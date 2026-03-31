Kožešnickou Karu Trutnov koupila skupina SPM někdejších herních vývojářů

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:22aktualizováno  13:22
Investiční skupina SPM podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla koupila kožešnickou a oděvní obchodní společnost Kara Trutnov. Podíly jim prodali zakladatel Kary Zdeněk Rinth a investiční skupina Natland. Podnik, který měl loni obrat 325 milionů korun, dál jako generální ředitel povede Rinth. Hodnotu kontraktu strany nezveřejnily.
Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026)

Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026)

Podnikatel Zdeněk Rinth, který se snaží zachránit Karu Trutnov.
Kara Trutnov má po celém Česku několik prodejen. (20. března 2006)
Kozesnicka spolecnost Kara Trutnov miri do insolvence. Na snimku z 10. unora...
Areál firmy KARA Trutnov v Bohuslavicích u Trutnova (20. března 2026)
Kontrakt byl uzavřen v pondělí, v tiskové zprávě to uvedla společnost Natland. Rinth měl v Kaře podíl 80 procent, zbytek držel Natland. Záměr prodeje Kary strategickému partnerovi Rinth a Natland oznámili loni na jaře.

„Podařilo se nám dospět k dohodě se skupinou SPM, které předávám Karu pro její další rozvoj a stabilitu. Věřím, že po turbulencích v minulém období svěřujeme Karu dobré a perspektivní společnosti,“ doplnil Zdeněk Rinth.

Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026)
Podnikatel Zdeněk Rinth, který se snaží zachránit Karu Trutnov.
Kara Trutnov má po celém Česku několik prodejen. (20. března 2006)
Kozesnicka spolecnost Kara Trutnov miri do insolvence. Na snimku z 10. unora 2021 prodejna v Praze na Narodni tride.,Image: 670776182, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: CTK / Vondrous Roman
7 fotografií

Transakci ještě musí před jejím vypořádáním schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Skupina SPM již v oděvním byznysu působí.

„V našem portfoliu (Kara) doplní stávající fashion značky Feratt, Pietro Filipi nebo Styx a retailové specialisty Freshlabels, Trenyrkarna.cz, Panskamoda.cz a Maluna.cz. V mnoha případech cílíme na stejného zákazníka hledajícího styl a ověřenou českou kvalitu,“ uvedla ředitelka retail divize skupiny SPM Karin Lauková.

Kara, jejíž vznik sahá do roku 1948, má v Česku a na Slovensku 32 prodejen, disponuje i výrobním zázemím. Kara v letech 2021 až 2022 prošla insolvencí, z níž ji úspěšnou reorganizací dostal Rinth za pomoci skupiny Natland. V úpadku Kara skončila za vlastnictví investiční skupiny C2H podnikatele Michala Mičky, který Karu od Rintha koupil v roce 2018.

„Podařilo se nám ve spolupráci s managementem a panem Rinthem úspěšně obnovit provoz a znovu nastavit obchodní spolupráce a ve firmě jsme následně zůstali jako minoritní akcionář. Teď je čas pro další rozvoj Kary,“ uvedl za skupinu Natland její zakladatel Tomáš Raška.

Rinth, kterému bylo v neděli 75 let, se spojil se skupinou Natland kvůli záchraně Kary, kterou od 90. let budoval. V úpadku Kara skončila v únoru 2021. Rinth její řízení opět převzal v květnu 2021 a záchranu financoval vložením vlastních téměř 100 milionů korun.

Reorganizační plán, který připravila investiční skupina Natland, Kara splnila 1. dubna 2022. V roce 2024 Kara vykázala při tržbách 317 milionů korun čistý zisk 30,6 milionu. Investiční skupina SPM vznikla v roce 2016.

Podle webu se skupina zaměřuje na investice do českých firem. Skupina uvádí, že v jejím portfoliu je přes 50 společností a hodnota čistých aktiv přesahuje 15 miliard korun.

Slavomír Pavlíček a Marek Španěl začínali v herním průmyslu, poprvé spolu působili ve společnosti JRC. Vývojem her se zabývali v postupně budované firmě Bohemia Interactive, v současnosti největším českém herním studiu.

Kožešnickou Karu Trutnov koupila skupina SPM někdejších herních vývojářů

Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026)

Investiční skupina SPM podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla koupila kožešnickou a oděvní obchodní společnost Kara Trutnov. Podíly jim prodali zakladatel Kary Zdeněk Rinth a investiční...

31. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

