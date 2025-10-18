Projekt vpravdě ambiciózní zavede rodinné publikum, jak jinak, do svérázné Říše pohádek. Kdo ho jednou viděl v televizi, okamžitě se mu při vyslovení princeznina jména v hlavě rozezní neodbytná melodie Luboše Fišera.
„Arabela je v podstatě neinscenovatelná. Jak chcete se vší samozřejmostí, kterou předloze vdechli pánové Macourek s Vorlíčkem, na jevišti proměnit herce v psa či vlka? Nechat ho na místě zmizet? Proměnit kostým otočením prstenu? Na druhou stranu je ale Arabela právě kvůli tomu pro nás divadelníky opravdu zábavná. Zkoušíme, vymýšlíme triky jak s herci, tak s výtvarníkem a hlavně s light designerem, hrajeme s loutkami i činoherně a nesmírně se u toho všichni bavíme,“ říká režisér a umělecký šéf hradecké činohry Pavel Khek.
Stejně jako v seriálu, jemuž německá koprodukce dala v časech reálného socialismu jistou západní apartnost, se na jevišti po zazvonění zvonečku objeví čaroděj II. kategorie Rumburak, jenž zkomplikuje život rodiny Majerových. Syn se bláznivě zamiluje, mouchy začnou mluvit o frekvenčních charakteristikách fázového posuvu a pan Majer se promění v jezevčíka.
Autorkou divadelní adaptace je s režisérem Pavlem Khekem i dramaturgyně Lenka Smrčková:
„První řada seriálu má 13 dílů ve stopáži 30 minut, takže bylo jasné, že budeme muset některé dějové linky zcela vyškrtnout. Televizní zpracování má samozřejmě tu výhodu, že dokáže neomezeně měnit jednotlivá prostředí. My jsme museli velmi pečlivě zvažovat, co zachováme a co ne. Přesto si myslím, že se nám podařilo odvyprávět celý dějový oblouk první série.“
Nadsázka a divadelní zázraky
Tvůrci od počátku čelili velkým jevištním výzvám a slibují jak mimořádný zážitek, tak spoustu nadsázky a ryze divadelních zázraků.
„Po ohlášení titulu jsme zaznamenali jisté obavy, že dnešní děti Arabelu neznají a zda to není jen generační záležitost. Věříme ale, že tvůrci seriálu vytvořili něco fantastického a zcela univerzálního. Každý si přece dokáže představit, co by se asi dělo, kdyby se u něj v obýváku objevila postava z pohádky,“ dodává Lenka Smrčková.
|
Vízner: Kdybych měl Arabelin prsten, leckoho bych změnil v havrana
Pohádková komedie bude patřit k nejvýpravnějším a nejnáročnějším inscenacím v repertoáru Klicperova divadla a představí kromě stálic souboru i řadu nových tváří. Rumburaka ztvární nová posila Tomáš Kobr, malou Mařenku a Honzíka si zahrají Terezie Hájková a Pavel Prais. V rolích princezen Arabely a Xenie se objeví Martina Czyžová a Maria Leherová, jejich královskými rodiči budou Kamila Sedlárová s Jiřím Zapletalem. Filip Richtermoc se promění v jezevčíka.
Tvůrčí tým doplňuje skladatel Juraj Růžička, pro kterého jde o první spolupráci s Klicperovým divadlem.
„Zhostí se nelehkého úkolu vytvořit pro Arabelu zbrusu novou hudbu a organicky ji propojit s ikonickými melodiemi seriálu,“ říká dramaturgyně. Arabela chce navázat na úspěšnou sérii rodinných inscenací Klicperova divadla, k níž patří veleúspěšná Prašina a Prašina 2 režírované taktéž Pavlem Khekem.