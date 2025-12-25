Božohódový koncert s koledami v Trutnově

Vánoční písně a koledy z různých koutů Evropy zahraje ve čtvrtek sousedský sbor NaŽďár a Zpěvandy s Bertholdem z Horního Maršova v trutnovské Síni Bohuslava Martinů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Božohódový koncert začne v 17 hodin, výtěžek půjde na a opravu gotického kostela sv. Jana Křtitele a hřbitova v Horním Žďáru.

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

Měla zpronevěřit 1,3 milionu, hrozí jí až osmiletý trest

ilustrační snímek

Více než 1,3 milionu korun měla během dvou let podle policie zpronevěřit 33letá žena z Chomutovska, manažerka nákupu ve společnosti zabývající se obchodem. Podle dosavadních zjištění policistů v...

25. prosince 2025

25. prosince 2025

Herní prvky na čtyřech dětských hřištích ve Štětí prošly modernizací

Nové herní prvky se objevily na hřištích v částech Brocno, Chcebuz, Radouň a...

Nové herní prvky se objevily na hřištích v částech Brocno, Chcebuz, Radouň a Počeplice. Jejich původní vybavení už bylo zastaralé.

25. prosince 2025

Ústecká radnice hledá firmu, jež se postará o zeleň na kruhových objezdech

Kruhový objezd. (ilustrační foto)

Údržba by v měla v následujících letech probíhat na okružní křižovatce v části Střekov, Dobětice, Klíše, pod Větruší a na Severní Terase.

25. prosince 2025

Střední škola v Rumburku se dočká modernizace

Zpráva z vašeho okresu

V průběhu příštího roku začne v Rumburku modernizace Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie.

25. prosince 2025

Odvoz odpadu v Lounech zdraží v příštím roce o stovky korun

Popelnice (ilustrační foto)

Poplatek se zdraží o téměř třetinu, tedy ze současných 0,54 korun na 0,70 korun za litr objemu odpadové nádoby. Zvýšení o 29,6 procenta schválili místní zastupitelé.

25. prosince 2025

Neměli co dělat na svobodě, mostečtí policisté je chytili

Aukce (ilustrační foto)

Mostečtí policisté vypátrali tři osoby, které neměly na svobodě co pohledávat. Dívka a chlapec utekli z výchovného ústavu. Ve třetím případě šlo o muže, který nechtěl nastoupit do vězení.

25. prosince 2025

Nová rolba pomůže s úpravou krušnohorských běžeckých tras na Teplicku

Běžky, lyže, běžkař, ilustrační foto

Novou rolbu na údržbu běžeckých stop v Krušných horách si pořídil spolek Krušnohorsko.

25. prosince 2025

Náplavka s holuby

vydáno 25. prosince 2025

Přívoz Vyšehrad

vydáno 25. prosince 2025

Hořejší nábřeží.

Hořejší nábřeží.

Loď Niké. Kotvení.

vydáno 25. prosince 2025

V Chotovinách začala od vánočního stromku hořet střecha rodinného domu

ilustrační snímek

Hasiči dnes večer likvidovali požár rodinného domu v Chotovinách na Táborsku. Objekt začal hořet od vánočního stromu. Požár podle předběžných odhadů způsobil...

24. prosince 2025

