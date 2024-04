Kácí se příliš, zní od kritiků. Hradec uvažuje o ekologickém odboru

Už loni na sklonku roku padly u křižovatky Mileta desítky stromů, v některých případech i zcela zdravých. To byl však teprve začátek „pěstebních zásahů“, které zvedly ze židlí mnoho Hradečáků.

V rychlém sledu totiž během zimy padlo pod motorovými pilami už značné množství stromů, a tak kácení plní sociální sítě, mluví se o něm na veřejnosti a rezonuje také ve vedení města. Kácení začalo v Brněnské ulici mezi botanickou zahradou a průmyslovkou, pokračovalo na třídě SNP, pak přišla na řadu alej v ulici Na Drahách a přes 30 stromů v Čajkovského ulici, také v Malšovicích.

Pobavila, ale také leckoho i namíchla cedule, která se v březnu objevila u Labe v Předměřicích a kuriózní chybou informovala o dalším kácení: Pozor, práce na srtomech.

Zatímco v okolí Milety a v Čajkovského ulici se kácí z vyššího zájmu – kvůli proměně obří křižovatky a rekonstrukci teplovodu, jinde zasahují pracovníci technických služeb údajně kvůli špatnému stavu stromů.

Nekácíme zdravé stromy, hájí se město

Náměstek primátorky pro životní prostředí Adam Záruba (Změna a Zelení) byl ještě před několika lety coby opoziční zastupitel kritikem, který poukazoval na chybné kácení.

Teď se jeho role zásadně změnila. Opakovaně zdůrazňuje, že se kácí jen stromy, které nejsou v pořádku. Sám studuje všechny žádosti o kácení, které mu přicházejí například od technických služeb:

„Vážně můžu garantovat, že nedochází ke kácení zdravých stromů, zásahy nejsou odůvodněné například různými stavbami. I pro mě je to nepříjemné, ale v tomto případě se tomu nedá vyhnout.“

Ze zimního porážení stromů se dá snadno udělat i politické téma. Snaží se o to například opoziční SPD.

„Odstraňování nemocných stromů je pochopitelné, ale problém je v tom, že v Hradci se mnohem více kácí, než sází. Stromy ubývají. V roce 2023 bylo pokáceno asi 800 stromů, ale vysazeno jen 500 až 600. To je práce zelené hradecké koalice. Pro ně jsou důležitější předražené megalomanské projety než jednoduché ozelenění města. Předražená školka se zelenou střechou vypadá v novinách lépe než vysazení stovky nových stromů,“ píše na Facebooku Zdeněk Benda, místopředseda hradecké buňky SPD.

Barbarství, nebo bezpečnost?

Sociální sítě příspěvky o hradeckém kácení jen přetékají. „Hradec Králové už dávno ztratil titul salon republiky a město plné zeleně. Jsem ročník 1947 a pamatuji stromy na všech hlavních třídách a ulicích. Jak stoupala doprava, ubývalo stromů na úkor rozšiřování silnic. Je škoda, že se na vysazování nových zapomnělo. Devastace pokračuje,“ upozorňuje Míla Tvrdoňová.

„Pod motorovými pilami skončilo stromořadí zcela zdravých jasanů na třídě SNP na Slezském Předměstí. Před dvěma měsíci pokáceli několik stromů jen o kousek dál. A všímám si, že kácení pokračuje. Nikdo se ani neobtěžoval umístit ceduli se záměrem, aby se mohli vyjádřit místní. Neskutečné barbarství,“ zmiňuje Lucie Chytilová.

Města se zastává Petr Ctirad Náhlovský: „Až tam spadne větev a zabije chodce, tak tato veřejnost bude žádat viníka, že se to neřešilo včas. Když se ale kácí, hlásí se o svá práva, chtějí se ke všemu vyjadřovat a kácení zcela bez jakékoli odbornosti a odpovědnosti vetovat.“

Pryč musel i památný buk

Na obou místech v Malšovicích, kde už došlo k citlivě vnímanému kácení, stojí cedule s podrobnými informacemi. A takové vysvětlivky dříve chyběly.

„Nezvládnutá komunikace mě mrzela. Veřejnost a někdy i já jsme se o kácení dozvěděli, až když vrčely pily,“ říká Adam Záruba.

„Nejvýraznějším příkladem byl buk v Jiráskových sadech. S vedením města jsme se o tom dozvěděli loni v srpnu až v momentu, když jsme šli kolem na zasedání zastupitelstva do Adalu a místo mohutného stromu zůstal pahýl. Informovanost se ale již zlepšila,“ připomíná Záruba nečekaný konec buku s více než čtyřmetrovým obvodem kmene, který se v roce 2016 stal památným stromem, ale ohrožoval životy pádem větví.

Nový ekologický odbor

Na magistrátu se už nějaký čas pracuje na organizační změně, která by měla přispět k lepší péči o zeleň. Zatímco odbor životního prostředí podléhá státní správě, radnice nejspíš už brzy zřídí svůj vlastní ekologický odbor.

Povolenky o nová kácení bude dál vydávat odbor životního prostředí, ale namísto investičního odboru, technických služeb, tepelného hospodářství a jiných městských organizací by všechny žádosti města jednotně podával i posuzoval ekologický odbor.

„Je to posílení samosprávné složky. Kromě ještě lepší péče o zeleň v majetku města tu máme spoustu cenných lokalit, které je potřeba chránit a udržovat. A právě k tomu by sloužil nový odbor. Musíme ještě vše projednat v koalici, ale měl by vzniknout ještě v tomto pololetí,“ sděluje Adam Záruba.

Připravovaný ekologický odbor by měl spravovat i oblast odpadového hospodářství, energetiku nebo hodně propíranou adaptaci na změnu klimatu.