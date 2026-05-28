Klicperovo divadlo zahájí sezonu 2026/2027 Steinbeckovým westernem

Hradecké Klicperovo divadlo uvede v divadelní sezoně 2026/2027 šest premiér a dramaturgií, která sází na velké příběhy i hravost současného divadla. Nabídne klasiku, naléhavá témata i oddychové tituly, sdělil dnes ČTK mluvčí divadla Martin Sedláček. Prodej předplatného na novou sezonu spustí Klicperovo divadlo v pondělí 15. června.
První premiérou sezony 2026/2027 bude 17. října westernově laděná adaptace Steinbeckova románu O myších a lidech. Příběh o přátelství, naději a empatii nastuduje umělecký šéf divadla Pavel Khek.
Následovat bude premiéra inscenace Hérečky vzniklé pro Klicperovo divadlo. Hru Petra Kulta, autora a režiséra v jedné osobě, uvede divadlo ve Studiu Beseda 27. a 28. listopadu. "Groteskní kabaret nabídne osobitý pohled na mýty spojené s herectvím, divadlem i uměním samotným a nebude postrádat svébytný humor," sdělil Sedláček. Beseda je menší scénou divadla, premiéra tam proto má dva termíny, aby divadlo vyhovělo zájmu diváků.
Třetí premiérou bude 12. prosince Don Quijote. "Jedná se o nový autorský přepis slavného románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha v režii a dramatizaci Davida Drábka a s hudbou Darka Krále," uvedl Sedláček.
První inscenací roku 2027 a zároveň čtvrtou premiérou sezony bude dramatizace románu Jiřího Hájíčka Zloději zelených koní, kterou divadlo uvede ve světové premiéře 12. a 13. března. Na jeviště Studia Beseda ji převede režisér Eliáš Gaydečka.
V sobotu 17. dubna 2027 uvede Klicperovo divadlo na hlavní scéně Krále Ubu. "Nová autorská úprava ikonického textu Alfreda Jarryho vznikne v režii Pavla Kheka. Na jevišti znovu ožije poživačný prostopášník, který roztočí satirický, nebývale směšný a krutý kolotoč moci," uvedl Sedláček.
Poslední premiérou sezony bude 22. května 2027 muzikál Colea Portera a Paula Blakea Prázdniny v Římě, uvedený v české premiéře. Muzikálová love story mezi princeznou a charismatickým novinářem vychází ze slavné filmové předlohy s Audrey Hepburnovou a Gregorym Peckem. Na hlavní scéně královéhradeckého divadla ji nastuduje režisér Jaroslav Slánský.
"Novou sezonu jsme připravovali jako pestrý a živý celek, který nabídne velké emoce, silné příběhy i prostor pro humor a nadhled," řekla ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková. Součástí sezony budou také festivaly Čekání na Václava a Regiony a další akce, například Noc divadel, Klicperův kapr nebo pokračující spolupráce s Filharmonií Hradec Králové.
Současnou sezonu 2025/2026 Klicperovo divadlo zakončí tradičně mezinárodním divadelním festivalem Regiony od 19. do 26. června. Zřizovateli divadla jsou město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.