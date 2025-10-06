Zemřel první porevoluční starosta Hradce, byl u odstraňování komunistických soch

Ve věku nedožitých 83 let zemřel první porevoluční starosta Hradce Králové Josef Potoček. Podle smutečního oznámení odešel náhle 24. září. Za jeho působení se krajské město vypořádávalo se sochami komunistických potentátů a přepisovalo názvy ulic pojmenovaných po osobnostech bývalého režimu.
Josef Potoček byl první polistopadový starosta Hradce Králové, v letech 1998 až 2002 také náměstek primátora pro školství a kulturu. | foto: archiv KDU-ČSL

Odstraňování Gottwaldovy sochy v Hradci Králové přitáhlo davy (14. 1. 1990).
Náměstek hradeckého primátora Josef Potoček (září 2002)
Stavba zdi z krabic v Hradci Králové (12. 12. 1989)
Potoček se stal posledním předsedou Městského národního výboru v Hradci Králové na mimořádném zasedání 18. ledna 1990 poté, co ke konci roku 1989 v záchvěvu revolučních událostí výbor uvolnil z funkce posledního komunistického předsedu Josefa Zadrobílka. Tehdejší tisk informoval, že byl zvolen jako bezpartijní.

Před vstupem do politiky působil Josef Potoček jako výzkumný pracovník v oblasti mikroelektroniky ve Výzkumném ústavu elektrotechnické keramiky (VÚEK) v Hradci Králové. Narodil se tamtéž v roce 1943 a vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Věnoval se také makromolekulární chemii ve Slovenské akademii věd v Bratislavě.

V čele hradecké radnice je později uváděn jako starosta. Ještě před jeho nástupem vedení města započalo s odstraňováním komunistických symbolů a přejmenováním některých ulic. Potoček na to později vzpomínal i pro iDNES.cz.

„Třeba Gottwaldovo náměstí se přejmenovalo už v prosinci 1989, tam to byl spontánní projev nadšení. U některých dalších jako třeba u Marxovy třídy, která se nyní jmenuje po Edvardu Benešovi, se vedly diskuze na zastupitelstvu. Přejmenovávala se i naše ulice, která byla dříve Zacharianova. Na novém názvu jsme se dohodli s ostatními lidmi, kteří tam žili,“ připomněl v roce 2014.

Potoček dovedl město do prvních svobodných voleb v roce 1990. V těch se sice stal zastupitelem, avšak při hlasování o volbě prvního hradeckého primátora ho porazil Martin Dvořák (dnes STAN), který tehdy získal 36 z 60 hlasů.

Potoček se však komunální politiky účastnil dál. Později vstoupil do KDU-ČSL, za kterou byl v letech 1998 až 2002 náměstkem primátora pro školství a kulturu. Aktivní ve veřejné správě zůstal až do roku 2009.

