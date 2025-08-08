Páteční program trvá od 13:30 do půlnoci. Například soubor MonAmour Mnich uvede představení Modelka XXL, tedy komediální monodrama o tom, jak ženy drezírují samy sebe. Pražský soubor Nekroflík přiveze zase poetickou detektivku PARAZIT-TY, jejímž námětem je klimatická změna a lidská bezohlednost.
V sobotu se hraje od 13:30 do večera. Například Statické divadlo z Frýdku-Místku uvede tragikomickou grotesku o životě a díle Petra Bezruče Básník.
Bohatý doprovodný program v Jiráskově parku začíná vždy v 15:00. Nabídne pohádky či koncerty. V pátek večer vystoupí třeba kapela Patejdl Tribute a také skupina Peaches Shoecase, složená ze studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka a absolventů herectví DAMU.
V sobotu se začíná pohádkou Čert tě vem! Tradičně vystoupí šansonové uskupení 6NaChodníku nebo orientální tanečnice ze skupiny Sahar. Na závěr půjde průvod k divadlu. Ohňostroj bude ve 22:00.