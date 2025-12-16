Cestování v Hradeckém kraji zdražilo, nejen seniorům skončí vyšší slevy

Tomáš Hejtmánek
  11:42aktualizováno  11:42
Vlaky a autobusy na východě Čech jezdí od neděle nejen podle nových jízdních řádů, ale také podle nového ceníku. Za svezení si cestující připlatí až 20 procent. Jednodenní jízdenka po Královéhradeckém a Pardubickém kraji stála ještě minulý týden 200 korun, nyní ji pořídíte za 240 korun.
Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově

Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově | foto: Martin Veselý, MAFRA

Tak vypadá kabina strojvedoucího soupravy RegioFox. (28. srpna 2024)
Královéhradecký kraj a České dráhy představily na tratích mezi Trutnovem a...
Nízkopodlažní souprava RegioFox nabídne větší komfort. (28. srpna 2024)
Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově
14 fotografií

S vyšší cenou však přišla i výhoda: zatímco dříve taková jízdenka platila jen do půlnoci, nově na ni lze jezdit 24 hodin od zakoupení.

Hodí se třeba při zpáteční cestě na hory nebo při větším cestování po regionu. Jen jedna jízda z Hradce na Špindlerovku stojí 170 korun. Při cestě zpět následující den jde o úsporu.

„Kromě zvýšení cen jsme chtěli zachovat výhodnost pro pravidelné cestující,“ vysvětluje změny v tarifu integrované regionální dopravy (IREDO) náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO).

Nádraží v Jaroměři opravili, druhá kolej do České Skalice je nejistá

Běžné jízdenky zdražily většinou o několik korun. Například cesta z Hradce Králové do Rychnova nad Kněžnou vyšla na 70 korun, nově přijde na 78 korun. Cesta do Pardubic zdražila o desetikorunu na 54 korun.

Důvodem růstu cen jsou vyšší náklady na mzdy i palivo. V Královéhradeckém kraji se jízdné průměrně zvedá o 13,8 procenta. Od roku 2014 stouplo kumulativně o 33 procent, zatímco třeba tarif Českých drah za stejné období zdražil o 52 procent.

„Ceny tarifu IREDO a Českých drah nám úplně odskakovaly. To jsme nemohli takto nechat, protože kvůli tomu výrazně rostly náklady kraje na financování veřejné dopravy,“ uvádí Jarolím.

„V posledních letech podíl tržeb z jízdného klesá, zatímco náklady na provoz veřejné dopravy rostou. Úprava tarifu IREDO, pokud chceme zachovat dopravní obslužnost v současném rozsahu i kvalitě, je proto nezbytným krokem,“ vyjádřil se hejtman Petr Koleta (ANO).

Ještě víc než na Hradecku se jízdné zvedlo v sousedním Pardubickém kraji, kde byly vzdálenosti mezi zónami počítané systémem tarifních jednotek odlišné od těch hradeckých.

Karta i aplikace ušetří

I nadále je výhodnější k častějšímu cestování po regionu využít elektronickou peněženku na kartě IREDO. Zmíněná jízdenka do Rychnova tak vyjde stejně jako dříve o 10 korun levněji.

Od prosince si ji navíc cestující mohou pořídit i přes novou mobilní aplikaci IREDO, která nyní umožňuje přímý nákup jízdenek. Odbavení je tak rychlejší a navíc odpadá nutnost pořídit si kvůli výhodnější ceně jízdenky plastovou kartu.

Motorový vlak RegioFox na nádraží v Trutnově
Tak vypadá kabina strojvedoucího soupravy RegioFox. (28. srpna 2024)
Královéhradecký kraj a České dráhy představily na tratích mezi Trutnovem a Náchodem moderní motorové soupravy RegioFox. (28. srpna 2024)
Nízkopodlažní souprava RegioFox nabídne větší komfort. (28. srpna 2024)
14 fotografií

O něco méně si za vlaky a autobusy připlatí ti, kdo si pořizují vícedenní jízdenky. Dosud stála 30denní jízdenka 26násobek jednotlivé základní, nově je to jen 22násobek. Cena tak pro pravidelně dojíždějící stoupla jen o necelých 5 procent. Podobně je to s tříměsíční a roční jízdenkou.

„Bohužel se však změnily podmínky pro skupinovou jízdenku. Dříve na ni mohlo cestovat pět osob bez omezení věku. Nově mohou být jen dvě z nich dospělé. To povede k tomu, že skupiny turistů raději pojedou auty,“ kritizuje nový ceník předseda dopravního výboru Královéhradeckého kraje Jiří Prokop (ANO).

Podle vedení kraje neměla neomezená jízdenka smysl. Cestující ve vlaku mohou užít podobnou skupinovou jízdenku Českých drah. „Chtěli jsme, aby tato sleva měla hlavu a patu. Mělo by to být prorodinné opatření, které podporuje cestování rodin,“ vysvětluje Jan Jarolím.

Výhodnější tarif pro seniory a studenty končí

Speciální podporu dětí a seniorů zavedl Královéhradecký kraj letos v září. Ze 7denních, 30denních a 90denních jízdenek jim dodatečně vrátí polovinu jízdného. Podmínkou však je, že se o slevu přihlásí přes webové stránky kraje. To zatím podle úředníků udělal jen zlomek cestujících.

„Do konce října nám přišlo asi 402 žádostí. Další ale ještě mohou přijít. Zatím by šlo na vráceném jízdném o výrazně menší částku, než jakou jsme na tento projekt alokovali,“ přiznává vedoucí krajského odboru dopravy Tomáš Jurček.

Slevový program končí 31. prosince. Zájemci podávají jen jednu univerzální žádost, čas na to mají do 31. ledna. Teprve pak může kraj úspěšnost projektu vyhodnotit.

Přímé vlaky na Rychnov

Nejvýraznější novinkou nedělní změny jízdních řádů je nasazení dalších nových jednotek na železnici v Královéhradeckém kraji. Moderní soupravy RegioFox nově jezdí z Hradce Králové do Letohradu a také z Častolovic do Solnice. Významně díky tomu posílily přímé vlaky do Rychnova nad Kněžnou.

28. srpna 2024

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„V úseku Hradec Králové – Častolovice budou ve většině případů soupravy do Letohradu a Solnice spojeny, dále budou pokračovat samostatně. V opačném směru bude princip obdobný,“ vysvětluje mluvčí kraje Dan Lechmann.

Některé přímé vlaky pojedou nově i do Rokytnice v Orlických horách.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

16. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:56

Jsem tu sám a zamčený, volal zoufalý muž policistům z hospody, kde usnul

Ilustrační snímek

Kuriózní zásah řešili v noci na úterý policisté ve Žďáru nad Sázavou. Krátce po druhé hodině ranní je na tísňovou linku kontaktoval muž, který oznámil, že usnul v hospodě na náměstí Republiky a po...

16. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Liberec vypsal výběrové řízení na místo ředitele třísouborového Šaldova divadla

ilustrační snímek

Liberec vypsal výběrové řízení na místo ředitele třísouborového divadla F. X. Šaldy. Nahradí Lindu Hejlovou Keprtovou, která na vlastní žádost skončí v této...

16. prosince 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Vítězem participativního rozpočtu ve Zlíně je oprava zastávky MHD i chodníku

ilustrační snímek

Nejvíce hlasů v osmém ročníku participativního rozpočtu ve Zlíně získala v kategorii velkých projektů oprava chodníku na mostě u nákupního centra Čepkov. Z...

16. prosince 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Legenda AZ-kvízu i draví lovci z Novy. Chytré hlavy v Brně opět prověří Kvíz Open

Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí...

Největší kvízová akce v Česku se po roce vrátí do Brna. V sobotu 7. února 2026 se v brněnském Bobycentru uskuteční třetí Kvíz Open, celodenní turnaj plný rozmanitých vědomostních otázek a týmové...

16. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Chtěl zabít dozorce i spoluvězně, zapálil celu. Trest platí, rozhodl soud

Vězni z Horního Slavkova chtěli zabít dozorce

Pětadvacetiletý Dominik Danyi si odpyká 17 let vězení za pokus o vraždy dozorce a spoluvězně, založení požáru ve věznici v Horním Slavkově a další trestnou činnost. Pražský vrchní soud v úterý zamítl...

16. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Black Friday lámalo rekordy. Visa zároveň odhaluje výrazný nárůst zadržených podvodů

16. prosince 2025  12:31

LEPAS v klíčovém momentu globální klimatické politiky představuje čínskou zelenou odpovědnost v duchu udržitelné elegance

16. prosince 2025  12:29

Města ruší novoroční ohňostroje kvůli novému zákonu. Jen Protivín se ho nevzdá

Novoroční ohňostroje mají pravidelně v Protivíně na Písecku.

Většina měst v Jihočeském kraji ohňostroj neplánuje i kvůli novému zákonu. Uspořádají ho jen v Protivíně, kde starosta slibuje, že bude udělaný tak, aby splňoval podmínky nové legislativy. Třeboň a...

16. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Olej patří do speciálních nádob. Část Pražanů ho ale vylévá do kanalizace, ukázal průzkum

16. prosince 2025  12:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Adventní program v rožnovském skanzenu zpestří o víkendu Živý betlém

ilustrační snímek

Adventní program ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku zpestří o víkendu Živý betlém. Lidovou hru o narození Ježíše představí v...

16. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Radost zkalená smutkem. Ženě se narodilo vymodlené dítě, zemřel jí však manžel

Patricie Knéslová dělá mamince radost.

V době, kdy zdravotní sestra Michaela Knéslová z Přerova sledovala svou nedonošenou novorozenou dceru bojovat o život v inkubátoru, zasáhla její rodinu velká rána. Náhle zemřel její partner a otec...

16. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.