Klicperovo divadlo v sezoně udrželo návštěvnost nad 80 pct, přišlo 60.500 diváků

Klicperovo divadlo v Hradci Králové v uplynulé sezoně na svých domácích scénách odehrálo 237 představení vlastního repertoáru, která navštívilo 60.500 diváků. Návštěvnost zůstala na úrovni předchozí sezony a obsazenost repertoárových představení se po celou sezonu držela nad 80 procenty, uvedlo divadlo v tiskové zprávě.
Návštěvnicky silnější bylo zejména první pololetí letošního roku, kdy diváci pravidelně zaplňovali hlediště hlavní scény i Studia Beseda. V únoru dosáhla návštěvnost večerních představení 92 procent.
"Sezona 2025/26 nám znovu ukázala, jak silné a věrné publikum Klicperovo divadlo má. Diváci s námi sdíleli premiéry, reprízy, festivaly i projekty pro mladé publikum a vytvářeli atmosféru, která je pro živé divadlo nenahraditelná. Jejich zájem nám dává jistotu, že má smysl nabízet repertoár, který propojuje divácky oblíbené tituly, současná témata i odvážnější inscenace," řekla ředitelka divadla Eva Mikulková.
K nejnavštěvovanějším titulům sezony patřily inscenace A pak usnu a vstanu a 50 způsobů, jak se rozejít, o které byl velký zájem už krátce po spuštění předprodeje. Diváckou odezvu měly také novinky uplynulé sezony, zejména Každou první středu a Arabela, které si držely téměř stoprocentní návštěvnost.
Inscenace Slučitelné díly získala Cenu divadelní kritiky za nejlepší poprvé uvedenou českou hru roku 2025. Hudba Dana Kranicha a Matěje Šímy k inscenaci Cyrano byla oceněna Cenou Richarda Dvořáka za scénickou hudbu, která byla letos poprvé udělena na festivalu Setkání Stretnutie ve Zlíně.
Vedle pravidelného repertoáru tvořily součást sezony také tradiční festivaly, doprovodné programy a projekty pro různé divácké skupiny. Klicperovo divadlo uspořádalo festival Čekání na Václava, pokračovalo v jarním cyklu Beseda X a sezonu završilo 31. ročníkem Mezinárodního divadelního festivalu Regiony. Divadlo pokračovalo v lektorských programech a workshopech pro školy.
V příští sezoně divadlo připravuje opět šest premiér. První z nich bude adaptace Steinbeckova románu O myších a lidech, kterou v režii uměleckého šéfa Pavla Kheka uvede 17. října 2026 na hlavní scéně. V ní se divákům poprvé představí také herec Ondřej Brett, dosavadní člen Divadla Petra Bezruče, který od nové sezony rozšíří hradecký umělecký soubor.