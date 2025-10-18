Klicperovo divadlo přivádí na scénu Arabelu, triky budou divadelní

Petr Mareček
  7:52aktualizováno  7:52
Hradecké Klicperovo divadlo první premiérou 141. sezony složí hold fantazii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka. Pokusilo se totiž adaptovat třináctidílný populární televizní seriál Arabela z roku 1980 i jeho triky do jednoho večera na jevišti. V pohádce se objeví prakticky celý umělecký soubor, premiéra je v sobotu v 19:00 na hlavní scéně.
Inscenace pohádky Arabela v hradeckém Klicperově divadle

Inscenace pohádky Arabela v hradeckém Klicperově divadle | foto: Klicperovo divadlo, Patrik Borecký

Inscenace pohádky Arabela v hradeckém Klicperově divadle
Inscenace pohádky Arabela v hradeckém Klicperově divadle
Princeznu Arabelu a Xenii hrají Martina Czyžová a Maria Leherová, v roli Petra...
Inscenace pohádky Arabela v hradeckém Klicperově divadle
9 fotografií

Projekt vpravdě ambiciózní zavede rodinné publikum, jak jinak, do svérázné Říše pohádek. Kdo ho jednou viděl v televizi, okamžitě se mu při vyslovení princeznina jména v hlavě rozezní neodbytná melodie Luboše Fišera.

„Arabela je v podstatě neinscenovatelná. Jak chcete se vší samozřejmostí, kterou předloze vdechli pánové Macourek s Vorlíčkem, na jevišti proměnit herce v psa či vlka? Nechat ho na místě zmizet? Proměnit kostým otočením prstenu? Na druhou stranu je ale Arabela právě kvůli tomu pro nás divadelníky opravdu zábavná. Zkoušíme, vymýšlíme triky jak s herci, tak s výtvarníkem a hlavně s light designerem, hrajeme s loutkami i činoherně a nesmírně se u toho všichni bavíme,“ říká režisér a umělecký šéf hradecké činohry Pavel Khek.

Inscenace pohádky Arabela v hradeckém Klicperově divadle
Inscenace pohádky Arabela v hradeckém Klicperově divadle
Inscenace pohádky Arabela v hradeckém Klicperově divadle
Princeznu Arabelu a Xenii hrají Martina Czyžová a Maria Leherová, v roli Petra je Martin Klapil, čaroděje Viga ztvárnil Josef Čepelka.
9 fotografií

Stejně jako v seriálu, jemuž německá koprodukce dala v časech reálného socialismu jistou západní apartnost, se na jevišti po zazvonění zvonečku objeví čaroděj II. kategorie Rumburak, jenž zkomplikuje život rodiny Majerových. Syn se bláznivě zamiluje, mouchy začnou mluvit o frekvenčních charakteristikách fázového posuvu a pan Majer se promění v jezevčíka.

Autorkou divadelní adaptace je s režisérem Pavlem Khekem i dramaturgyně Lenka Smrčková:

„První řada seriálu má 13 dílů ve stopáži 30 minut, takže bylo jasné, že budeme muset některé dějové linky zcela vyškrtnout. Televizní zpracování má samozřejmě tu výhodu, že dokáže neomezeně měnit jednotlivá prostředí. My jsme museli velmi pečlivě zvažovat, co zachováme a co ne. Přesto si myslím, že se nám podařilo odvyprávět celý dějový oblouk první série.“

Nadsázka a divadelní zázraky

Tvůrci od počátku čelili velkým jevištním výzvám a slibují jak mimořádný zážitek, tak spoustu nadsázky a ryze divadelních zázraků.

„Po ohlášení titulu jsme zaznamenali jisté obavy, že dnešní děti Arabelu neznají a zda to není jen generační záležitost. Věříme ale, že tvůrci seriálu vytvořili něco fantastického a zcela univerzálního. Každý si přece dokáže představit, co by se asi dělo, kdyby se u něj v obýváku objevila postava z pohádky,“ dodává Lenka Smrčková.

Vízner: Kdybych měl Arabelin prsten, leckoho bych změnil v havrana

Pohádková komedie bude patřit k nejvýpravnějším a nejnáročnějším inscenacím v repertoáru Klicperova divadla a představí kromě stálic souboru i řadu nových tváří. Rumburaka ztvární nová posila Tomáš Kobr, malou Mařenku a Honzíka si zahrají Terezie Hájková a Pavel Prais. V rolích princezen Arabely a Xenie se objeví Martina Czyžová a Maria Leherová, jejich královskými rodiči budou Kamila Sedlárová s Jiřím Zapletalem. Filip Richtermoc se promění v jezevčíka.

Tvůrčí tým doplňuje skladatel Juraj Růžička, pro kterého jde o první spolupráci s Klicperovým divadlem.

„Zhostí se nelehkého úkolu vytvořit pro Arabelu zbrusu novou hudbu a organicky ji propojit s ikonickými melodiemi seriálu,“ říká dramaturgyně. Arabela chce navázat na úspěšnou sérii rodinných inscenací Klicperova divadla, k níž patří veleúspěšná Prašina a Prašina 2 režírované taktéž Pavlem Khekem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

V Kralupech nad Vltavou vznikne nová služebna městské policie

V Kralupech nad Vltavou vznikne v městské budově v Lutovítově ulici služebna městské policie. Nahradí současnou, která je v Hálkově ulici a nevyhovuje. Hotovo...

18. října 2025  8:55,  aktualizováno  8:55

RoboUP představuje před spuštěním na Kickstarteru robotickou sekačku Raccoon 2 SE – chytrou sekačku za cenu benzínové

18. října 2025  10:26

TCL představuje tým sportovních ambasadorů TCL EU pro zimní olympijské hry Milán Cortina 2026

18. října 2025  10:10

Gerbera začíná éru koncertů, plesů a tance. Noví provozovatelé ji rok opravovali

Kulturní dům v centru Českých Budějovic je na prahu nové éry, provozovatelé do modernizace sálů i restaurace investovali miliony korun. Prostory mají pronajaté na osm let. Kromě koncertů je chtějí...

18. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cyklotrasa propojí Jižní Svahy s centrem Zlína, zvýší dopravní bezpečnost

Město Zlín začíná stavět další část cyklotrasy, která propojí centrum se sídlištěm Jižním Svahy. Povede od tamní budovy Univerzity Tomáše Bati k 1. segmentu v Okružní ulici.

18. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Plzeň opravuje vodní nádrž v Červeném Hrádku a sousední hřiště za 20 mil. Kč

Plzeň zahájila opravu vodní nádrže v Červeném Hrádku a rekonstrukci sousedního hřiště. Stavba za více než 20 milionů korun, na níž se šesti miliony podílí...

18. října 2025  8:15,  aktualizováno  8:15

V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Očekávané ochlazení v sobotu přineslo do nejvyšších míst Krkonoš sněžení. Sníh se ráno držel na Sněžce, kde byly minus čtyři stupně Celsia. Pocitová teplota ale byla vlivem silného větru nižší, minus...

18. října 2025  9:42

Karlovarské lázeňské lesy vybudovaly čtyři nové tůně, celkem jich mají 40

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV) zřídily letos s pomocí dotací z Národního plánu obnovy čtyři nové tůně, které zadržují vodu v krajině. Náklady na...

18. října 2025,  aktualizováno 

Muzeum si k výročí nadělilo expozici. Ukazuje Humpolecko v 19. století

Unikátní horácký kožich či sto let staré modely venkovských chalup. To jsou některé z perel právě otevřené nové expozice v Humpolci. Tu nadělilo jako dárek návštěvníkům i samo sobě humpolecké Muzeum...

18. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Liberec zdarma poskytne majitelům domů či zahrádek dalších 1000 kompostérů

Liberec získá dalších 1000 zahradních kompostérů, které zdarma poskytne majitelům rodinných domů či zahrádek. Ve městě také přibude 250 větších nádob na...

18. října 2025  7:25,  aktualizováno  7:25

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Opustil řád dominikánů, aby mohl psát o ukrajinských partyzánech

Pavel Veselský vystudoval v Plzni na Západočeské univerzitě archeologii, ale u vykopávek ho nenajdete. Muž pocházející z Litoměřic se stal v Plzni věřícím a vstoupil k dominikánům – v řádu byl do...

18. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Architekt přestavuje „svoji“ školu. Hlavně netvořit falešnou historii, říká

Desítky let v ní sídlila základní škola, pak sloužila jako bytovka a posledních několik let chátrala. Stručný „životopis“ budovy v děčínských Chrochvicích. Brzy v něm přibude nová kapitola. Objekt se...

18. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.