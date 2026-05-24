Kapacity v chatkách v kempech v hradeckém kraji jsou z většiny obsazené

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
Kempy v Královéhradeckém kraji mají na letní prázdniny obsazené chatky a mobilní domy z více než 70 procent. Roste zájem o kempování v obytných autech. Mezi hosty převažuje česká klientela. Ceny kempů v kraji stouply minimálně nebo vůbec, vyplynulo z ankety ČTK. Nejžádanějšími prázdninovými termíny v kempech v kraji jsou dny na začátku července, na které připadají státní svátky, a pak přelom července a srpna.

Kemp s koupalištěm u Pecky na Jičínsku spouští sezonu tradičně na Velikonoce, v květnu a červnu převažují školní výlety a sportovní kurzy. Do údržby kempu a obnovy vybavení letos investovali okolo 400.000 korun.

"Kapacita zůstává stejná. Novinkou bude sociální zařízení pro obytná auta a karavany a také plánujeme vybudovat na koupališti vodní mlhu a fontány. Obytných aut v posledních letech přibývá," řekl ČTK zástupce kempu u Pecky Jaroslav Hudec.

Kemp má v ubytovací části kapacitu 600 až 700 hostů, z toho asi 150 je pevných lůžek. Zájem je hlavně o pobyty v chatkách. "Od 8. května do poloviny září máme kapacitu chatek obsazenou z 95 procent. Obsazenost chatek je ještě vyšší o prázdninách. Co se týče stanů, tak bereme rezervace i na hromadné skupiny. Pro hromadné rezervace máme vymezených několik ploch, také ty už máme téměř na celé prázdniny obsazené. Doporučujeme třeba den či dva předem si zavolat, jaká je situace," řekl Hudec.

V kempu u Pecky letos zdražili v průměru o pět procent. Například čtyřlůžková chatka bez sociálního zařízení vyjde na 1200 korun a čtyřčlenná rodina ve svém stanu včetně auta zaplatí asi 550 korun. "Mezi klienty převažují Češi, hodně jezdí rodiny s dětmi," dodal Hudec.

Také v městském kempu s přírodní vodní nádrží v Dolcích na okraji Trutnova v podhůří Krkonoš letos investovali do zlepšení služeb a vybavení statisíce korun. "Nově budujeme molo, investovali jsme do úpravy kvality vody v nádrži. V některých domcích máme předělané koupelny, také jsme udělali nad otevřenou kuchyní, kde se scházejí rekreanti, novou střechu. Pro letošek také třeba rozšiřujeme program pro děti," řekla ČTK mluvčí trutnovského Campu Dolce Jana Tommová.

Kapacita lůžek ve zděných domcích, mobilních domech a dřevěných chatkách je podle ní na léto obsazená asi ze 70 procent. "Máme okolo 180 pevných lůžek. Co se týče kempových míst, tak umožňujeme rezervace na týdenní a delší pobyty, tam je rezervací zatím pár. Kempových míst máme hodně," řekla Tommová.

Obsazenost kempu je podle ní v tuto chvíli meziročně srovnatelná. "Pozorujeme, že lidé jsou opatrnější, pobyty objednávají na poslední chvíli. Převažují Češi, deset procent tvoří cizinci," řekla Tommová.

V kempu v Dolcích ceny za ubytování a kempování letos nezvedli. Například pětilůžkový zděný domek se dvěma ložnicemi a koupelnou a místem pro parkování vyjde na 2090 korun za noc a dřevěná chatka pro čtyři lidi bez sociálního zařízení na 1500 korun za noc. Čtyřčlenná rodina ve stanu zaplatí 680 korun. "Přibývá obytných aut a karavanů. Poslední dva roky začínají jezdit lidé s osobními auty se skládacím stanem na střeše," dodala Tommová.

Městský kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové má na sezonu obsazenou lůžkovou kapacitu z více než 80 procent, především v chatkách a mobilních domech. Pro nadcházející sezonu zvýšil lůžkovou kapacitu zhruba o pětinu. Přibylo pět chat na poloostrově rybníka a jurta. Nabídnout by měl téměř 250 lůžek. Dřevěné chatky vznikly na poloostrově nákladem 5,3 milionu korun. V každé se bude moci ubytovat až šest lidí, stejnou kapacitu má i jurta, uvedli zástupci kempu.

Kemp Stříbrný rybník od roku 2020 provozuje městská společnost Městské lesy Hradec Králové. Od té doby jej investicemi za desítky milionů korun výrazně vylepšily a zcela změnily jeho vzhled. Správci kempu se také stále snaží zlepšit kvalitu vody v rybníku, v němž se v létě množí sinice. Celý areál kempu má včetně stanové plochy a karavanů ubytovací kapacitu asi 2500 hostů.

Těšínské divadlo po rekonstrukci otevřelo i hvězdárnu a střešní terasu

