Klicperovo divadlo v pátek naposledy po 14 letech uvede úspěšnou hru Koule

Klicperovo divadlo v Hradci Králové v pátek 5. června uvede po čtrnácti letech naposledy jednu z nejúspěšnějších her své novodobé historie, inscenaci Koule v režii Davida Drábka. Úspěch inscenace je spojen především s herečkou Pavlou Tomicovou v hlavní roli atletky Mileny, řekl dnes ČTK mluvčí divadla Martin Sedláček. Od premiéry, která byla 12. května 2012, vidělo Kouli více než 74.000 diváků, a to nejen v Klicperově divadle, ale také na zájezdových uvedeních.
"Divadelní zpracování původně rozhlasové hry někdejšího uměleckého šéfa Klicperova divadla Davida Drábka, který je zároveň režisérem inscenace, se s diváky rozloučí svou 220. reprízou," sdělil Sedláček.
Inscenace začínala jako komorní titul ve Studiu Beseda Klicperova divadla, kde se hrála pro přibližně 120 diváků. Mimořádný divácký zájem ji však přivedl až na hlavní scénu, kde patřila k pravidelně vyprodaným titulům. K výjimečným momentům jejího jevištního života patřilo uvedení na festivalu Colours of Ostrava, kde se hrála v prostoru Gong před 1500 diváky.
"Obrovský úspěch inscenace je neodmyslitelně spojen především s Pavlou Tomicovou. Po celých čtrnáct let s ní v dalších rolích hráli Jiří Zapletal, Kamila Sedlárová a Zora Valchařová Poulová," uvedl Sedláček.
Postupně se v inscenaci vystřídali také Tomáš Lněnička, Jiří Panzner, William Valerián, Natálie Holíková, Martina Nováková, Zdeněk Petrák, Karel Pešek nebo Isabela Smečka, která se v letošní sezoně do Koule vrátila. Pravidelným hostem inscenace byl také zpěvák Petr Kotvald.
Výraznou podobu inscenaci vtiskl také její tvůrčí tým. Dramaturgicky hru připravila Markéta Bidlasová, scénu navrhl Marek Zákostelecký, kostýmy Simona Rybáková a hudbu složil Drábkův dlouholetý spolupracovník Darek Král.
"Během více než čtrnácti let se Koule stala jedním z nejvýraznějších a divácky nejúspěšnějších titulů novodobé historie Klicperova divadla. Také její páteční derniéra je beznadějně vyprodaná a bude poslední příležitostí vidět ji na jevišti Klicperova divadla," dodal Sedláček.
Přestože půjde o její poslední uvedení, divákům zůstane Koule dostupná prostřednictvím záznamu na platformě Dramox.