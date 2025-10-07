Jičín chce přestěhovat až třetinu doručovacích boxů, nabídne jiná místa

Schránky pro samoobslužné vyzvednutí zásilek zaplavily šestnáctitisícový Jičín. Často stojí na nevhodných místech, brání řidičům ve výhledu a kazí estetický dojem. Město se proto rozhodlo zakročit. Schválilo strategii pro výdejní boxy a vytipovalo vhodnější lokality, které nabídne přepravním společnostem.

Pracovníci města objeli všechna místa s výdejními boxy, vytvořili mapu a vybrali konkrétní místa, odkud by měly zmizet.

„Budeme jednat se všemi subjekty, které v Jičíně výdejní box mají, o jejich umístění tam, kde by z našeho pohledu být neměly. Vytipujeme místa, kde bychom doručovací boxy chtěli mít,“ říká starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Po okresním městě je přibližně 40 výdejních skříněk. „Byli bychom rádi, kdyby se povedlo přesunout minimálně třetinu z nich,“ naznačuje starosta.

Jedním z nich je třeba čtveřice boxů nešikovně umístěných mezi chodníkem, parkovištěm a vjezdem k bance u autobusového nádraží. Už na první pohled působí jako pěst na oko, opticky svírají vzrostlý strom, navíc před nimi stojí kontejnery na tříděný odpad.

„Vypadá to divně, je to nepřehledné. Stojí tu plno aut, když někdo přijede pro zásilku, nemá kde zaparkovat. Bylo by dobré to řešit a pro boxy najít jiné místo, ale lidé si na to už asi zvykli a ani jim to nepřijde,“ míní Marie Golcová z nedalekých Chomutic.

Řidiči chtějí k boxu, parkují v cyklostezce

Mezi schránky, které by město chtělo přestěhovat, patří výdejní box u kruhového objezdu v Koněvově ulici v části Letná, kde trčí na chodníku před prodejnou potravin. Další problematická schránka je nedaleko odsud na křižovatce ulic Markovy a J. Š. Kubína.

Výdejní boxy v Jičíně nepůsobí zrovna vzhledně. Město chce jednat s firmami, aby některé přemístily. (10. září 2025)
Výdejní boxy v centru Jičína (10. září 2025)
Výdejní boxy v centru Jičína (10. září 2025)
Výdejní boxy v centru Jičína (10. září 2025)
7 fotografií

„Když řidiči vyjíždějí na hlavní silnici, brání jim ve výhledu. U samoobsluhy v Lipách stojí nešťastně tak, že auto přepravní společnosti ani zákazníků nemůže zastavit a stojí na cyklostezce. Toho se snažíme vyvarovat. Správně by boxy měly být dobře přístupné a osvětlené,“ vysvětluje jičínská místostarostka Alena Stillerová (ANO).

Obyvatelé, s nimiž redaktor iDNES.cz u doručovacích schránek hovořil, se nad jejich rozmístěním po městě příliš nepozastavují.

„Já je nepoužívám, v podstatě ani nevím, kde jsou, takže mě nijak neruší. Nemůžu říct, že by mi to vadilo,“ povídá paní Marie.

Podobný názor má i pan Ladislav: „Já to nepoužívám, takže je mi to vcelku jedno. Vím, že se to teď hodně řeší. Pokud jsou někde bokem nebo u obchodních domů, nikomu by vadit neměly.“

Právní vakuum

Strategii pro výdejní boxy, kterou radní Jičína před časem schválili, vytvořili architekti působící napříč celou republikou. Dokument obsahuje doporučení pro umisťování výdejních skříní, ukazuje příklady dobré praxe i nevhodného umisťování. Strategii přijala také další česká města.

„Obsahuje řadu metod pozitivní motivace a pouček, které Jičín začne zohledňovat,“ uvádí mluvčí jičínské radnice Jan Jireš. Jedním z doporučení je boxy instalovat v halách nebo u autobusových zastávek.

Problém je, že současná legislativa tento fenomén zatím nijak neupravuje. Chybějí závazná a vymahatelná pravidla.

„Neexistuje žádná právní úprava, judikatura ani soudní rozhodnutí, kterými bychom se mohli řídit. Nacházíme se v právním vakuu. Nemáme jinou cestu než to s jednotlivými firmami projednat a seznámit je s naším postojem. Pokud s tím nebudou souhlasit, budeme čekat, jestli nevznikne právní úprava, která se tím bude zabývat,“ vysvětluje starosta Jan Malý.

Většina z výdejních boxů v Jičíně se nachází na soukromých pozemcích. V některých případech však je k nim přístup přes pozemky města, což radnici dává lepší vyjednávací pozici.

Podobné problémy jako Jičín řeší také další města. Například na Slezském Předměstí v Hradci Králové společnost Alza postavila doručovací box jen pár decimetrů od ceněné plastiky sochaře Vladimíra Preclíka. Později ho o tři metry posunula.

Jičín chce přestěhovat až třetinu doručovacích boxů, nabídne jiná místa

Schránky pro samoobslužné vyzvednutí zásilek zaplavily šestnáctitisícový Jičín. Často stojí na nevhodných místech, brání řidičům ve výhledu a kazí estetický dojem. Město se proto rozhodlo zakročit.

7. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

