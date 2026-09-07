Jičínský pohádkový festival bude letos o Hajajovi, lese, a duševním zdraví

Autor: ČTK
  16:32aktualizováno  16:32
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Letošní 36. ročník festivalu Jičín - město pohádky, který se uskuteční 9. až 13. září, bude zaměřený na život v lese a přírodě. Šestnáctitisícové město se na festivalu, jehož podtitul letos zní Hájajá, promění v les řemesel, dílen, her a odpočinku. Program se s odkazem na slovní hříčku "být v háji" zaměří i na téma duševního zdraví, uvedla dnes dramaturgyně festivalu Daniela Klingerová Grohová. Loni festival navštívilo přes 30.000 lidí.

Podtitul festivalu odkazuje k rozhlasovému skřítkovi Hajajovi a spisovateli Václavu Čtvrtkovi, jehož dílo je úzce spjato s Jičínem. "Hlavní postavou tradiční Pohádkové cesty bude Šiška, která začala být v háji. Cílem cesty je projít si se Šiškou různá zastavení, podívat se a vyzkoušet si, jak se strachem pracovali naši předci, a inspirovat Šišku, kudy z háje ven," uvedla dramaturgyně.

Festivalové návštěvníky čekají desítky akcí a představení. Centrem festivalu bude i letos zámecký park a Valdštejnovo náměstí. Přivítá je také Biograf Český ráj, K-klub, knihovna Václava Čtvrtka, Masarykovo divadlo nebo jezuitská kolej. Součástí festivalu budou i posílené trhy s více než 150 stánky s občerstvením, regionálními a řemeslnými produkty.

Vrcholem festivalu bude sobotní program v zámeckém parku, kde vystoupí například zpěvačka Lenny nebo písničkář Michal Horák s kapelou. Sobotní program na Valdštejnově náměstí završí večerní videomapping, který nahradí dřívější ohňostroje. Vstupné budou návštěvníci festivalu platit pouze v sobotu na program v parku a na vybraná loutková divadla či promítání v biografu. Vstup na Valdštejnovo náměstí bude po celou dobu festivalu zdarma.

Letos podruhé pořádání akce zajišťuje městem založený zapsaný ústav Jičín - město pohádky. Radnice organizaci festivalu letos podporuje dotací 2,8 milionu korun, asi 1,3 milionu korun dávají sponzoři. V roce 2024 festival pořádalo samo město, protože předchozí hlavní pořadatel, Nadační fond - Jičín město pohádky se toho po konci festivalu v roce 2023 vzdal.

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