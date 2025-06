Poslední revitalizace zahrady se uskutečnila v roce 2013, od té doby však výrazně vzrostl počet návštěvníků. Do nedávno otevřeného muzea jich ročně zavítá 40 až 50 tisíc, větší provoz je v zahradě i díky novému vstupu a schodišti. Novinky mají zpříjemnit pobyt hlavně rodinám s dětmi.

„Na rozdíl od dalších správ národních parků máme k dispozici veřejný prostor a oproti klidovým územím národního parku chceme, aby to tu žilo a lidé sem chodili. Poslední roky se z našeho sadu historických odrůd trochu stává pláž a místo vodních aktivit,“ poukazuje ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robin Böhnisch na rostoucí vytížení klášterní zahrady.

Souběžně s hlavní cestou protéká vodní strouha. Vytéká z Labe a napájí rybník na druhém konci zahrady stejně jako rybník v navazujícím zámeckém parku.

Do vodního kanálu bezpečně

Právě kolem vodního kanálu se v horkých letních dnech soustřeďují návštěvníci, hlavně matky s dětmi.

„Dnes je to betonové koryto s poměrně strmými břehy. Rádi bychom vodu lépe zpřístupnili, aby si tam děti mohly bezpečně vlézt,“ uvádí jeden z garantů projektu Michal Skalka.

Velké plány mají ochranáři s rybníkem na konci klášterní zahrady, po jehož břehu vede geologická stezka. Nevelká nádrž je v létě plná sinic a nepůsobí příliš vábně. Variantou by mohl být přírodní biotop.

„Hovoříme o vodní ploše, která bude z osmdesáti až devadesáti procent mělká, samočisticí a s vegetací. Relativně malá část bude hluboká a může být určena třeba i k plavání,“ říká další garant projektu Radek Drahný.

Relax pod skálou

Na konci roku 2023 se otevřelo zrekonstruované Muzeum Krkonoš, u parkoviště v Dobrovského ulici de objevil nový vstup ve tvaru skály se schody vedoucími do klášterní zahrady. „Pod skálou vznikl velmi zajímavý prostor, který vyloženě láká k tomu ho dobře využít,“ poznamenává ředitel Robin Böhnisch.

Ke schodišti povede nová cesta, která vznikne ještě v letošním roce. Zbytek plochy by měl sloužit jako relaxační zóna. „V zahradě chybí víc míst pro návštěvníky, kam by si mohli sednout. Máme představu, že právě tady by bylo vhodné vytvořit odpočinkovou zónu,“ naznačuje Radek Drahný.

Hana Doležalová z Vrchlabí, která je dvanáct let upoutaná na invalidní vozík, by uvítala snadnější pohyb po zahradě. Teď hlavní cestu tvoří kamenný chodník vytvořený štětováním. V zimě se navíc mění v souvislou ledovou plochu.

„Je hrozně těžké po tomhle povrchu se pohybovat na vozíku, a to jsem vozíčkář, který má zdravé ruce a relativně sílu. Bylo by dobré přemýšlet o tom, jestli by nebylo možné udělat nějaký pás z jiného povrchu, po kterém bude pohyb příjemnější,“ říká.

Revitalizaci klášterní zahrady správa parku zadá architektovi, na projekt chce získat dotace. „Za dobré konstelace by v příštím roce mohla začít realizace,“ uvádí Radek Drahný.

Klášterní zahrada propojuje bývalý augustiniánský klášter, kde sídlí Muzeum Krkonoš, se zámeckým parkem. Pro návštěvníky je otevřená celoročně. Její součástí je altán, proutěný tunel s pnoucími rostlinami, nášlapná stezka, geologická expozice u rybníčku a devět rastrových záhonů, které představují různé typy krkonošské flóry.

Poslední rekonstrukce zahrady rozdělené do tří základních částí se uskutečnila v roce 2013. Přiblížila ji původní podobě v době fungování kláštera. Ten v roce 1705 založil rod Morzinů, stavba trvala 20 let. Jeho součástí je barokní kostel sv. Augustina. Od roku 1941 sídlí v klášteře Krkonošské muzeum, v roce 1966 přešlo pod Správu KRNAP.

18. října 2023

Mezi lety 2017 a 2023 došlo k rekonstrukci památkově chráněné budovy a instalaci nové expozice, celkem za 340 milionů korun. Symbolem muzea se stal nový vstup ve tvaru skály s prosklenou krychlí, který navrhl architekt Roman Koucký. Symbolizuje neživé bohatství Krkonoš.