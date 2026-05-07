Klášterní zahradu ozvláštní socha padlého anděla, malířka ukáže vnitřní světy

Výstava česko-rakouské malířky Koudela Hansen-Löve nese jméno Retina. Název funguje jako metafora její tvorby – vytváření vnitřních obrazů odrážejících vnější svět – rodící se někde mezi viděním, pamětí, identitou i snem. Výstava je podle kurátora Petra Vaňouse introspektivní, symbolistní a hluboce zakořeněná ve středoevropském prostoru.
Julia Koudela Hansen-Löve se narodila v roce 1975 ve Vídni, vystudovala bohemistiku, ale také Česká studia nebo malbu na AVU v Praze kde od roku 1993 do roku 2001 žila. Ve studiu malby a grafiky pak pokračovala v Drážďanech, osm let žila v Berlíně. Od roku 2011 sídlí opět v Praze a kromě výtvarného umění se věnuje i překladům z češtiny do němčiny.
Pro malířské zobrazení vnitřního světa autorka používá bezbřehé prostory s motivy hor, schovaných míst, zákoutí, krystalů, kostí či nerostů, kde fouká vítr a není nouze o pohromy, zázraky, náhody a jistou magii pramenící z napětí mezi přírodním řádem a iracionalitou. Výstava Retina bude k vidění do 28. června 2026.
Druhá výstava nese název Klášterní zahrada 2026. Připravila ji sochařka Pavlína Kvita s kurátorkou Ivou Mladičovou. Kvita se narodila v roce 1988 ve Valašském Meziříčí, studovala sochu v Praze a v Utrechtu a získala řadu ocenění za sochařské realizace, například 1. místo v soutěži Sochy pro Prahu 3 - její Oltář je umístěn v parku na vrchu Vítkov.
Kvita se ve své práci zabývá propojením osobních a kolektivně sdílených mytologicko-psychologických archetypů, například strážce nebo bojovníka, vytvářela také masky rituálního charakteru jako štíty vymezující hranice.
„Sochařskou prací obecně transformuje podvědomé obsahy vlastního vnitřního světa, zdrojem inspirativních významů jí mohou být i snové výjevy. Tvůrčí proces vnímá jako podprahově se pozvolna vynořující možnosti, invenčně pracuje s organickou skladebností forem. Sochařský materiál oživuje pigmentovým probarvením,“ vysvětluje kurátorka Iva Mladičová.
Pro klášterní zahradu v Broumově vytvořila autorka také několik nových soch, a to na téma archetypů animus, anima a padlý anděl. Výstava bude v klášterní zahradě do 25. října 2026.