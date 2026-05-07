Klášterní zahradu ozvláštní socha padlého anděla, malířka ukáže vnitřní světy

Autor:
  18:15
Hned dvěma výstavami v sobotu 9. května od 16 hodin zahajuje sezónu Galerie Dům v klášterní zahradě v Broumově. Návštěvníci se potkají s kurátory i autorkami, bude tu malířka Julie Koudela Hansen-Löve a sochařka Pavlína Kvita.

Pavlína Kvita: Větrolam, 2022 | foto: Jakub Sobotka

Výstava česko-rakouské malířky Koudela Hansen-Löve nese jméno Retina. Název funguje jako metafora její tvorby – vytváření vnitřních obrazů odrážejících vnější svět – rodící se někde mezi viděním, pamětí, identitou i snem. Výstava je podle kurátora Petra Vaňouse introspektivní, symbolistní a hluboce zakořeněná ve středoevropském prostoru.

Julia Koudela Hansen-Löve se narodila v roce 1975 ve Vídni, vystudovala bohemistiku, ale také Česká studia nebo malbu na AVU v Praze kde od roku 1993 do roku 2001 žila. Ve studiu malby a grafiky pak pokračovala v Drážďanech, osm let žila v Berlíně. Od roku 2011 sídlí opět v Praze a kromě výtvarného umění se věnuje i překladům z češtiny do němčiny.

Pro malířské zobrazení vnitřního světa autorka používá bezbřehé prostory s motivy hor, schovaných míst, zákoutí, krystalů, kostí či nerostů, kde fouká vítr a není nouze o pohromy, zázraky, náhody a jistou magii pramenící z napětí mezi přírodním řádem a iracionalitou. Výstava Retina bude k vidění do 28. června 2026.

Druhá výstava nese název Klášterní zahrada 2026. Připravila ji sochařka Pavlína Kvita s kurátorkou Ivou Mladičovou. Kvita se narodila v roce 1988 ve Valašském Meziříčí, studovala sochu v Praze a v Utrechtu a získala řadu ocenění za sochařské realizace, například 1. místo v soutěži Sochy pro Prahu 3 - její Oltář je umístěn v parku na vrchu Vítkov.

Kvita se ve své práci zabývá propojením osobních a kolektivně sdílených mytologicko-psychologických archetypů, například strážce nebo bojovníka, vytvářela také masky rituálního charakteru jako štíty vymezující hranice.

„Sochařskou prací obecně transformuje podvědomé obsahy vlastního vnitřního světa, zdrojem inspirativních významů jí mohou být i snové výjevy. Tvůrčí proces vnímá jako podprahově se pozvolna vynořující možnosti, invenčně pracuje s organickou skladebností forem. Sochařský materiál oživuje pigmentovým probarvením,“ vysvětluje kurátorka Iva Mladičová.

Pro klášterní zahradu v Broumově vytvořila autorka také několik nových soch, a to na téma archetypů animus, anima a padlý anděl. Výstava bude v klášterní zahradě do 25. října 2026.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Drama na Brněnsku. Agresivní muž vylezl na střechu a házel po záchranářích tašky

Agresivní muž házel ze střechy na zem střešní tašky

Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek záchranáři a policisté ve Zbraslavi na Brněnsku, kam vyjeli do rodinného domu k ženě, která potřebovala pomoc. Její převoz do nemocnice zkomplikoval agresivní muž,...

7. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:48

Klášterní zahradu ozvláštní socha padlého anděla, malířka ukáže vnitřní světy

Pavlína Kvita: Větrolam, 2022

Hned dvěma výstavami v sobotu 9. května od 16 hodin zahajuje sezónu Galerie Dům v klášterní zahradě v Broumově. Návštěvníci se potkají s kurátory i autorkami, bude tu malířka Julie Koudela...

7. května 2026  18:15

Kostely na Broumovsku se otevřou turistům na jeden den, pak až v létě

Broumovská skupina kostelů je národní kulturní památkou, z velké části chátrá.

Osm barokních kostelů na Broumovsku se návštěvníkům mimořádně otevřou v sobotu 9. května. Organizátoři chtějí ještě před hlavní letní sezonou přivést do regionu více turistů a získat další peníze na...

7. května 2026  17:50

Brno vybralo projektanta pro přeměnu Chleborádovy vily na centrum Leoše Janáčka

ilustrační snímek

Brněnští radní vybrali projektanta pro první etapu proměny Chleborádovy vily ve Smetanově ulici na centrum Leoše Janáčka. Zakázku získala Projekční kancelář...

7. května 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V kabinetu školy unikly chemikálie, hasiči budovu evakuovali

ilustrační snímek

Žáci základní školy v Pcherách na Kladensku měli ve čtvrtek o něco kratší výuku než obvykle. Kvůli úniku neznámých látek z trezoru v chemickém kabinetu školy museli opustit budovu. Na místě...

7. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:17

Situace před nádražím v Brně se zklidnila, strážníci jej budou hlídat i nadále

ilustrační snímek

Zvýšený dohled strážníků u brněnského hlavního nádraží se podle magistrátu osvědčil a bude pokračovat, oznámil dnes magistrát v tiskové zprávě. Městská policie...

7. května 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Ostravští lékaři využívají 3D modely pro přesnější chirurgické operace

ilustrační snímek

Lékaři Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) využívají před náročnými plánovanými operacemi trojrozměrné modely orgánů a kostí. Na 3D tiskárnách je vyrábějí...

7. května 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Zlínské centrum UPPER propojuje akademický svět s byznysem

ilustrační snímek

Centrum kreativních průmyslů a podnikání UPPER, které je součástí Fakulty multimediálních komunikací (FMK) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB),...

7. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Ve zlínské krajské galerii je mezinárodní výstava studentských projektů

Ve zlĂ­nskĂ© krajskĂ© galerii je mezinĂˇrodnĂ­ vĂ˝stava studentskĂ˝ch projektĹŻ

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je ode dneška mezinárodní výstava studentských projektů Less is More – More or Less / Méně je více – více či méně....

7. května 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Pryč se Stalinem, vyzývá politik k odstranění podobizny diktátora na hřbitově v Brně

Na sloupu před památníkem rudoarmějců na Ústředním hřbitově v Brně je...

Na sloupu před památníkem rudoarmějců na Ústředním hřbitově v Brně se skrývá podobizna Josifa Stalina. Pro některé politiky byl tento zapomenutý portrét sovětského diktátora překvapením a připravují...

7. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lepší je zbourat. Radní chce zdemolovat lázně, město už má povolení k opravě

Na financování revitalizace lázní by chtěl magistrát využít dotace.

Zbourat, nebo opravit a vdechnout jim nový život jako knihovně a kulturně-vzdělávacímu centru? Budoucnost chátrajících městských lázní v Chomutově se stala rozbuškou na místní politické scéně....

7. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Rakovnické Tyršovo koupaliště je po odbahnění připravené na sezonu

ilustrační snímek

Tyršovo koupaliště v Rakovníce je po odbahnění připravené na sezonu. Město dalo počátkem letošního roku odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z...

7. května 2026  14:25,  aktualizováno  14:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.