Centrál, chcete-li tehdejší Jas, byl nejmodernější, sídlilo tu ředitelství Správy městských kin a předprodej Sluna. Také proto byl Centrál privilegovaný a měl neobyčejnou výsadu: jen málokdy se tu v 70. a 80. letech promítaly ideologické slátaniny, a tak pamětníci dodnes vzpomínají na dlouhatánské fronty u okénka předprodeje.

Skoro na dohled byla další dvě velká kina, Moskva v dnešní Střelnici a Oko v dnešní Filharmonii na Eliščině nábřeží. Ta tehdy měla velmi nevděčnou roli, protože socialistická produkce musela v programu činit minimálně 65 procent a západní hity patřily Centrálu.

Na nádraží mělo neopakovatelnou atmosféru Kino Cestujících. Jak název napovídá, diváky byli přes den hlavně pasažéři čekající na vlak a malý sál byl průchozí. Až do večera se tu nonstop promítaly krátké filmy, jednotné vstupné bylo 1,20 koruny a běžně se kouřilo.

Kino v každé čtvrti

Téměř denně se promítalo také v kinech Brigádníků na Slezském Předměstí, Mladých v Malšovicích a v sezoně i v letním kině. Středeční a nedělní večery patřily biografům na periferii – kinům Odboj na Novém Hradci Králové, Vesmíru v Třebši, Světu v Kuklenách, Pochodni v Plotištích a malšovickému Máji. Právě tady, ale i v Odboji, Vesmíru a Světu stála v sále kamna, do kterých se s rachotem ládovalo uhlí bez ohledu na dění na plátně.

„Jen málokdo mi věří, že před revolucí bylo v Hradci opravdu 12 kin. Dopadlo to s nimi všelijak,“ řekl Josef Jansa, někdejší ředitel Správy městských kin, který hradeckým kinům šéfoval až do roku 1992, kdy je přebrala organizace Filmcentrum.

Hradec se v 80. letech stal i festivalovým městem. Na promítání a proslulé večírky v hotelu Černigov se sem sjížděli i hvězdní herci včetně nedávno zesnulého Jiřího Bartošky. Na zimním stadionu a současně i v letním kině se konal masově rozšířený Filmový festival pracujících.

Hlad po západní produkci byl také v Hradci obrovský. Jen pro ilustraci: když se v Americe v roce 1975 promítal Spielbergův horor Čelisti, do české distribuce se nepřekvapivě nedostal. Tehdy se na náměstí 5. května u Novákových garáží objevil profesionálně vyvedený panel s velikánským nápisem Čelisti a pod ním malým písmem Nebudou. Předprodej Sluna byl okamžitě zahlcen telefonáty.

„Hradec měl štěstí, že byl první na ráně, filmových kopií bylo málo a relativně často se tu mohly nasazovat i atraktivní filmy. To pak ve Sluně byly dlouhé fronty a my jsme museli s filmy různě šachovat. Až když byly obehrané, mohly jít dál, třeba do okresních měst,“ popsal Josef Jansa.

Termíny filmových premiér a distribuci kopií měla za bývalého režimu na starost výběrová komise Ústřední půjčovny filmů. Ta ostatně i z nejrůznějších důvodů filmy zakazovala, nejčastěji kvůli reklamě západu nebo tvůrcům, kteří se zprotivili režimu.

Už tehdy byla kina v Kuklenách, Plotištích, na Novém Hradci i Máj v Malšovicích v diváckém útlumu, a to především kvůli tomu, že atraktivní tituly sem buď nemohly kvůli zastaralé technice, anebo se sem dostávaly s velkým zpožděním a mnohokrát obehrané. Zavřít kvůli tomu kina pochopitelně nemohla, a tak se právě v nich nejčastěji promítaly době poplatné filmy.

Hradec měl svého kinofila

„Existovala směrnice, že na ruský film museli přijít aspoň tři lidé, aby se vůbec promítalo. Jenže občas se stalo, že všichni během promítání odešli a film běžel pro úplně prázdný sál. Byly i další hranice, kdy mohl film začít,“ vzpomínal šéf Správy městských kin.

Hradec však tehdy měl svého kinofila, který navštěvoval všechny filmy bez ideologických předsudků i žánrů a někdy stihl i čtyři promítání denně. Jaroslav Tuch, syn známé hradecké lékařky, byl hrdým majitelem alba, kam lepil všechny vstupenky z filmů, které navštívil.

„To byla legenda, snad autista, který sice nebyl nejbystřejší, ale když jste se ho zeptali, co dávali na den a hodinu přesně před dvěma měsíci například v kině Oko, byl bezchybný. Chtěli jsme mu za jeho věrnost dát volnou vstupenku, ale odmítl ji, protože by si do svého alba neměl co lepit,“ vyprávěl Jansa.

Po listopadu 1989 přišlo nevyhnutelné. Jako první v důsledku restitucí zavřela kina v okrajových částech Hradce včetně Brigádníků na Slezském Předměstí. Jenže porevoluční vlna semlela i velké biografy. Neudrželo se Oko, ani Moskva na Střelnici. V místě populárního biografu je dnes prodejna textilu.

Nakonec neodolal ani nejmladší – Kino Mladých. To přežilo až do roku 2003. Nechybělo mnoho a před 13 lety by to mělo spočítané i nynější Bio Central. Artové kino se topilo v dluzích, ale ve správný čas přišla záchrana.