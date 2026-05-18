Jihlava a Okříšky získaly cenu Zlatý erb za weby měst a obcí za roky 1999 - 2025

Absolutními vítězi soutěže Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí v Česku za období let 1999 až 2025 se staly Jihlava a Okříšky z Kraje Vysočina. Výsledky dnes večer při 28. ročníku soutěže pořadatelé vyhlásili na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové. Cílem klání je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích.
Porota hodnotila umístění všech měst a obcí, které se do soutěže od jejího založení v roce 1999 zapojily. "Soutěž Zlatý erb v letošním ročníku přinesla výjimečný způsob hodnocení. O výsledcích rozhodovalo souhrnné bodování historických umístění účastníků napříč celou historií soutěže. Body se sčítaly ve dvou kategoriích. Mezi obcemi zvítězily Okříšky, v kategorii měst pak Jihlava," uvedl mluvčí konference ISSS Adam Folta.
Jihlava je zároveň nejúspěšnějším účastníkem soutěže. Získala pět prvenství a čtyřikrát obsadila druhé místo. Na druhé příčce skončilo statutární město Most z Ústeckého kraje, třetí místo obsadil Bruntál z Moravskoslezského kraje.
"S nápadem ohodnotit nejúspěšnější účastníky soutěže jsme si pohrávali několik let. Na jeho realizaci došlo až letos a dnes tu tak máme oceněné za předchozích 27 ročníků," uvedla manažerka soutěže Zlatý erb Hana Bazjuková.
V kategorii obcí zvítězil městys Okříšky na Třebíčsku, který se do soutěže poprvé zapojil v roce 2004. Druhé místo získala obec Tisá z Ústeckého kraje a třetí příčku obsadila obec Lovčice u Nového Bydžova v Královéhradeckém kraji.
Spolek Český zavináč dnes udělil také cenu Úřad 5.0 za využití umělé inteligence. Ve druhém ročníku této soutěže získal cenu voicebot Max na webu města Šumperk a interní AI ekosystém Krajského úřadu Jihočeského kraje. Čestné uznání předsedy poroty získala Městská část Praha 4. Loni získala cenu Úřad 5.0 obec Mokrá-Horákov na Brněnsku.
Loni ocenění Zlatý erb 2025 získal Jirkov na Chomutovsku, druhé místo obsadil Uherský Ostroh na Uherskohradišťsku a třetí skončila Rokytnice nad Jizerou na Semilsku. Pořadatelé soutěže loni hodnotili pouze obce a města, která nemají rozšířenou působnost.