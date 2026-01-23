Filmaři představí pohádku Princezna stokrát jinak, natáčeli i v Náchodě

Pohádka režiséra Miloslava Šmídmajera vypráví příběh o princezně Stelle z Jablečného království, která se po kouzelném přání každé ráno probouzí v jiné podobě – jednou jako dítě, jindy jako stará žena.
„Její nečekaná proměna spustí cestu za hledáním vlastní identity, svobody a lásky,“ uvádějí tvůrci.
V Královéhradeckém kraji se natáčelo na hradě Kost a na zámku Opočno. V pohádce se objeví zámek Slatiňany a Chrast v Pardubickém kraji a také park libochovického zámku na Ohři a Tiské stěny v Ústeckém kraji.
Další předpremiéry se chystají ve středu 28. ledna od 17.30 hodin v Jičíně, v pátek 30. ledna následuje odpolední představení v Opočně a podvečerní v Novém Městě nad Metují.