areálu v posledních letech investovalo přes 100 milionů korun. ČTK o tom dnes informoval mluvčí radnice Jan Jireš.
Stavba, kterou radnice chystala několik let, začala v roce 2024. Předloni město v areálu dokončilo tenisovou halu za 65 milionů korun a loni na podzim v Lipách otevřelo nákladem 11 milionů korun nafukovací halu pro házenou a další sporty. Celý areál v Lipách zahrnuje velkou sportovní halu, krytý bazén a venkovní hřiště a sportoviště.
Pro rekonstrukci stadionu město zvolilo metodu Design & Build. Vítězný dodavatel, kterým byla společnost Sport Construction, tedy udělal projekt i samotnou stavbu. Na rekonstrukci město získalo od Národní sportovní agentury (NSA) dotaci 22,5 milionu korun. "Sportoviště nyní splňují standardy World Athletics a organizací FIFA, UEFA a FAČR," uvedl mluvčí.
Stavbaři na stadionu opravili čtyřsetmetrový ovál s osmi dráhami, atletické sektory technických disciplín a travnaté hřiště, které bude sloužit jako dopadová plocha atletických disciplín a nadále i pro fotbal. V areálu stavbaři postavili sklad a zázemí a také akumulační nádrž na vodu pro zavlažování. Hřiště dostalo úsporné LED osvětlení a závlahový systém.