Klicperovo divadlo uvedlo premiéru romantické komedie Láska na první pohřeb

Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo premiéru nové hry Tomáše Dianišky Láska na první pohřeb. Romantickou komedii, která diváky zavádí do Hradce Králové na konci 90. let minulého století, Dianiška i režíroval. Představení vzniklo na objednávku divadla a na míru hradeckému souboru. Šlo o šestou a zároveň poslední premiéru Klicperova dovadla v současné sezoně.
Ústřední postavou příběhu je mladý nesmělý hodinář Bedřich, který se řídí striktně pravidly a nerad na sebe upozorňuje. Do života mu však vstoupí divoká tanečnice Eva a následně i kapesní hodinky, které umí vracet o pár vteřin čas. Využije je k tomu, aby okouzlil dívku, do níž se zamiluje. "Najednou začne jinak vnímat svět a dělá rozhodnutí, na která by dřív neměl odvahu. A právě tohle nás na tom baví - vzít někoho nenápadného a hodit ho do naprosto šílený situace," uvedl Dianiška.
Devadesátá léta byla dobou jeho dětství. "Myslím, že až teď můžeme tu dobu dokonale popsat a vysmát se jí. Devadesátky jsou pro mě zvláštní mix nadšení, naivity a totálního chaosu. Všechno bylo možné, ale málokdo věděl, jak se to dělá," uvedl. S Klicperovým divadlem spolupracuje podruhé, v roce 2023 se souborem nastudoval svou hru Tělo tajné agentky.
Do tvůrčího týmu letos přizval svoji spolupracovnici Lenku Hollou, která měla na starosti scénu a kostýmy. Hudbu složil Ivan Acher, dramaturgyní inscenace je Lenka Smrčková. "Jsme rádi, že Tomáš Dianiška souhlasil s další prací v Klicperově divadle a po třech letech se sem vrátil. Z nejdříve mlhavého nápadu o magických hodinkách začal vznikat konkrétní scénář ušitý přímo na míru hercům. Tomáš skládá příběh až filmovým způsobem a velmi dynamicky pracuje se střihem jednotlivých scén," uvedla Smrčková.
V hlavních rolích ústředního páru se představili Petr Kult a Maria Leherová. Další role ztvárnili Vojtěch Říha, Martina Czyžová, Milana Gorská, Josef Čepelka, Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Karel Pešek a Milan Žák. V kapele se představili Jan Kočnar, Martin Sedláček, Filip Vondruška, Petr Dlabola, Tomáš Votava a Martin Votava.
Podle zástupců divadla patří Dianiška mezi nejúspěšnější divadelní tvůrce současnosti, je držitelem několika divadelních cen. V Liberci se stal spoluzakladatelem divadelní skupiny F. X. Kalby. Domovskou scénou herce, režiséra a dramatika Dianišky je od roku 2014 pražské Divadlo pod Palmovkou.
Současnou sezonu Klicperovo divadlo zakončí tradičně mezinárodním divadelním festivalem Regiony, který se uskuteční v Hradci Králové od 19. do 26. června.