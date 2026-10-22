Koalice v Hradci Králové si rozdělila kompetence, podpis dohody 2. listopadu

Prvním náměstkem primátorky Hradce Králové Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub) by se měl stát Dominik Žilka (STAN). Zástupci dohodnuté trojkoalice se na tom shodli na dnešním jednání. Podpis koaliční smlouvy plánují na 2. listopadu, oznámila trojkoalice. Strany dnes projednaly i rozdělení kompetencí mezi členy budoucího vedení města. Vládu vytvoří vítězná koalice HDK a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. V 37členném zastupitelstvu mají 20 míst.
Předsedkyně HDK Springerová, která bude v čele města druhé volební období, by měla mít na starosti řízení města, ekonomiku a rozpočet, školství, komise místní samosprávy a bezpečnost. Žilka má odpovídat za bydlení, digitalizaci a IT, vnitřní služby, technické služby a provoz města. Náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09) bude pokračovat ve funkci druhé volební období a na starosti by měl mít strategický a územní rozvoj, mobilitu, energetiku, životní prostředí a dotace. Do kompetence náměstka primátorky Kamila Podroužka (HDK) budou patřit investice, majetek města a městské organizace.
"Rozdělení zbývajících gescí zůstává předmětem dalších jednání. Cílem koaličních partnerů je nastavit kompetence tak, aby na sebe jednotlivé oblasti logicky navazovaly, odpovědnosti byly jasně vymezené a nové vedení města mohlo efektivně fungovat," uvedla trojkoalice. Budoucím náměstkům primátorky Kamilu Kubicovi (Piráti) a Martině Erbsové (Zelení) budou kompetence teprve přiděleny. Koalice ještě také bude řešit personální složení jedenáctičlenné rady města.
Strany koalice dnes také probíraly návrh koaliční smlouvy pro období 2026 až 2030. Již dříve za priority označily přestavbu Benešovy třídy, přípravu obnovy Velkého náměstí, rozvoj dostupného bydlení, stavbu parkovacích kapacit, přijetí zásad spolupráce s investory, modernizaci škol, kultivaci veřejného prostoru a odpovědnou rozpočtovou politiku.
Od minulého týdne strany řešily, zda se členem koalice stane i ODS, s níž by případná čtyřkoalice měla 24 mandátů. V úterý se strany trojkoalice shodly na tom, že budou pokračovat v sestavování vedení města bez občanských demokratů. V opozici bude ODS s hnutím ANO a uskupením Náš Hradec.
Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků získala ve volbách 11 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti mandáty. Třetí Piráti a Starostové mají šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, po třech zastupitelích mají Náš Hradec a uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL.