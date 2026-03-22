Jičín prodává pozemek v průmyslové zóně, zájem má firma KM Fire Nový Bydžov

Město Jičín hodlá prodat v průmyslové zóně pozemek o rozloze téměř půl hektaru. O parcelu dříve projevila zájem společnost KM Fire z Nového Bydžova na Hradecku, která vyrábí protipožární rozvaděčové elektroskříně. Prodej pozemku radnici umožnilo vybudování propojovací silnice v zóně v roce 2024. Pozemek je z nové komunikace přístupný. ČTK to řekl mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.
Prodej parcely o rozloze 4231 metrů čtverečních ve středu schválili zastupitelé města. Minimální cenu město stanovilo na 1800 korun za metr čtvereční plus daň z přidané hodnoty. Prodej pozemku, který leží poblíž areálu městského sběrného dvora, bude formou obálkové metody.
"Pozemek je určen pro výstavbu podnikatelského objektu v souladu s územním plánem a s vyloučením předmětu podnikání v oblasti dopravy a skladování," uvedla radnice. Prodej dalších pozemků u nové komunikace město zatím nepřipravuje. Podmínkou další zástavby lokality totiž je vybudování kanalizace.
Propojovací silnici za 16,2 milionu korun město otevřelo na konci roku 2024. Půlkilometrová propojka ulehčila dopravě ve východní části města a usnadnila přístup k továrnám v zóně. V lokalitě mají továrny firmy Aumovio Czech Republic (dříve Continental), Kobit, Maso Jičín, C.S.Cargo, Scania, Garland, Microrisc či Hydra.