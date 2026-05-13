Klicperovo divadlo chystá na příští sezonu šest premiér, první bude 17. října

Klicperovo divadlo v Hradci Králové v divadelní sezoně 2026/2027 uvede šest premiér a další projekty. První premiérou bude 17. října inscenace v režii uměleckého šéfa divadla Pavla Kheka, řekl ČTK mluvčí divadla Martin Sedláček. Současnou sezonu zakončí tradičně Mezinárodní divadelní festivalem Regiony, který se uskuteční v Hradci Králové od 19. do 26. června.
V nynější sezoně má divadlo v plánu také šest premiér. Poslední z nich uvede 16. května.
"První premiérou divadelní sezony 2026/2027 bude 17. října 2026 jevištní adaptace významného díla světové literatury v režii Pavla Kheka. Titul ještě teď nemohu prozradit," řekl ČTK Sedláček.
Klicperovo divadlo v nadcházející sezoně nabídne premiéry autorských projektů i klasiku. Plánuje i světové premiéry. "Budeme pokračovat v uvádění nově napsaných textů přímo pro naše divadlo, takže budou i inscenace, které budeme uvádět ve světové premiéře. A u jedné premiéry by se mělo jednat o hudební dílo, protože chceme využít toho, že náš soubor je aktuálně hudebně a pěvecky velmi dobře disponovaný a tyto inscenace jsou u diváků velmi oblíbené," uvedl Sedláček.
Co se týče plánovaných investic divadla, chystá rekonstrukci sedaček na hlavní scéně. "Po rekonstrukci hlediště ve Studiu Beseda připravujeme rekonstrukci sedaček na hlavní scéně, ale zda se to podaří o letních prázdninách v roce 2027, zatím netušíme. Rádi bychom, aby to klaplo," sdělil Sedláček.
Studio Beseda je menší scénou Klicperova divadla. Je umístěno v Mýtské ulici v historickém centru města nedaleko hlavní scény Klicperova divadla v Dlouhé ulici.
Výměna posuvného hlediště ve Studiu Beseda se uskutečnila začátkem letošního roku. Celkové náklady na přestavbu hlediště, včetně nové technologie, vyšly na čtyři miliony korun bez DPH. Investorem bylo město Hradec Králové, které je spolu s Královéhradeckým krajem zřizovatelem divadla.
Hlediště v Besedě podle zástupců divadla nevyhovovalo, pro diváky bylo nepohodlné a také se s ním muselo manipulovat ručně. Posouvání hlediště je nezbytné pro chod scény, zejména pro stěhování kulis. Po rekonstrukci se kapacita hlediště ve studiu mírně navýšila.
Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede v sobotu 16. května na své hlavní scéně poslední, v pořadí šestou premiéru divadelní sezony 2025/2026. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb.