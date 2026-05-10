Klicperovo divadlo uvede 16. května premiéru hry Láska na první pohřeb

Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede v sobotu 16. května poslední premiéru divadelní sezony 2025/2026. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb. Šestou premiéru současné sezony divadlo plánuje na hlavní scéně, informoval ČTK jeho mluvčí Martin Sedláček. Sezonu začátkem léta zakončí tradiční Mezinárodní divadelní festival Regiony.
Autorská hra v žánru romantické komedie zavede diváky do Hradce Králové na konci 90. let minulého století. "Je to moje dětství. Myslím, že až teď můžeme tu dobu dokonale popsat a vysmát se jí. Devadesátky jsou pro mě zvláštní mix nadšení, naivity a totálního chaosu. Všechno bylo možné, ale málokdo věděl, jak se to dělá," sdělil Dianiška.
Jako ústřední postavu příběhu zvolil mladého hodináře Bedřicha, který se řídí striktně pravidly a nerad na sebe upozorňuje. "Do života mu vstoupí divoká tanečnice Eva a následně i kapesní hodinky, které umí vracet o pár vteřin čas. Co všechno může zachránit několik okamžiků navíc, co třeba opravit nepovedený pracovní den nebo dokonce i rande? A dá se do nekonečna lhát? To je svižná romantická komedie z Hradce Králové v rytmu devadesátých let," uvedl Sedláček.
Tématem divadelní hry je i cestování v čase. "Cestování v čase je na pomezí vědy a fantazie. Má to nějakou logiku, ale zároveň ti to dovolí úplně rozbít realitu a podívat se na věci jinak," dodal Dianiška.
Do tvůrčího týmu přizval svoji spolupracovnici Lenku Hollou, která má na starosti jak scénu, tak kostýmy. Hudbu složil Ivan Acher, dramaturgyní inscenace je Lenka Smrčková. "Jsme rádi, že Tomáš Dianiška souhlasil s další prací v Klicperově divadle a po třech letech se sem vrátil. Z nejdříve mlhavého nápadu o magických hodinkách začal vznikat konkrétní scénář ušitý přímo na míru hercům. Kromě živé kapely je divácky atraktivní i to, že Tomáš skládá příběh až filmovým způsobem a velmi dynamicky pracuje se střihem jednotlivých scén," uvedla Smrčková.
V hlavních rolích ústředního páru se představí Petr Kult jako hodinář Bedřich a Maria Leherová jako tanečnice Eva. Dále hrají Vojtěch Říha, Martina Czyžová, Milana Gorská, Josef Čepelka, Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Karel Pešek a Milan Žák. V kapele se představí Jan Kočnar, Martin Sedláček, Filip Vondruška, Petr Dlabola, Tomáš Votava a Martin Votava.
Podle zástupců divadla patří Dianiška mezi nejúspěšnější divadelní tvůrce současnosti, je držitelem několika divadelních cen. V Liberci se stal spoluzakladatelem divadelní skupiny F. X. Kalby. Domovskou scénou herce, režiséra a dramatika Dianišky je od roku 2014 pražské Divadlo pod Palmovkou.