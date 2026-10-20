Koalice v H. Králové zůstane tříčlenná v čele s HDK a TOP 09, ODS v ní nebude

Koalice v Hradci Králové zůstane tříčlenná. ODS v ní nebude. Strany dohodnuté trojkoalice to oznámily po dnešním jednání. Primátorkou má opět být Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub) a jejími náměstky Lukáš Řádek (TOP 09), Kamil Podroužek (HDK), Kamil Kubica (Piráti), Dominik Žilka (STAN) a Martina Erbsová (Zelení), uvedly strany v komuniké. ODS po osmi letech ve dvou koaličních vládách opět míří do opozice, v níž by měla být s hnutím ANO a uskupením Náš Hradec.
Na vedení města se již po sečtení výsledků voleb 10. října shodly koalice HDK a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Tři subjekty mají v 37členném zastupitelstvu 20 míst. Při minulých jednáních se dohodly na programových prioritách.
V posledním týdnu strany řešily, zda se členem koalice stane i ODS, s níž by případná čtyřkoalice měla 24 mandátů. Dnes se ale strany trojkoalice shodly na tom, že budou pokračovat v sestavování vedení města bez účasti ODS, stojí v komuniké.
Trojkoalice to zdůvodnila programovými rozpory zejména ve věci přijetí takzvaných zásad spolupráce města s investory a developery, k nimž se ODS staví negativně. Výhrady měla trojkoalice i k personálním nominacím ODS do vedení města. "Partnerství nabízené ODS se nezdá a nejeví jako úplně důvěryhodné," uvedla Springerová po jednání.
ODS původně do vedení města navrhla na místo náměstka primátorky svého lídra Martina Soukupa a na místo radního děkana Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany Romana Chlíbka. Dnes ODS čtyři minuty před jednáním trojbloku předložila návrh na Evu Vortelovou jako náměstkyni primátorky a Jaroslava Filipa na člena rady města, uvedla trojkoalice. K Filipovi trojkoalice uvedla, že se v minulosti aktivně podílel na organizovaném odporu proti přijetí zásad pro investory. Zásady mají určovat příspěvky investorů na veřejnou infrastrukturu. V minulém volebním období ODS přijetí zásad blokovala.
Primátorka a čtyři její náměstci by měli být uvolnění, tedy plně placení. Neuvolněným náměstkem, tedy ne plně placeným, by měl být Kubica. V minulém volebním období primátorka i všech jejích pět náměstků zastávali funkce jako uvolnění. Rada města má mít opět 11 členů. Z minulého vedení města by měl v novém vedení kromě primátorky pokračovat její náměstek Řádek.
Trojkoalice bude tento týden ještě pokračovat v jednání o nastavení kompetencí členů budoucího vedení města. "Cílem je sestavit stabilní a funkční vedení města, které naváže na rozpracované projekty a bude společně prosazovat dohodnutý program," uvedla trojkoalice.
Jako priority označila rekonstrukci Benešovy třídy, přípravu obnovy Velkého náměstí, rozvoj dostupného bydlení, výstavbu nových parkovacích kapacit, přijetí zásad spolupráce s investory, modernizaci škol, kultivaci veřejného prostoru a odpovědnou rozpočtovou politiku.
Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků získala ve volbách 11 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti mandáty. Třetí Piráti a Starostové mají šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, po třech zastupitelích mají Náš Hradec a uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL.