Proslul koncerty i večírky, teď oblíbený klub končí. Bývalou kotelnu čeká demolice

Demolice nejspíš začne ještě letos. V těchto dnech se však vedou jednání mezi městem a provozovateli klubu, zda je naděje, aby MOOD v Hradci pokračoval na jiném místě. Nápady jsou, ale dohoda je podle všeho přinejmenším vzdálená.
Sami provozovatelé se na sociálních sítích k možnému setrvání ve městě vyjádřili nejednoznačně. Když v létě 2023 klub vyměnil logo i koncept nočního klubu De Noche výrazně ve prospěch živých koncertů, MOOD si rychle našel stálé diváky i interprety.
Ostatně program pokračuje až do pátku a soboty 29. a 30. května, kdy se tu koná závěrečná tryzna – zavírací party. Do té doby se však v někdejší kotelně vystřídají například kapely Trautenberk (13. března), Komunál (20. března), Tata Bojs (21. března), MIG 21 (28. března), Harlej (1. května) nebo populární rapová formace PSH (2. května).
Vstupenky jsou v prodeji s jednou výjimkou. Ve středu 18. března sem své turné s názvem Bude to jízda tour přiveze Vojtěch Dyk a už nyní je vyprodáno.
A co centrum u Milety?
Jaká bude budoucnost značky MOOD a zda bude spojená s Hradcem Králové, to je otázka. Jednání začínají a jedna možnost se rýsuje.
„Měla jsem s provozovateli první schůzku a brzo budeme mít i další. Město sice momentálně nemá žádné prostory, kam by se klub mohl přestěhovat, ale máme jednu myšlenku. U křižovatky Mileta se bude stavět Kaufland a už v minulosti vznikl i velmi pěkný návrh na multikulturní prostor,“ řekla Ilona Dvořáková (nez.), náměstkyně primátorky pro oblast kultury.
„Ten by nyní znamenal obrovskou investici města, kterou zkrátka nemá, ale napadlo nás propojit provozovatele klubu přímo s Kauflandem. Vyjádřil se ve smyslu, že by byl ochotný to částečně zainvestovat,“ uvedla.
Konec známého klubu, o kterém se spekulovalo již řadu měsíců, potvrdili na Facebooku i jeho vlastníci.
„Důvodem není ztráta vášně ani chuti pokračovat. Přednost dostane bytová výstavba a prostor, který tolik let žil kulturou, se vydá jiným směrem. Odcházíme se vztyčenou hlavou a s pocitem, že jsme Hradci Králové dali kus sebe. MOOD na tomto místě končí, ale to, co jsme tu spolu zažili, zůstane navždy. Končíme v nejlepším. A tak to má být. Nebo možná…,“ stojí ve vyjádření provozovatelů.
V komentářích následovalo obrovské množství ohlasů, v drtivé většině smutných z náhlého konce.
„Moc podobných prostor tu není“
Lidé z klubu se vyjádřili i k možnému pokračování ve městě. „My jsme sami od sebe skončit nechtěli. Pokud by se v Hradci našly vhodné prostory, určitě by tu nějaká možnost byla. Na druhou stranu ale víme, že takových míst tu opravdu moc není – už jsme je sami zkoušeli hledat,“ zní od provozovatelů.
Na fungování klubu dostali na sítích mnoho desítek pozitivních recenzí. „Třeba se někde něco nového najde,“ dodali.
Jednu z ojedinělých plusových reakcí na konec klubu napsal František Kadleček: „Třeba nám přestanou létat láhve na autobusy a nebudeme ve čtyři ráno šlapat po skle z rozbitých láhví.“
Byty postaví soukromník
Bourání klubu, který měl kapacitu až 1 200 diváků i pověst ojedinělého podniku svého druhu, je neodvratné. V blízké budoucnosti tu vzniknou celkem tři domy se stovkami bytů.
Je tu i půlhektarový pozemek města, za který společnost COOP Development nabídla 46,5 milionu korun a na kterém podle podmínky radnice vybuduje v šestipodlažním domě kolem stovky družstevních bytů.
„Celé to je soukromý projekt a město do toho nemohlo nijak zasahovat ani to ovlivnit. Výstavba je povolená a měla by začít. Předpokládám, že bývalá továrna bude zbouraná, nemyslím si, že ji bude možné nějak využít,“ upozornil Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast architektury a urbanismu. Ten potvrdil, že město jedná s provozovateli klubu o případném pokračování.
„Hledáme společné řešení. Já považuji za povinnost se s provozovateli spojit, pomoct jim a třeba je nasměrovat k nějaké možnosti,“ řekla Ilona Dvořáková.