Koalici v Jičíně mají Patrioti a JDK s třemi stranami, ANO v čele města končí

Na koalici v šestnáctitisícovém Jičíně se dohodly vítězné uskupení Patrioti a JDK, sdružení Aktivní Jičín, hnutí STAN a ODS. Starostou by se měl stát lídr Patriotů a JDK Jan Zachoval a místostarosty Zuzana Vavřincová (Aktivní Jičín) a Tomáš Kozel (za ODS). ČTK to dnes řekl Zachoval. Strany v součtu disponují většinou 12 mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Dosud stálo v čele radnice od roku 2014 hnutí ANO se starostou Janem Malým.
Dohodou čtyř uskupení povolební jednání podle Zachovala nekončí. Záměrem je podle něj vytvořit širokou koalici ještě s dalšími subjekty. Jednání by tak měla nová koalice v příštích dnech vést s uskupeními Volba pro město a Jičín srdcem.
"Našli jsme společný základ, na kterém chceme postavit spolupráci pro další volební období. Zároveň ale nechceme zůstat pouze u současné většiny. Naším přáním je vytvořit co nejširší spolupráci a jsme připraveni o ní dál jednat s dalšími partnery," uvedli zástupci čtyřkoalice v prohlášení.
Jičín se podle Zachovala v následujícím volebním období bude muset zaměřit na dopravu, parkování a stav komunikací. Prioritami by podle něj měly být i stabilizace rozpočtu města zatíženého úvěry a zlepšení komunikace radnice.
Vytvoření koalice i s hnutím ANO označil Zachoval již po sečtení voleb za nepravděpodobné. "Jičíňáci výsledkem voleb jednoznačně řekli, že chtějí v Jičíně změnu. Podle toho budeme postupovat," uvedl.
Patrioti a JDK získali šest mandátů v zastupitelstvu. Aktivní Jičín má tři zastupitele, STAN dva a občanští demokraté jedno křeslo.
ANO získalo čtyři mandáty, ve volbách před čtyřmi lety to bylo sedm křesel. Volba pro město má dva mandáty, stejně jako lidovecké Sdružení pro Jičín. Jičín srdcem s podporou Pirátů má jeden mandát.
Po volbách v roce 2022 vytvořily radniční koalici ANO, Sdružení pro Jičín a Volba pro město. Měla nejtěsnější většinu 11 hlasů.