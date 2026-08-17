Klicperovo divadlo v H. Králové zahájí sezonu festivalem Čekání na Václava

Královéhradecké Klicperovo divadlo zahájí novou sezonu tradičním měsíčním festivalem Čekání na Václava, který rámují dva státní svátky, Den české státnosti 28. září a Den vzniku samostatného Československa 28. října. Nabídne 15 divadelních představení a dva koncertní večery. ČTK o tom dnes informoval mluvčí divadla Martin Sedláček. Festival láká také na herecké osobností, například držitele Ceny Thálie Petra Panzenbergera, Ivanu Chýlkovou, Ondřeje Sokola, Martina Fingera nebo Jana Sklenáře.
"Festival zahájí v pondělí 28. září na Hlavní scéně orchestr Swing Melody s programem Osvobozené divadlo v písních V+W+J, který připomene nestárnoucí tvorbu Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka. O dva dny později, ve středu 30. září, přiveze ostravská Komorní scéna Aréna do Studia Beseda inscenaci Kamarádky," sdělil Sedláček.
Říjnový program otevře 1. října Divadlo Kalich s komedií Malé chytré lži. Následující večer zamíří na hlavní scénu Činoherní studio z Ústí nad Labem s komediální inscenací Sluha dvou pánů. V neděli 4. října bude Studio Beseda patřit A studiu Rubín a inscenaci asfalt asfalt asfalt. Jedním z výrazných komorních titulů letošního ročníku bude ve středu 7. října Perníkář ostravského Studia G. Monodrama.
"Čekání na Václava je pro nás každý rok příležitostí přivézt do Hradce inscenace a osobnosti, za kterými by naši diváci jinak museli cestovat po celé republice. Letošní program spojuje velké činoherní scény s komorními projekty, známé herecké tváře s výraznými autorskými inscenacemi," sdělila ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.
Druhou část festivalu otevře 13. října na hlavní scéně Indigo Company s komedií Víkend ve výtahu. Následující den nabídne festival dva programy. Na hlavní scénu 14. října dorazí Činoherní klub s Radostným výletem v režii Ondřeje Sokola a Studio Beseda bude tentýž večer patřit Janu Sklenářovi a inscenaci Valčík náhody. "Jan Sklenář byl téměř dvě desetiletí členem souboru Klicperova divadla. Inscenace původně vznikla v Divadle v Dlouhé a nyní ji Jan Sklenář uvádí ve své produkci," uvedl Sedláček.
V pátek 16. října se v Besedě představí pražské Divadlo v Řeznické s komorní inscenací Ex. O den později dorazí olomoucké Divadlo na cucky s autorskou inscenací BLAHObytí. Středa 21. října bude patřit projektu LiStOVáNí. "Hudební linka festivalu bude pokračovat ve čtvrtek 22. října na hlavní scéně společným koncertem JH Big Bandu a Mladého týnišťského big bandu," uvedl Sedláček.
V pátek 23. října se program vrátí do Studia Beseda, kam Městská divadla pražská přivezou komorní inscenaci Zpráva o stavu manželství. V úterý 27. října přiveze Divadlo F. X. Šaldy Liberec na hlavní scénu dramatizaci románu Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta. Festival vyvrcholí ve středu 28. října hostováním Divadla Ungelt. V inscenaci Švýcarsko se na hlavní scéně potkají Ivana Chýlková a Petr Uhlík v komorním příběhu inspirovaném osobností americké spisovatelky Patricie Highsmithové.