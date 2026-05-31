Dům s věžičkou Broumov proměnil ve výstavní knihovnu, láká nejen čtenáře

Štěpánka Tůmová
  7:12aktualizováno  7:12
Sledovat Metro na Googlu
Z někdejší okresní pojišťovny z roku 1911 má Broumov na Náchodsku knihovnu, která zve na kulturu i dílny. Město zchátralý starý dům zrekonstruovalo za 77 milionů korun. Knihovna se dočkala důstojné podoby, pětasedmdesát let totiž sídlila na náměstí v propojených bytech starého činžáku.

Modré rámy oken, červené prvky na fasádě i dobový arkýř, uvnitř přívětivá knihovna propojená pískovcovými schodišti. Labyrint ukrývá letní terasu do vnitrobloku nebo zelenou střechu.

„Bylo to náročné. Snad rok dovolené bych potřebovala, abych zrelaxovala, ale sleduji, že lidé to vidí ohromně pozitivně. Nedivím se jim. Když vstoupí, cítí velký rozdíl. Všechno světlé, vzdušné, krásné, vyladěné od interiérové architektky, takže jsme spokojení,“ říká vedoucí broumovské knihovny Marta Lelková.

Zatím u ní převažuje únava z nesnadného prosazování, z příprav, které zůstaly hodně na ní, i stavby.

Dům vystavěla okresní nemocenská pojišťovna začátkem 20. století, naposledy v něm byl učňovský internát a školní výdejna jídla. Broumov prázdný dům koupil a přestavěl na knihovnu.
Přípravy na otevření nové městské knihovny v Broumově (25. března 2026)
Broumov rekonstruoval starý dům na moderní knihovnu.
Letní terasa v broumovské knihovně nabízí klid ve vnitrobloku.
19 fotografií

Stará knihovna zavřela v říjnu. Stavbu město sice dokončilo už koncem roku, měnilo však dodavatele nábytku, což zpozdilo otevření.

Kvůli podmínkám dotace však knihovna spustila od ledna promítací sálek, kreativní dílnu i literární kavárnu, jejíž vybavení knihovníci pořídili už dříve z česko-polského projektu. Senioři cvičili jen na židlích a půjčovaly se časopisy a knižní novinky.

„Co jsem zatím viděla, je špice“

Nábytek dorazil začátkem března, pak nastalo stěhování, s nímž pomohli studenti gymnázia i Technické služby. Dva měsíce už sídlí knihovna v novém.

Výstavní pojišťovna

Jak uvádí Karel Franze z Muzea Broumovska, okresní nemocenská pojišťovna koupila starý dům na nároží Opočenského ulice v roce 1911 a vystavěla třípodlažní budovu. Roku 1926 vznikla přístavba, kde ve 30. letech působili lékaři. Pamětníci mluví o „lázních“, rehabilitační péče sloužila patrně do roku 1955. Po rekonstrukci byl v domě učňovský internát.

Město dům i poštu naproti koupilo z obavy, že by tam někdo ubytovával problematické nájemníky. V roce 2017 zastupitelé rozhodli o vybudování knihovny, roku 2022 padlo ujednání, že ji umístí do bývalého internátu. Přestavba se uskutečnila v letech 2024 a 2025.

Knihovna získala víc než trojnásobek prostor. Nyní má 28 tisíc knih a kolem tisíce čtenářů.

„Mrzelo mě, že nebylo otevřeno už zkraje roku, ale je to nádhera. Líbí se mi, že město pro knihovnu opravilo starý dům. Co jsem zatím viděla, je špice,“ říká čtenářka Libuše Geislerová. Na čas bez knihovny si půjčila třicet titulů. S otevřením si přišla pro další, protože za deset dnů zvládne prý až devět knih, vyhýbá se jen detektivkám či historické próze.

Vedle vedoucí jsou tu čtyři knihovnice. Oceňují světlé interiéry, víc se však naběhají. „Pořádáme hodně kulturních akcí, spíš fungujeme jako kulturní centrum,“ všímá si knihovnice Kamila Skalníková, která v dřívější knihovně zažila jen dva týdny.

V přízemí město nechalo renovovat výdejnu jídla pro základní školu a gymnázium. V suterénu sídlí seniorský klub Radost a šachisti. Navigaci v chodbách úzkého domu pojednal místní grafik a radní Michal Čepelka (Piráti).

Tři podlaží náleží knihovně. Nejníž je oddělení pro dospělé s literární kavárnou, dále počítače, studovna, čítárna i depozitář s posuvnými regály. Lze posedět na terase.

O patro výš je dětské oddělení se zónou pro teenagery a multifunkční sál až pro padesát diváků.

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména

Zajímavostí jsou tu autorské tapety z dílny grafického Studia Upupapop, v nichž se ukrývají detaily z historie regionu, ale i čápi hnízdící na barokní soše. Nejvýš je kreativní dílna a další zázemí a kanceláře.

Křeslo šéfa spořitelny

Vedoucí sídlí pod věžičkou. Architektka v kanceláři zkombinovala moderní prvky s připomínkou někdejších německých obyvatel. Nábytek asi ze 30. nov let připutoval ze staré knihovny.

„V domě, kde jsme sídlili na náměstí, bývala před válkou spořitelna. Nábytek jsem nechala zrestaurovat, kůže už byla úplně roztrhaná, měnilo se polstrování. Je tu stůl tehdejšího ředitele i křesílka,“ ukazuje Marta Lelková.

Když nastoupila do původní knihovny v roce 2017, zpracovala její standardy, parametrům však už knihovna nedokázala vyhovět. Proto se obrátila na radní, zda by město podniklo přestavbu. K projektu to však trvalo pět let. V úvahách totiž byla i někdejší pošta naproti, nakonec vyhrál bývalý internát.

Ač šlo o velkou stavbu, město nepřizvalo architekta. Technické zadání řešil projektant s vedoucí knihovny, pak se přidala investiční technička. Časem získali broumovskou architektku Janu Ticháčkovou, která navrhla interiéry.

Podobu knihovny ovlivnil i tým Broumov 2028+, který připravoval kandidaturu na Evropské hlavní města kultury, s níž se Broumov dostal až do finále. Propojili se kulturní aktéři, se zaměřením knihovny pomohla kulturní hybatelka Anna Smékalová, budování se dostalo i do městské koncepce. Do proměny se podařilo vtáhnout i veřejnost, místní projevili zájem o anketu i debaty.

Osobitý návrh knihovny jako kreativního a kulturního centra loni na podzim získal jednu z Cen Nového evropského Bauhausu a 30 tisíc eur na rozvoj, soutěžilo celkem 300 projektů.

Co s prázdnými obchody? ptá se Broumov, adept na evropské město kultury

Podle starosty prvním impulsem ke stavbě bylo vyhlášení dotace od Národního plánu obnovy při ministerstvu kultury. Žádali o ni ve stresu, ale město bylo už částečně připravené, nakonec získalo 40 milionů. Počítalo původně s rozpočtem kolem 60 milionů, ale celá částka činí 77 milionů. Sedm milionů poskytl kraj.

Výtah pro seniory

„Původně jsme plánovali rozpočet jen pro knihovnu, ale když už se měl dům opravovat, rozhodli jsme se pro kompletní opravu. Na střeše se měnil plech za původní bobrovky, dole jsme dělali rekonstrukci výdejny jídla včetně vybavení, zůstaly jen dřívější sedáky pro školáky. V suterénu bylo původně zázemí a kotelna, ale také klubovna seniorů a šachistů, což jsme zachovali. Ukázalo se však, že je komplet vlhký, zvedala se podlaha. Nově se proto dělaly injektáže a odvodnění. Senioři se do suterénu dostanou výtahem,“ popisuje starosta Arnold Vodochodský (Broumovská vlna).

Na stavbu měla firma pouze půldruhého roku. „Jsem nadmíru spokojen. Od zastupitelů bylo odvážné, že jsme vzali úvěr, velká většina to podporovala. Byl jsem hodně překvapen, jak knihovna vypadá s novým nábytkem. Je to moc hezké. Byť to stálo větší peníze a šly i tam, kde nejsou vidět, důležité je, že budova je kompletně opravená. Nebude potřeba do ní znovu sahat. S uhrazením zvýšené částky nám pomohl kraj, výdejna obědů totiž slouží i gymnáziu,“ říká starosta. Děkoval všem, kdo se podíleli.

Broumov opravuje kavárnu velkoměstského střihu, vrátí se tam perníky

Kvůli úsporám se však nakonec škrtaly návrhy na knihovnické technologie. Chybí samoobslužný selfcheck, kdy si registrovaní čtenáři sami půjčují nebo vracejí knihy, nedopadl ani výdejní a návratový box před knihovnou. Také kreativní dílna je skromnější.

Přes zimu, když knihovna působila v omezeném provozu, uspořádaly její pracovnice přes třicet akcí. V sále se promítal film festivalu Jeden svět, místní muzeum představilo unikátní restaurovaný herbář od Bodamského jezera sepsaný roku 1595, o Svatojiřské pouti tu byla beseda s pamětníky i s dokumentem o konci války v Sudetech.

Knihovna už rozváží knížky do domácností a zve školy. Dílna posloužila Sympoziu ilustrace, pravidelně sem chodí háčkovat senioři, knižní klub se schází nad přečtenými tituly. Vedoucí neskrývá, že by knihovna potřebovala kvůli aktivitám posílit personál, podle starosty s tím však rozpočet nepočítá.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Statek na severu Prahy se promění na gymnázium pro stovky studentů

Památkově chráněný areál Brandejsova statku se změní na gymnázium. Zůstanou tam...

Chátrající památka na severním okraji metropole, suchdolský Brandejsův statek, by se měla proměnit po obnově za přibližně miliardu korun na gymnázium. Sloužit bude stovkám studentů.

31. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Prahu nejvíc navštěvují Češi, Němci a Američané. Přibývá Izraelců i Číňanů

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)

Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy...

31. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

O vyzdobení podchodů se opět postarají sprejeři, ztvární malby z historie města

Druhý podchod pod Masarykovou ulicí spojuje sídliště Pražská a Výšina se...

Havlíčkův Brod nechá nově vymalovat tři podchody ve městě. Na stěnách dvou by se měla objevit graffiti vztahující se k historii města. V podchodu u zdravotní školy by pak měli umělci obnovit...

31. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dělníci začnou budovat základovou desku parkovacího domu u Dětské nemocnice Brno

DÄ›lnĂ­ci zaÄŤnou budovat zĂˇkladovou desku parkovacĂ­ho domu u DÄ›tskĂ© nemocnice Brno

Za čtyři měsíce od zahájení stavby parkovacího domu u brněnské Dětské nemocnice v Černopolní ulici dělníci zbourali budovu v místě, kde parkovací dům vyroste,...

31. května 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výstava o tajemném dole přinesl chebskému muzeu Zlatého mamuta

Instalace výstavy mapující příběh cínového dolu Sauersack

Zlatého mamuta, Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie získala interaktivní výstava Muzea Cheb o tajemném cínovém dole Sauersack vysoko v Krušných horách. Zaujalo zejména propojení...

31. května 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Postřižiny i Naši furianti. Humor bude v Pardubicích hrát hlavní roli

Východočeské divadlo Pardubice.

Převážně komediální tituly, současné adaptace klasiky a silné lidské příběhy. Takovou podobu má dramaturgický plán městského divadla v Pardubicích pro novou sezonu.

31. května 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

V těchto dnech probíhají zkušební jízdy. Letos od září má vozit první cestující.

vydáno 31. května 2026  9:33

Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

Brnem prošel duhový průvod oslavující queer komunitu. Zakončil tak týdenní...

Sportovní a kulturní program v parku u Anthroposu v neděli zahájí festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo "Vždycky je něco, co nás spojuje". Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku...

31. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Letecká záchranná služba Plzeňského kraje

Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...

31. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30....

Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci,...

31. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Přátelák českých fotbalistů před MS 2026: Proti Kosovu dostanou šanci nováčci

Střela Ladislava Krejčího míří do dánské branky v prodloužení barážového duelu.

Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední domácí přípravný zápas před MS ve fotbale 2026. Trenér Miroslav Koubek proti Kosovu nasadí především hráče bojující o konečnou nominaci a příležitost...

31. května 2026  9:15

„Pokoušíme se o úspěch, často neuspějeme a nevíme proč."

31. května 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.