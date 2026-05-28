Kandidátem ANO do Senátu na Rychnovsku bude poslanec Petr Sadovský

Kandidátem hnutí ANO pro říjnové volby do Senátu v obvodu Rychnov nad Kněžnou bude poslanec, krajský zastupitel a radní Dobrušky Petr Sadovský. ČTK to dnes řekla krajská manažerka ANO Darina Kricnarová. Sadovského kandidaturu tento týden schválil krajský sněm hnutí ANO, který také schválil návrhy kandidátek ANO pro podzimní komunální volby a kandidatury do Senátu v obvodech Hradec Králové a Trutnov. Například v Hronově na Náchodsku bude opět jedničkou ANO starosta a hejtman Petr Koleta.
Na Rychnovsku bude mandát senátora obhajovat ředitel základní a mateřské školy v Dobřanech Jan Grulich (TOP 09). Podporu bude mít Grulich od ODS, hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a strany LES. Sadovský, který je poslancem od roku 2017, již v senátních volbách na Rychnovsku kandidoval v roce 2014. Tehdy se ziskem 14 procent hlasů skončil na třetím místě a do druhého kola se nedostal. Senátorem se před 12 lety stal kandidát SOCDEM Miroslav Antl. V roce 2020 hnutí ANO kandidáta na Rychnovsku nemělo.
Kandidáty do Senátu na Hradecku a Trutnovsku hnutí oznámilo již dříve. V krajském městě bude do Senátu kandidovat náměstkyně hejtmana Jana Hůlková a v obvodu Trutnov primářka očního oddělení trutnovské nemocnice Zuzana Chovancová. V Hradci Králové bude o znovuzvolení usilovat Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec) a v Trutnově Jan Sobotka (za STAN) .
V komunálních volbách v Hradci Králové kandidátku ANO povede advokát a předseda zastupitelského klubu Lukáš Fiedler. Jedničkou jičínské kandidátky ANO bude místostarostka Alena Stillerová. V Rychnově nad Kněžnou ANO do voleb povede vedoucí odboru městského úřadu Helena Podolská, v Náchodě zastupitel Jan Zima a v Trutnově zastupitel Tomáš Voborník, potvrdil sněm ANO.
Samostatné kandidátky ANO do komunálních voleb kromě okresních měst ještě postaví v dalších osmi městech kraje. Například ve Dvoře Králové bude lídrem starosta a náměstek hejtmana Jan Jarolím. V Jaroměři bude v čele kandidátky ANO starosta Jan Borůvka.
Všechny kandidatury a kandidátky ještě bude schvalovat celostátní výbor hnutí ve druhé polovině června, uvedla Kricnarová.