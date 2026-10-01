Klicperovo divadlo připomene Havlovy devadesátiny vzpomínkovým setkáním

Klicperovo divadlo v Hradci Králové si v pondělí 5. října připomene 90. výročí narození bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla vzpomínkovým setkáním nazvaným Květina pro Václava Havla. Uskuteční se od 17:00 do 17:15 na letní scéně. Jeho součástí bude položení květin a přečtení textu Václava Havla, informoval dnes ČTK mluvčí divadla Martin Sedláček. Havlovy nedožité devadesátiny si lidé v kraji připomenou i na dalších místech.
"Letní scéna Klicperova divadla bude přístupná po celé pondělní odpoledne a večer také pro individuální vzpomínku. Lidé se zde budou moci zastavit, položit květinu nebo zapálit svíčku," řekl Sedláček.
S Klicperovým divadlem byl Havel osobně spojen. V roce 2000 se například zúčastnil české premiéry Zpěvů šílence v režii Radovana Lipuse a v roce 2008 navštívil první čtenou zkoušku svého Odcházení. "Setkání na Letní scéně tak připomene nejen významné výročí, ale také osobnost a autora, jehož tvorba i osobní návštěvy patří k historii hradeckého divadla," uvedl Sedláček.
Kromě toho od konce roku 1989 v Klicperově divadle vznikla řada inscenací spojených s Havlovou tvorbou, a to Audience, Pokoušení, Zpěvy šílence, Vyrozumění, Odcházení, Žebrácká opera nebo Asanace. "Čtyři z Havlových her zde postupně nastudoval jeho dlouholetý přítel a spolupracovník, režisér Andrej Krob," dodal Sedláček.
K dalším vzpomínkovým akcím v Královéhradeckém kraji patří v sobotu 3. října akce spojená se společnou procházkou k Havlově chalupě na Hrádečku na Trutnovsku, kde Havel 18. prosince 2011 ve věku 75 let zemřel. Akce začne srazem v 07:45 na hlavním nádraží v Hradci Králové, odkud se účastníci krátce po 08:00 vydají vlakem do Trutnova. Společný odchod od vlakového nádraží v Trutnově bude v 09:30. Účastníci se vydají k pamětní desce Václava Havla na fasádě kina Vesmír a poté k pivovaru, kde pracoval.
V pondělí 5. října v 19:30 uvede hradecké Divadlo Jesličky Josefa Tejkla hru Audience. Koncert pro Václava Havla připravili na 11. října od 17:00 organizátoři mezinárodního hudebního Festivalu F. L. Věka v Dobrušce na Rychnovsku. Vzpomínkové akce připravují i další instituce.
Havel se narodil 5. října 1936 v rodině pražského stavebního inženýra a podnikatele Václava Miloše Havla. Bojovník za lidská práva a také někdejší vězeň totalitního režimu byl posledním československým a prvním českým prezidentem. Úřad prezidenta zastával 12 let.