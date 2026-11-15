„Deset autorských skladeb vytváří dramaturgický oblouk mezi životem a smrtí a propojuje témata lásky, ztráty, viny, samoty, strachu, naděje a hledání druhé šance. Název alba odkazuje k Místnosti 101 z Orwellova románu 1984, Orwellův svět je však pouze jednou z jeho významových vrstev,“ říká autor hudby a textů, kytarista a zpěvák Slávek Hamaďák.
S ním se na albu podíleli klávesista a baskytarista Tomáš Kahl a hostující bubeník Adam Vychodil.
Album začíná smrtí a končí otázkou, co může následovat po ní. Mezi těmito dvěma body se odehrává život. Úvodní Katapultovaný vznikl jako pokus autora pochopit smrt blízkého kamaráda, který ukončil život skokem z okna. Text jeho čin nesoudí, ale hledá odpověď na otázku, co člověka k takovému rozhodnutí může dovést.
Ani tady však smrt není definitivní tečkou. V závěru se objevuje představa druhé šance: „Na nový život na dně světa, jeho duše plány splétá... “
Slávek Hamaďák k obsahu desky podotýká: „101 je deska o mezních situacích, ale nevnímám ji jako reklamu na beznaděj. Naopak. Člověk sice v těch písních něco ztrácí, chybuje, vrací se do minulosti nebo se ocitá v konfrontaci sám před sebou, a přesto se znovu objevuje možnost pokračovat – jako druhá šance, láska, naděje nebo schopnost zvednout hlavu a jít dál.“
Minulost s odstupem
Několik skladeb se vrací k minulosti člověka a dívá se na ni s odstupem mnoha let. První singl Pod hladinou řeky je pohledem na vztahy, které svými rozhodnutími nenávratně zničil. V introspektivní Poušti zůstává sám se sebou a hledá odpovědi na události svého života.
„Mluv nebo popel pak motiv druhé šance shrnuje obrazem ‚naděje nemá schránku v suterénu‘ – výzvou přestat hledět dolů a nezůstat uvězněný ve vlastní minulosti. Žít se musí. Jinou část alba tvoří skladby o lidské blízkosti. Tady a teď, inspirovaná vztahem Winstona a Julie z Orwellova románu 1984, zachycuje lásku a soukromí jako poslední ostrov osobní svobody. Věčnost napořád vyrůstá z touhy zastavit pomíjivý okamžik blízkosti, zatímco Melancholie je vyznáním člověku, který se stal orientačním bodem života,“ přibližuje autor.
Název odkazuje k Místnosti 101 z Orwellova románu – k místu, kde je člověk konfrontován se svým největším strachem. Orwellovský motiv však není klíčem ke všem skladbám.
„Na desce jde spíše o metaforu mezní situace, ve které člověk přestává mít kam ustupovat. Každý máme svoji Místnost 101. A nemusí v ní čekat Velký bratr. Může v ní být naše minulost, vlastní chyba, samota, ztráta člověka, kterého milujeme, nebo strach z toho, co přijde. Důležité pro mě bylo, že ani v takové místnosti nemusí příběh skončit,“ pokračuje Hamaďák.
Samotná titulní skladba 101 zachycuje myšlenky člověka podrobeného převýchově v Místnosti 101, které cynicky komentuje Velký bratr. Dva hlasy představují dvě strany stejného okamžiku – člověka konfrontovaného s vlastním strachem a systém, který už ví, že ho dokázal zlomit a převychovat v poslušného občana–robota milujícího Velkého bratra.
Od Katapultovaného k Odpojenému
„Pořadí skladeb alba záměrně vytváří dramaturgický oblouk. Po úvodním Katapultovaném se album vrací k životu, k jeho vztahům, chybám, ztrátám, lásce, bolesti, naději a strachu, aby v závěru znovu překročilo jeho hranici. Bardo je monologem vědomí či duše poté, co opustila tělo, a rekapitulací života, který v něm prožila. Závěrečný Odpojený už stojí za tímto mezistavem. Poslední slova alba ,kruh se otevírá, žár, mizím…’ ale kruh neuzavírají – naznačují přechod k další, již nepojmenované formě existence,“ provádí albem Hamaďák.
Myšlenka druhé šance z úvodního Katapultovaného se tak po deseti skladbách vrací v jiné podobě na samotném konci alba. Album začíná otázkou, zda smrt musí znamenat konec, a končí otevřeným kruhem. Mezi tím se odehrává lidský život.
Piráti 44 vycházejí z alternativního rocku a pracují s kontrastem mezi intimními, často melancholickými pasážemi a dynamickými vyvrcholeními, výraznými kytarovými riffy a postupnou gradací skladeb.
Ve videoklipu stejně jako u předchozích Pod hladinou řeky a Tady a teď není obraz doslovnou ilustrací textu, ale prostřednictvím filmové obraznosti a symbolů dodává skladbě další významovou vrstvu. Videoklip 101 nabízí autorskou projekci plnou přeludů odehrávajících se v mysli zkoušeného člověka v Místnosti 101.
Kromě Střemhlav do vesmíru vydali Piráti 44 v 90. letech řadová alba Strženi proudem a BOTY.
Střemhlav do vesmíru v roce 1996 získalo nominaci na tehdejší české Grammy v kategorii alternativní hudba. 101 je čtvrtým řadovým albem a vychází jako CD i LP nezávisle pod labelem Ponton Music.