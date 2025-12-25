Božohódový koncert začne v 17 hodin, výtěžek půjde na a opravu gotického kostela sv. Jana Křtitele a hřbitova v Horním Žďáru.
Božohódový koncert s koledami v Trutnově
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...
Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme
Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...
Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes
Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...
Měla zpronevěřit 1,3 milionu, hrozí jí až osmiletý trest
Více než 1,3 milionu korun měla během dvou let podle policie zpronevěřit 33letá žena z Chomutovska, manažerka nákupu ve společnosti zabývající se obchodem. Podle dosavadních zjištění policistů v...
Božohódový koncert s koledami v Trutnově
Vánoční písně a koledy z různých koutů Evropy zahraje ve čtvrtek sousedský sbor NaŽďár a Zpěvandy s Bertholdem z Horního Maršova v trutnovské Síni Bohuslava Martinů.
Herní prvky na čtyřech dětských hřištích ve Štětí prošly modernizací
Nové herní prvky se objevily na hřištích v částech Brocno, Chcebuz, Radouň a Počeplice. Jejich původní vybavení už bylo zastaralé.
Ústecká radnice hledá firmu, jež se postará o zeleň na kruhových objezdech
Údržba by v měla v následujících letech probíhat na okružní křižovatce v části Střekov, Dobětice, Klíše, pod Větruší a na Severní Terase.
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Střední škola v Rumburku se dočká modernizace
V průběhu příštího roku začne v Rumburku modernizace Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie.
Odvoz odpadu v Lounech zdraží v příštím roce o stovky korun
Poplatek se zdraží o téměř třetinu, tedy ze současných 0,54 korun na 0,70 korun za litr objemu odpadové nádoby. Zvýšení o 29,6 procenta schválili místní zastupitelé.
Neměli co dělat na svobodě, mostečtí policisté je chytili
Mostečtí policisté vypátrali tři osoby, které neměly na svobodě co pohledávat. Dívka a chlapec utekli z výchovného ústavu. Ve třetím případě šlo o muže, který nechtěl nastoupit do vězení.
Nová rolba pomůže s úpravou krušnohorských běžeckých tras na Teplicku
Novou rolbu na údržbu běžeckých stop v Krušných horách si pořídil spolek Krušnohorsko.
Hořejší nábřeží.
Loď Niké. Kotvení.
V Chotovinách začala od vánočního stromku hořet střecha rodinného domu
Hasiči dnes večer likvidovali požár rodinného domu v Chotovinách na Táborsku. Objekt začal hořet od vánočního stromu. Požár podle předběžných odhadů způsobil...