Kabinová lanovka na Černou horu v Krkonoších pojede od soboty denně

Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu ve SkiResortu Černá hora – Pec ve východních Krkonoších přechází od soboty 16. května do každodenního provozu. ČTK o tom dnes informovala mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Do pravidelného denního letního provozu vstoupila 1. května také kabinová lanovka na Sněžku. Většina lanovek v Krkonoších v Královéhradeckém kraji jezdí zatím jen o víkendech.
"Od soboty bude tak možné vyjet kabinkou na Černou horu, odtud sjet na koloběžce, třeba ke Stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků," uvedla Plchová.
Denně je v Peci pod Sněžkou v provozu taky bobová dráha Relaxpark a dětský park Lemurie. "Na víkend se ve SkiResortu rozjíždí i sedačková lanovka Portášky ve Velké Úpě, lanové centrum Monkey park v Peci pod Sněžkou a dětský park Kabinka na vrcholu Černé hory," dodala Plchová.
Do letního provozu se rozjely lanovky také v největší krkonošském středisku Špindlerův Mlýn, i tam ale jezdí zatím jen o víkendech. Lanovka Medvědín jezdí do konce května v režimu pátek až neděle od 09:00 do 16:00, od června se přidá do provozu druhá lanovka Svatý Petr - Pláň.
Také lanovky v hlavních lyžařských areálech v Orlických horách v kraji jsou v provozu zatím jen o víkendech. Jde o areály v Deštném, Říčkách a Orlickém Záhoří.