Jičín bude na začátku roku 2027 hospodařit v rozpočtovém provizoriu

Autor: ČTK
  12:58
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Šestnáctitisícový Jičín bude na začátku příštího roku hospodařit podle rozpočtového provizoria. Nové vedení města, které do funkcí nastoupilo 4. listopadu, nestihne rozpočet pro rok 2027 připravit. Chod města a jeho již zahájené investice rozpočtové provizorium neomezí. ČTK to dnes řekl starosta Jan Zachoval (Patrioti a JDK). Koalice v čele s Patrioty a JDK po říjnových volbách vystřídala ve vedení města koalici vedenou hnutím ANO, které stálo v čele města od roku 2014.

"Jsme v časové tísni, abychom se podrobně seznámili s veškerými podklady v rámci rozpočtu. Legislativně nejsme schopni připravit rozpočet odpovědně tak, abychom si za ním stáli. Chod města od ledna ohrožen není. Veškeré výdaje bude město krýt naprosto standardně," řekl starosta. Předpokládá, že rozpočet by měli zastupitelé schvalovat v únoru, takže podle rozpočtového provizoria by město hospodařilo v lednu a v části února.

Při tvorbě rozpočtu bude vedení Jičína podle starosty především vycházet z investičních závazků města, jejichž přesnou bilanci si nyní dělá. Již zahájené a smluvně uzavřené investice město podle starosty dokončí. "V tom naprosto respektuji rozhodnutí předchozího vedení," uvedl starosta. Novou velkou investici radnice na příští rok kvůli stabilizaci ekonomiky města neplánuje. Soustředit se chce na opravy svého majetku, například chodníků a silnic, střech na zámku a 1. základní škole, na opravu Valdické brány.

Pro letošní rok má město podle loni v prosinci schváleného rozpočtu v plánu investice za rekordních 424 milionů korun při příjmech 997 milionů korun a výdajích 1,05 miliardy korun. Schodek má být 55 milionů korun. Do konce září skončilo hospodaření města deficitem 15 milionů korun při příjmech 632 milionů korun a výdajích 647 milionů korun.

Hlavními investicemi města jsou v současnosti stavba odpočinkové zóny Cidlina za 153 milionů korun a sdružená investice města, kraje a vodáren do opravy páteřních ulic Ruská a Poděbradova za více než čtvrt miliardy korun. Další desítky milionů korun jdou do rekonstrukce zámku, obřadní síně na zámku a do přestavby budovy městského úřadu v ulici 17. listopadu.

Koalici v Jičíně vytvořili Patrioti a JDK se sdružením nezávislých Aktivní Jičín, hnutím STAN, ODS a s uskupením Jičín srdcem s podporou Pirátů. Pětikoalice má v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 13 mandátů. V opozici jsou ANO, Volba pro město a lidovecké Sdružení pro Jičín. Tyto tři subjekty tvořily základ vládnoucích koalic od roku 2014.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor

Nový hostivařský hřbitov

Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný reaktor. Nový hřbitov v pražské Hostivaři je ale především promyšleným pietním místem, které chrání...

Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?

Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil...

Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové dopravy. Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil Zátopek“, čeká už za...

Počet nemocných s respiračními infekcemi v Praze stoupl. Proti krajům si však vede dobře

ilustrační snímek

Za minulý týden v Praze stoupl počet nemocných s akutními infekcemi dýchacích cest o více než desetinu. Pacientů bylo 984 v přepočtu na každých 100 tisíc obyvatel. Vyplývá to z informací na webu...

16. listopadu 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Smlouva z 50. let je neplatná, rozhodl soud a vrátil dům Židovské obci Brno

ilustrační snímek

Budova bývalého spolkového domu v Brně na Kolišti se vrátí do rukou Židovské obci Brno. Ta v pondělí u Městského soudu v Brně uspěla s tvrzením, že kupní smlouva z roku 1957, kterou tehdejší obec dům...

16. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Medvěd Jirka, kterého museli utratit, měl poškozená játra i změny na srdci

Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v...

Dvacetiletý medvěd ušatý Jiří z ostravské zoologické zahrady, kterého museli v polovině října utratit, trpěl vážným poškozením jater, ledvin a srdce a v závěru se u něj rozvinula celková sepse...

16. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Olomoucká zoo poprvé odchovala sýce rousné, malé sovičky jsou už ve voliéře

ilustrační snímek

Olomoucká zoo letos poprvé odchovala sýce rousné. Dvojice mláďat těchto drobných soviček v srpnu opustila hnízdní dutinu a návštěvníci zoo je už mohou vidět ve...

16. listopadu 2026  13:23,  aktualizováno  13:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kašna jako adventní věnec. Budějovické trhy budou pohádkové, známe novinky i lákadla

Vánoční trhy obsadily náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Pohádkový. Takový bude letošní Českobudějovický advent. Organizátoři si pro návštěvníky připravili řadu novinek. Mezi nimi jsou například i nové sochy Petronela a Uriáše z pohádky Anděl Páně, které...

16. listopadu 2026  14:52

V Opatovci na Svitavsku bude referendum o stavbě větrných elektráren

ilustrační snímek

V Opatovci na Svitavsku bude příští rok 22. ledna místní referendum o záměru společnosti ČEZ postavit poblíž obce větrné elektrárny. Firma už s radnicí...

16. listopadu 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Živě: Koncert pro budoucnost začne letos symbolicky v 16:36

16. listopadu 2026  14:36

Reakce na dlouhé kolony na Proseku. TSK uzavře rampu na Cínoveckou

Pokračující opravy ulic Kbelská a Cínovecká v Praze. (listopad 2026)

Pro řidiče se od středy uzavře v Praze připojovací rampa na Cínoveckou ulici z Ďáblické ulice směrem do centra. Opatření souvisí s rekonstrukcí Cínovecké ulice a tvořícími se kolonami na příjezdu do...

16. listopadu 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Ladislav Mejzlík zůstává v čele Komory auditorů. Komora mění systém zkoušek

16. listopadu 2026  14:32

Jičín bude na začátku roku 2027 hospodařit v rozpočtovém provizoriu

ilustrační snímek

Šestnáctitisícový Jičín bude na začátku příštího roku hospodařit podle rozpočtového provizoria. Nové vedení města, které do funkcí nastoupilo 4. listopadu,...

16. listopadu 2026  12:58

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Brno mělo jiné priority a vozovna MHD chátrala, dnes oprava stojí čtyřnásobek

Vozovna MHD v Brně-Komín je v havarijním stavu.

Modernizace vozovny MHD v brněnské části Komín bude pro město hodně nákladná, protože politici řešení problému dlouhá léta odkládali. Od začátku přitom věděli, že budova je v havarijním stavu a...

16. listopadu 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Na středočeské silnice ráno poprvé v sezoně vyjely sypače

ilustrační snímek

Ve středních Čechách dnes vyjely poprvé v této sezoně sypače. Krajští cestáři je kvůli námraze časně ráno vyslali na silnice na Příbramsku, uvedli na Facebooku.

16. listopadu 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×