Sinice v rybníku poprvé nezlobí, v kempu Dolce pomáhá ultrazvuk

Díky tomu je návštěvnost kempu vyšší než v předchozích letech. Dlouhodobá opatření má přinést studie.

Je všední den, dopolední teplota kolem 25 stupňů Celsia a hosté se pomalu trousí k vodě. Už na první pohled je znát, že v ní neplavou žádné viditelné nečistoty, natož slizové chuchvalce sinic.

„Koupal jsem se tady tři dny po sobě a úplně v pohodě. Když byla voda zkažená, to jsem poznal tak, že kůže smrděla,“ říká René z Trutnova.

S partnerkou sedí na lavičce, zatímco jejich děti skotačí v zelené vodě. „Přijde mi to mnohem čistší než třeba Rozkoš. Tam jsme byli před třemi týdny a do vody bych tam nevlezl,“ dodává. Námitky ke kvalitě vody nemá ani Anatol, jenž se na dřevěném molu chystá ke skoku: „Na Dolcích jsem počtvrté, voda je čistá a osvěžující,“ říká.

Aby ještě začátkem srpna byla voda bez závad, to tu už dlouho nepamatují. V roce 2022 hygiena kvůli výskytu vodního květu koupací sezonu ukončila v polovině července, vloni dokonce ještě o měsíc dřív. Letos se městu Trutnov, jež je majitelem areálu, zatím daří sinice držet na uzdě. Zafungovalo odpouštění vody i nová technologie.

Využívající solární pole a brázdí rybník

„Získali jsme mimořádné povolení k manipulaci na vodním díle, můžeme do začátku září odpouštět vodu ze svrchní části hladiny, čímž dochází k odplavení vrchní vrstvy, v níž se vyskytují sinice nejvíce. Tím přirozeně snižujeme jejich množství v nádrži,“ vysvětluje trutnovský místostarosta Tomáš Eichler (Piráti). Ve srovnání s minulým rokem je příhodnější počasí a více pršelo.

Na konci května město na Dolcích také dalo do provozu přístroj vysílající rezonanční ultrazvuk. Zařízení, využívající solární pole, brázdí rybník a ultrazvukové vlny narušují sinicím části buněk, které je drží při hladině.

„Klesnou na dno, kde nemají přístup ke světlu, a tak se zcela zastaví jejich růst a množení,“ poznamenává místostarosta. Ač se nové metody osvědčily, Trutnov hledá způsob, jak v přírodním koupališti zajistit kvalitní vodu dlouhodobě. S ultrazvukem v Dolcích pracovali už dříve.

Proto zadal studii, která by měla přinést vhodná opatření. Hotova by měla být do konce roku.

Začali se vracet i Trutnováci

Kvalitnější voda a delší koupací sezona se pozitivně projevila na návštěvnosti kempu. „Určitě je to znát, lidé se na to ptají a jsou překvapeni. Když jsme dříve měli problémy se sinicemi, samozřejmě je to od návštěvy Dolců odrazovalo. Rezervací máme v tuto dobu víc než v minulých letech, začali se vracet i Trutnováci, kteří se jezdili koupat jinam,“ potvrzuje vedoucí kempu Jana Tomová.

Podobné starosti se sinicemi jako Dolce řeší Stříbrný rybník v Hradci Králové. Populární kemp v Malšově Lhotě se sice výrazně modernizuje, avšak sinice se zatím nedaří dostat pod kontrolu. Letos se voda zhoršila už začátkem července, hygienici doporučují po koupání se osprchovat čistou vodou.

Provozovatel kempu si slibuje zlepšení od armády 500 candátů, které městské lesy do Stříbrňáku vysadily v březnu. Změna se však projeví až příští rok. „Potřebujeme změnit rybí osádku. Candáti požírají bílé ryby: perlíny, plotice nebo cejny. Bílá ryba totiž požírá plankton, který se živí sinicemi. My naopak potřebujeme planktonu co nejvíce, protože spolu s námi bojuje proti sinicím,“ uvádí správce Stříbrného rybníku Jakub Forman.