Vypustit, odbahnit. Populární kemp Stříbrný rybník vybuduje trubku do řeky

Petr Záleský
  12:22aktualizováno  12:22
Sledovat Metro na Googlu
Další miliony korun investovaly Městské lesy Hradec Králové před sezonou do kempu Stříbrný rybník. Od roku 2020, kdy městská firma rekreační areál převzala, se proměnil k nepoznání, ale jedna nemilá tradice zůstala: (ne)kvalita vody. Areál už chystá stavbu vypouštěcího potrubí, ale snaží se otevřít i otázku obnovy těžby písku.
Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
Vedení Hradce Králové uspořádalo tiskovou konferenci v kempu Stříbrný rybník....
Kemp Stříbrný rybník na okraji Hradce Králové chystá další sezonu. (29. dubna...
37 fotografií

Boj se sinicemi nabírá na obrátkách. Ve hře je spousta nápadů, některé se už dokonce podařilo realizovat, ale často jde o svár mezi zelenou ideologií a technicky velmi náročnými plány.

Mezi ně patří stavba nové výpusti. Začít by mohla po skončení příští letní sezony. Zahrnuje přes 300 metrů dlouhé potrubí do řeky Orlice asi za pět milionů korun, nechybí souhlasy Povodí Labe ani majitelů pozemků.

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné části kempu přibude i sauna

Ale protože voda do Stříbrného rybníka přitéká spíš po kapkách a kemp je do jisté míry závislý na dešti, objevil se i nápad účelově opačného potrubí – napouštěcího.

Ale to stále není vše. Když už by se Stříbrňák dal díky jednomu potrubí odbahnit a díky druhému napustit, ožívá myšlenka po více než 60 letech obnovit těžbu písku a tím rybník prohloubit.

Nadšení, které má brzdu

Radnice si Stříbrňák i své městské lesy hýčká. Zároveň se však více než kdy jindy projevuje, že vedení města slyší na zelené projekty, na udržitelnost, ochranu vody nebo cirkulární ekonomiku. Mezi to sice nezapadají stavební plány mezi Malšovou Lhotou a Svinary, ale výpustní potrubí si šéf městských lesů Milan Zerzán prosadit dokázal. Povede pod silnicí a Lhoteckou ulicí nejbližší cestou do Orlice.

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)
Vedení Hradce Králové uspořádalo tiskovou konferenci v kempu Stříbrný rybník. Zleva náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu Ilona Dvořáková (bez p. p.), primátorka Pavlína Springerová (HDK), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek pro sociální oblast a majetek města Pavel Vrbický (Piráti) a ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. (29. dubna 2026)
Kemp Stříbrný rybník na okraji Hradce Králové chystá další sezonu. (29. dubna 2026)
37 fotografií

Rybník by šel vypustit, odbahnit a vyčistit, dala by se v něm změnit rybí obsádka. Ale protože přítoky jsou suché, obnova vody nepravidelná, vždyť hladina v létě kolísá až o metr, je vysušení nemožné. Navíc tu jsou draví candáti, tedy pomocníci v boji proti sinicím, kteří redukují bílé ryby.

Zatímco Milan Zerzán kvůli potrubí podstoupil mnoho papírových i argumentačních soubojů, město nadšení brzdí.

„Lidé si často myslí, že umíme vyřešit kvalitu vody v jakékoli vodní ploše. Ale ne vždy to jde. Je otázka, nakolik se s tím můžeme efektivně prát, ale je prakticky nemožné v tomto typu prostředí zajistit režim, aby celá sezona byla s vysokou průhledností vody. Jakákoli opatření budou mít jen částečný efekt. Ideálním řešením je do značné míry se smířit s tím, že stav nebude ideální,“ řekl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09), v jehož gesci se prolínají dva pro Stříbrňák klíčové atributy – investice s ochranou klimatu.

Zbylo mnoho písku

Městské lesy by s kvalitou vody rády něco udělaly co nejdříve. Věří candátům, ale současně si už chtějí připravit půdu pro další opatření.

„Rybník rozhodně není plný bahna, jak někdo tvrdí. Ano, nastavme rybí obsádku, pak se můžeme bavit dál, ale bez možnosti vypuštění vody nedokážeme ovlivnit její kvalitu. Tedy můžeme, ale jen nepřímo a hypoteticky díky candátům. Zřejmě pomohli, ale je to jen náš názor,“ upozornil Zerzán.

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Je jasné, že správce napne pozornost na 320metrové výpustní potrubí. Stavět se bude po konci letní sezony, ideálně té další na sklonku léta 2027.

Ale Lesy se netají tím, že skutečné řešení je odvážnější. Otevírají otázku těžby písku, který se tu těžil zkraje 60. let, na stavbu sídlišť včetně všesportovního stadionu se vyvezly desítky tisíc kubíků, ale stále dost zbylo.

„Možnost těžby otevřeme nejspíš příští rok. Až postavíme výpusť, budeme se bavit o prohloubení. Místo 160 tisíc kubíků vody bychom tu klidně mohli mít třeba 350 tisíc. Samočisticí schopnost vody by byla mnohem vyšší. Nyní se sama čistit nestíhá i kvůli množství koupajících,“ uvedl ředitel Městských lesů Hradec Králové.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Prohloubení záleží na politické situaci a souhlasu města. Jsem rád, že jsem prosadil vypouštěcí potrubí, to mi trvalo tři roky, takže jsme postoupili dopředu od teorie, že je to špatné řešení. Souhlas s prohloubením a bahnem však pořád nemám,“ řekl ředitel.

Efekt se ukáže

Náměstek primátorky výpustné potrubí považuje za test. „Efekt se ukáže. Myslím si, že potrubí bude mít jen doplňkový efekt. Každá lokalita se stojatou vodou se časem zhoršuje. My to můžeme jen zpomalit,“ usoudil Řádek.

Náměstek si není ani příliš jistý, zda by kvalitě vody v rybníce přispěla čerstvější z potrubí: „Přítok vody, která je chudá na živiny a šíření sinic, je opatření. Jedním z možných doplňkových opatření je právě výměna vody z Orlice, ale ta v letním období také netrpí nedostatkem živin, takže je sporné a nejisté, zda by výměna pomohla. Letos nás čeká vyhodnocování plánu s nasazením candátů, tedy biologického opatření.“

Candáti jako lék na sinice. Kempu Stříbrný rybník by mohli zachránit sezony

Město nezatracuje ani variantu těžby. Má to však dvě zásadní podmínky. „Možnost těžby písku ověřovala studie. Pokud by těžba zafinancovala odbahnění a pokud by nezhoršila podmínky pro rekreaci, což rozhodně nebude jednoduché, potom jde o opatření, o němž bych rád diskutoval,“ doplnil náměstek.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Kotě se zaseklo ve sklepě, hasič se k němu protáhl velmi stísněným prostorem

Kotě se v rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních...

Hasiči na Prostějovsku vyjížděli v pondělí k netradičnímu zásahu – záchraně kotěte. To se v právě rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních prostor, odtamtud se už ale samo...

19. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Chránili židovské kulturní dědictví. Jejich jména nově připomínají bronzové desky

Nový památník věnovaný 161 válečným zaměstnancům a spolupracovníkům Židovského...

Židovské muzeum v Praze zpřístupnilo veřejnosti památník válečným zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří za druhé světové války chránili židovské kulturní dědictví. Tři bronzové desky se jmény se...

19. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Více zeleně i míst pro relaxaci: Havlíčkův Brod proměňuje Třešňovku a Budoucnost

Zrevitalizovaný park Třešňovka v celé své kráse. Součástí úprav byla i nová...

Obyvatelé a návštěvníci Havlíčkova Brodu se mohou těšit hned na několik nově upravených míst pro příjemné trávení odpočinku. V Havlíčkově ulici je před dokončením park Třešňovka proměněný k...

19. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Pivo za 180, dres za 2700. Český fanoušek ve Švýcarsku za hokej platí tvrdou daň

Ještě víc peněženku prověří drinky. Jeden míchaný koktejl vyjde zhruba na 320...

Před nervy drásajícím soubojem českého týmu se Švédskem bylo v okolí BCF Arena pořádně živo. Fanouškovská zóna nabídla hudbu, hry i pořádnou dávku emocí, jen peněženky českých fanoušků dostávaly...

19. května 2026  14:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Městské muzeum a galerie Polička v neděli otevře výstavu Orbis Pictus Play

ilustrační snímek

Městské muzeum a galerie Polička v neděli otevře hravou výstavu Orbis Pictus Play. Interaktivní expozice inspirovaná dílem Jana Amose Komenského Labyrint světa...

19. května 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

Policie pátrá po seniorovi z Loun, ztratil se i s autem lahvově zelené barvy

ilustrační snímek

Policie pátrá po dvaasedmdesátiletém Viktoru Kozákovi z Loun, který v pondělí odjel svým vozem Renault Clio lahvově zelené barvy a dosud se nikomu neozval....

19. května 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Policie pátrá po seniorovi z Loun, ztratil se i s autem lahvově zelené barvy

ilustrační snímek

Policie pátrá po dvaasedmdesátiletém Viktoru Kozákovi z Loun, který v pondělí odjel svým vozem Renault Clio lahvově zelené barvy a dosud se nikomu neozval....

19. května 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Doprava u Spytihněvi je po tragické nehodě řízená kyvadlově. Omezení se dotýká i D55

Tragická dopravní nehoda kamionu a motorkáře mezi obcemi Babice a Spytihněv....

Z důvodu tragické dopravní nehody nákladního vozidla a motocyklu byla od 11. hodiny obousměrně uzavřena silnice I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice na Uherskohradišťsku. Od 14. hodiny je úsek...

19. května 2026  12:02,  aktualizováno  14:33

Přerov nabízí novinku: AI audionovinky pro snadný přehled o dění ve městě

ilustrační snímek

Přerovská radnice spustila pro své obyvatele novou službu AI audionovinek. Prostřednictvím umělé inteligence zprostředkovává obyvatelům města poslech novinek,...

19. května 2026  12:49,  aktualizováno  12:49

Motorkář na D48 narazil do značení, dopravu policie na hodinu zastavila

ilustrační snímek

Dopravní nehoda motorkáře zastavila dnes krátce před polednem přibližně na hodinu dopravu ve směru na Český Těšín na dálnici D48 na Novojičínsku. Tvořily se...

19. května 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

V Pardubickém kraji loni nejlépe třídili odpad lidé v Pusté Rybné na Svitavsku

ilustrační snímek

Nejvíce separovaného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele vloni v Pardubickém kraji vytřídili lidé v Pusté Rybné na Svitavsku. Vesnice se 160 obyvateli se...

19. května 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu záchranné služby

ilustrační snímek

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu krajské zdravotnické záchranné služby (ZZS) za desítky milionů korun. Bude v areálu městské...

19. května 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.