Podtitul zní: Romantická komedie s malým darem, ale s velkým problémem. Malým darem jsou hodinky, které dokážou vrátit čas o pár sekund zpět, a tak je hlavní hrdina použije, aby okouzlil dívku, do níž se zamiluje. Jak praví anotace, hra propojí lásku, cestování časem, živou kapelu i nostalgii po divokých devadesátkách.
Jednačtyřicetiletý Tomáš Dianiška, několikanásobný držitel Ceny divadelní kritiky za nejlepší českou hru či inscenaci roku, například za tituly Transky, body, vteřiny, 294 statečných či Špinarka, napsal a režíroval také celovečerní film Lítá v tom. V létě bude mít premiéru jeho další film Bojovník, který společně s Vojtěchem Fričem režíroval a podílel se na scénáři.
Ale zpět k divadlu. Tentokrát si Tomáš Dianiška jako žánr vybral romantickou komedii, kterou zasadil do Hradce Králové na konci 90. let: „Je to moje dětství. Myslím, že až teď můžeme tu dobu dokonale popsat a vysmát se jí. Devadesátky jsou pro mě zvláštní mix nadšení, naivity a totálního chaosu. Všechno bylo možný, ale málokdo věděl, jak se to dělá.“
Ústřední postavou je hodinář Bedřich. „Béďa je stydlivý neúspěšný outsider, kterýmu se do rukou dostane magický předmět a kompletně mu převrátí život naruby. Najednou začne jinak vnímat svět a dělá rozhodnutí, na která by dřív neměl odvahu. A právě tohle nás na tom baví – vzít někoho nenápadného a hodit ho do naprosto šílené situace.“
Cestování v čase
Součástí Lásky na první pohřeb je i cestování v čase. Dianiška v tom má zálibu i díky autorovi populárně vědeckých knížek Michio Kaku:
„Je pro mě strašně inspirativní. Dokáže složité věci vysvětlit tak, že tomu rozumím i já. Cestování v čase je na pomezí vědy a fantazie. Má to nějakou logiku, ale zároveň ti to dovolí úplně rozbít realitu a podívat se na věci jinak.“
|
RECENZE: Portrétu dámy v Klicperově divadle kralují Hájková, Krečmar a Kobr
Do tvůrčího týmu přizval svoji pravidelnou spolupracovnici Lenku Hollou, která má na starosti scénu i kostýmy. Hudbu složil Ivan Acher, dramaturgyní inscenace je Lenka Smrčková.
V hlavních rolích se představí Petr Kult jako hodinář Bedřich a Maria Leherová jako tanečnice Eva. V dalších se objeví Vojtěch Říha, Martina Czyžová, Milana Gorská, Josef Čepelka, Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Karel Pešek a Milan Žák, v kapele se vystřídají Jan Kočnar, Martin Sedláček, Filip Vondruška, Petr Dlabola a Tomáš a Martin Votavové.
„Jsme rádi, že Tomáš Dianiška souhlasil s další prací v Klicperově divadle a po třech letech se sem vrátil. Na konec sezony jsme chtěli uvést komedii a Tomáš s nápadem souhlasil,“ uvádí dramaturgyně Lenka Smrčková k poslednímu titulu letošní sezony, jenž slibuje muziku, časové smyčky, devadesátkovou nostalgii i typický dianiškovský humor.
„Z nejdříve mlhavého nápadu o magických hodinkách začal vznikat konkrétní scénář ušitý přímo na míru hercům. Kromě živé kapely je podle mého divácky atraktivní i to, že Tomáš skládá příběh až filmovým způsobem a velmi dynamicky pracuje se střihem jednotlivých scén. Pro herce je zase atraktivní ztvárnit v jedné inscenaci třeba šest postav a každou figurku si pořádně vyšperkovat. Srdečně diváky zvu, protože věřím, že se skutečně pobaví a přitom nostalgicky zavzpomínají na 90. léta,“ popisuje.
|
Katalánský Macbeth, král Ubu podle slovinského loutkáře. Blíží se Regiony
Dianiška v hradecké činohře debutoval v roce 2023 výtečným protektorátním dramatem Tělo tajné agentky, jež dosáhlo 37 repríz a přineslo autoru Cenu divadelní kritiky za nejlepší poprvé uvedenou českou hru. Osudy skutečné hrdinky Hany Krupkové spjaté nejen s operací Silver A se vztahují právě k východu Čech.