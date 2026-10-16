Koalice v Hradci Králové dál tříčlenná, o rozšíření o ODS strany nerozhodly

Dohodnutá koalice v Hradci Králové zůstává tříčlenná. O případném rozšíření o ODS trojkoalice dnes nerozhodla. Vyplynulo to z komuniké, které trojkoalice po dnešním jednání vydala. Na vládě v Hradci Králové se již dříve dohodly vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Tři subjekty mají v 37členném zastupitelstvu 20 míst, s ODS by to bylo 24.
Rozhodnutí této trojkoalice o spolupráci s ODS bude vycházet z výsledku jednání oblastní rady ODS, které má být v pondělí.
Lídr ODS Martin Soukup ČTK řekl, že pondělnímu jednání oblastní rady bude předcházet jednání zvolených zastupitelů. "Oblastní rada přijme stanovisko k dalšímu postupu včetně personálních návrhů," uvedl. V zájmu případné dohody Soukup nebude trvat na své nominaci od ODS do pozice náměstka primátorky a radního.
O budoucí vládě tři subjekty jednají od oznámení výsledků voleb v sobotu večer. V neděli zástupci trojkoalice probírali programové priority. V úterý dohodli nominaci dosavadní primátorky Pavlíny Springerové (HDK) opět do čela radnice. V úterý trojkoalice také jednala asi 30 minut se zástupci ODS, kteří uvedli, že v případě účasti v koalici by ODS chtěla místo náměstka primátorky a jednoho radního.
"Nyní vyčkáváme na pondělní jednání oblastní rady ODS a nehodláme ODS přes média vzkazovat, co má nebo nemá dělat, ani jí posílat personální vzkazy či ultimáta. Je na ní, jak vyhodnotí volební výsledek, průběh dosavadních jednání a jaký další postup zvolí," uvedly strany trojkoalice.
Pro případnou spolupráci je však podle trojkoalice nezbytná jednoznačná shoda ODS se základními programovými prioritami již zformovaného trojbloku. "Konkrétně považujeme za zásadní bezodkladné schválení zásad spolupráce města s investory a developery v již připraveném znění, pouze s nezbytnou aktualizací podle nového stavebního zákona," uvedla trojkoalice. V minulém volebním období ODS jako členka koalice zmíněné zásady, které mají určovat příspěvky investorů na veřejnou infrastrukturu, odmítla.
Podmínku přijetí zásad ze strany trojkoalice Soukup podle svých slov předpokládal. "Jak se k tomu ODS postaví, budeme řešit na oblastní radě," uvedl.
Trojkoalice chce navázat na práci vedení radnice v uplynulém volebním období a dokončit připravené a zahájené projekty. "Mezi naše priority patří pokračování významných městských investic, rekonstrukce Benešovy třídy a příprava obnovy Velkého náměstí, rozvoj dostupného bydlení, výstavba nových parkovacích kapacit," uvedla dnes trojkoalice. Dále její zástupci jmenovali modernizaci škol, kultivaci veřejného prostoru a odpovědnou rozpočtovou politiku. V minulém vedení města byli kromě HDK a TOP 09 a ODS také Piráti a Změna pro Hradec a Zelení.
Pokud by se ODS stala součástí chystané koalice, v opozici by skončily hnutí ANO a uskupení Náš Hradec.
Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků získala ve volbách 11 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti mandáty. Třetí Piráti a Starostové mají šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, po třech zastupitelích mají Náš Hradec a uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL.