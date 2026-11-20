V jičínské nemocnici začala stavba pavilonu psychiatrie za 429,5 milionu korun bez DPH. Součástí investice je dvoupodlažní podzemní parkoviště se 160 místy či nové cesty v areálu, technické přípojky a úpravy okolí pavilonu. Dokončení stavby kraj plánuje na červenec 2028, provoz v pavilonu by měl začít týž rok. ČTK o tom dnes informovali zástupci Královéhradeckého kraje, který je investorem. Stavební práce zajistí společnost KAMI PROFIT. Kraj počítá s dotací z programu IROP.
"Jedná se o další významný krok v modernizaci krajských nemocnic, do kterých dlouhodobě investujeme. Chceme, aby obyvatelé našeho kraje měli dostupnou kvalitní zdravotní péči bez ohledu na to, zda potřebují pomoc s tělesným, nebo duševním onemocněním," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Stavba třípodlažního pavilonu v Oblastní nemocnici Jičín začne demolicí nevyhovujících objektů. "Tyto práce by měly být dokončené během osmi týdnů. Následovat bude výstavba samotného pavilonu a podzemního parkoviště," uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Pavilon bude mít 43 lůžek pro akutní i plánované hospitalizace, psychiatrické a psychologické ambulance včetně péče o dětské pacienty a zázemí pro terapeutické aktivity. Lůžka budou rozdělená do dvou samostatných oddělení se zázemím a prostory pro skupinovou terapii.
V prvním nadzemním podlaží vznikne stanice pro plánované hospitalizace s kapacitou 21 pacientů, druhé podlaží bude sloužit akutní psychiatrické péči a nabídne 22 lůžek. Součástí architektonického řešení jsou také vnitřní atria a zahrady, které pacientům poskytnou prostor k odpočinku a terapeutickým aktivitám.
"Ve druhém nadzemním podlaží projekt počítá s pěti psychiatrickými a třemi psychologickými ambulancemi. Třetí podlaží bude vyhrazeno dětským pacientům. Vznikne zde ambulance dětského psychiatra a tři ambulance dětských psychologů, čekárna s hernou a multisenzorická místnost," sdělil Lechmann. V další části podlaží bude zázemí pro kreativní a terapeutické činnosti pacientů.
Podzemní parkoviště pro 160 aut bude z větší části přístupné veřejnosti, hlavní vjezd bude z Bolzanovy ulice. "Projekt je stavebně náročný zejména kvůli propojení zdravotnického provozu s podzemním parkovištěm," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Výstavba psychiatrického pavilonu je další etapou modernizace jičínské nemocnice. V roce 2024 kraj dokončil multifunkční pavilon za 644 milionů korun a nemocnice rozšířila své služby o pracoviště magnetické rezonance. Kraj chystá výstavbu urgentního příjmu za 560 milionů korun, přičemž již vybral zhotovitele projektové dokumentace za 33 milionů korun. Stavba by mohla začít po dokončení pavilonu psychiatrie.
Krajské nemocnice v Královéhradeckém kraji zastřešuje zdravotnický holding. Kraj je vlastníkem nemocnic v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou, součástí jsou také nemocnice v Novém Bydžově a Broumově. Největším zdravotnickým zařízením v kraji je státní Fakultní nemocnice v Hradci Králové.