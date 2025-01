Divadlo uvede hru o písničkářce Navarové, inscenace má charitativní přesah

7. prosince 2024 uběhlo dvacet let od smrti Zuzany Navarové. Narodila se v Hradci Králové, kde vystudovala Gymnázium J. K. Tyla. Následně se přesunula do Prahy, kde vystudovala španělštinu a češtinu na Filozofické fakultě.

Dále vystudovala obor Populární zpěv na pražské konzervatoři. Působila ve skupinách Nerez, Tres a Koa. Skládala také scénickou hudbu k divadelním představením. Byla producentkou (Věra Bílá & Kale – Rom-Pop) a objevila zpěvačku Radůzu. Od začátku 90. let stála v čele Nadace Život umělce, která na její počest ocenění, jež uděluje, pojmenovala Cena Zuzany Navarové. 7. prosince 2004 podlehla rakovině. V roce 2005 byla Akademií populární hudby uvedena do Síně slávy „in memoriam“.

Pod scénářem k nové inscenaci je podepsaný režisér Pavel Khek, dramaturgyně Lenka Smrčková a muzikantka Iva Marešová. Právě ona společně s Radkem Doležalem stojí i za hudebním nastudováním k celému projektu. Na jevišti bude 15 živých hudebníků (pět členů skupiny RAZAM a Iva Marešová a deset hudebníků z Filharmonie Hradec Králové), které doplní deset herců z Klicperova divadla. Choreografie vytvořil Marek Zelinka, výpravu Jozef Hugo Čačko a projekce vytvořil Ondra Martinec z Moving Pictures.

Téma Zuzana Navarová rezonovalo dlouho

Kapela RAZAM a Iva Marešová hrají originální autorskou worldmusic se silnými slovanskými kořeny s přesahem do mnoha žánrů. Na svém kontě mají již několik alb. Jejich tvorbu můžete slyšet i v symfonické verzi v úzké spolupráci s Filharmonií Hradec Králové, s níž v roce 2025 vydávají společné album. Spolupracují též s Divadlem na Vinohradech, kde aktuálně hrají Baladu pro banditu, kterou nově zaranžovali a postarali se o její hudební a pěvecké nastudování.

Režisér Pavel Khek o inscenaci říká: „Téma Zuzana Navarová u nás v dramaturgických plánech rezonovalo již delší čas, Iva Marešová zase měla v hlavě koncert Zuzaniných písní společně s Filharmonií Hradce Králové. A jelikož i my pravidelně s FHK spolupracujeme, začalo dávat smysl spojit síly. Celý projekt navíc bude patřit k oslavám 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové. A k této příležitosti se hodí poctít jednu z nejslavnějších hradeckých rodaček. Její hudba je úžasně rozmanitá a má obrovskou sílu, skrz divadelní tvar chceme divákům poodhalit její osobitost. Nejedná se o životopisnou hru, navíc si velmi bedlivě střežila své soukromí a my jsme se to samozřejmě rozhodli respektovat. Ale chceme vytvořit svět Zuzany Navarové, který vypráví o ní, ale především o každém z nás.“

Dramaturgyně Lenka Smrčková ho doplňuje slovy: „Dlouho jsme přemýšleli, jak by se inscenace věnovaná Zuzaně Navarové měla jmenovat. Nakonec jsme zvolili citaci z její písně Andělská: ‚A pak usnu a vstanu‘. Pro mě osobně je v tom skrytý koloběh života – od dětství až ke smrti. Proto jsme se rozhodli, že postavu Zuzany nebude hrát jen jedna herečka nebo herec, ale každý bude hrát chvíli nějakou část její duše.“

Inscenace má charitativní přesah

Zuzana Navarová se věnovala charitativní činnosti. Kromě jejího působení v Nadaci život umělce se velmi aktivně zajímala o děti z dětských domovů. Inscenace A pak usnu a vstanu má proto i charitativní přesah a slouží k propagaci projektů a organizací, které se této tematice věnují.

Program Pět P přináší podporu dětem, které to mají složitější než jejich vrstevníci. Často přicházejí z rozvrácených rodin, kde zažily domácí násilí či zneužívání, nebo vyrůstají u pěstounů, protože jejich rodiče je opustili. Trápí je různé diagnózy, kvůli nimž se odlišují a nezapadají do kolektivu.

Bojí se projevit a obtížně si hledají kamarády. Program Pět P pro tyto děti nachází dospělé dobrovolníky – kamarády, kteří s nimi tráví jedno odpoledne týdně. Společně objevují svět, věnují se aktivitám, jež je baví, a budují si vztah plný důvěry a podpory. Pro mnoho dětí je to poprvé, kdy mají někoho, kdo jim věří a těší se na ně.

Aby se vztah mohl rozvíjet, je dobrovolník s dítětem minimálně jeden rok. I malé krůčky mohou pro děti znamenat velkou změnu – třeba jen ten pocit, že se na ně každý týden někdo těší a nebude je kritizovat, když něco nezvládnou. Program Pět P působí v Praze, ale to neznamená, že není možné stejnou radost do života přinést i ve vašem okolí – stačí se jen rozhlédnout.