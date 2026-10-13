Klicperovo divadlo uvede 17. října v premiéře adaptaci Steinbeckova románu

Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede 17. října na hlavní scéně první premiéru divadelní sezony 2026/2027. Bude jí westernově laděná adaptace Steinbeckova románu O myších a lidech v režii Pavla Kheka. ČTK o tom informovali zástupci divadla, které v této sezoně uvede šest premiér.
"Je to divadelní western o naději, síle přátelství a empatii," sdělil mluvčí divadla Martin Sedláček.
Připravovaná inscenace přenese diváka do Kalifornie v časech hospodářské krize. "Prach, spalující slunce a nekonečné lány obilí. Dva sezónní dělníci, George a Lennie, procházejí krajem s jediným snem: usadit se na vlastním kousku země, chovat králíky a být svými pány," sdělil Sedláček.
Zatímco George je mozkem dvojice, Lennie je obrem s duší dítěte a neuvěřitelnou silou, kterou nedokáže ovládat. Jejich cesta za svobodou je vede na ranč v údolí Salinas, kde se střetávají s drsnou realitou světa. "Jak těžké je zůstat člověkem ve světě, kde přežijí jen ti silní? Klasika světové literatury Johna Steinbecka slibuje silný emocionální zážitek vyprávějící o krutosti osudu, osamělosti, ale především o bezmezné síle přátelství, která dokáže prosvětlit i ty nejtemnější chvíle lidského života," uvedli zástupci divadla.
V hlavních rolích se představí Vojtěch Říha v roli George a Ondřej Brett ztvární Lennie. Dále hrají Josef Čepelka, Martin Klapil, Tomáš Kobr, Milana Gorská, Jiří Zapletal a Filip Richtermoc. Inscenaci režíruje umělecký šéf Klicperova divadla Pavel Khek, scénu a kostýmy připravil Jozef Hugo Čačko, hudbu Juraj Růžička, souboje Petr Nůsek a dramaturgii Lenka Smrčková.
Zřizovateli Klicperova divadla jsou město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.