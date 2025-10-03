Komiksový festival Prásk! zve do knihovny na výstavu, dílny i burzu

Autor: poš
  16:10
V Knihovně města Hradce Králové dnes startuje dvoudenní Komiksový festival Prásk! Akce nabídne výstavy, dílny i přednášky českých komiksových autorů.

V Knihovně města Hradce Králové bude Komiksový festival Prásk!. | foto: Knihovna města Hradce Králové

„Komiks je často vstupní brána dětí k samostatnému čtení,“ říká organizátorka Kamila Vališová.

Komiks podle ní není laciná literatura pro děti, které jsou líné číst: „Chceme jej představit jako zábavu i vyspělý umělecký útvar, který přináší silná témata.“

Prásk! nabídne výstavy, dílny i přednášky českých komiksových autorů. Dan Černý ozřejmí tvorbu komiksové postavy, bude tu výstava Karla Jerye, přednáška Tomáše Staňka o vztahu graffity a komiksu nebo Štěpánky Jislové o komiksu Supro.

Dětem patří animační workshopy i dílna malování sběratelských figurek, dospívajícím přednášky o světě mangy. Festival představí i hradeckou iniciativu Komiksy pomáhají s problémy. Chybět nebude ani živé malování, kreslící portrétomat, burza či oblíbený trend cosplay.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pavel odvolil v Černoučku, povolební vyjednávání podle něj nebudou jednoduchá

Povolební vyjednávání podle prezidenta Petra Pavla nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou vládní koalicí a opozicí. Pavel to dnes řekl...

3. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Karlovarský kraj vybuduje leteckou záchrannou službu, hotovo má být v roce 2028

Karlovarská zdravotnická záchranná služba se společně s Karlovarským krajem připravuje na zřízení letecké záchranné služby (LZS). Podle rozhodnutí ministerstva...

3. října 2025  14:37,  aktualizováno  14:37

Žena zmizela po rodinném incidentu. Může být nebezpečná, varuje policie

Policie pátrá po devětatřicetileté Jaroslavě Sušerové, která zmizela po rodinném incidentu v Bernarticích na Písecku. Podle policistů může být agresivní vůči sobě i okolí, proto se ji lidé nemají...

3. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Komiksový festival Prásk! zve do knihovny na výstavu, dílny i burzu

V Knihovně města Hradce Králové dnes startuje dvoudenní Komiksový festival Prásk! Akce nabídne výstavy, dílny i přednášky českých komiksových autorů.

3. října 2025  16:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z Jiříkova odjely poslední kamiony, nelegální skládka německého odpadu je pryč

Z Jiříkova na Bruntálsku odjely poslední kamiony s německým odpadem. Skládka je zlikvidována, vzorky půdy a vody odeberou experti z laboratoře příští týden. Ze skládky v Těchanově, místní části...

3. října 2025  16:02

ŘSD opravuje silnici I/20 z Plzně na Karlovy Vary, mezi obcemi Úněšov a Trhomné

3. října 2025  15:59

Blokees uvádí novou kategorii „BLOKEES WHEELS" a představuje desítky nových modelových sad na veletrhu Wonder Festival 2025

3. října 2025  15:46

Žena předstírala nemoc, z muže z Uherskohradišťska vylákala 1,5 milionu Kč

Žena předstírající nemoc vylákala podle policie z muže z Uherskohradišťska přes 1,5 milionu korun. Kriminalisté třiadvacetiletou ženu obvinili z podvodu, uvedl...

3. října 2025  14:14,  aktualizováno  14:14

Onemocnění trávicího ústrojí mohou podle odborníků vyvolat kašel či astma

Některá onemocnění trávicího ústrojí a plic spolu úzce souvisejí, i když jde o odlišné orgány. Příkladem je podle odborníků poměrně rozšířená refluxní choroba,...

3. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Herec John Rhys-Davies bude na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu

Britský herec John Rhys-Davies, známý jako Gimli z Pána prstenů, bude příští rok na jaře na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu Srdce Aldorie....

3. října 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Exděkan platil lopaty i ubytování, řekla svědkyně v kauze neprůhledných stipendií

Studenti fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) dostali mimořádné stipendium, větší část peněz poslali zpět na účet děkana fakulty a ten z těchto peněz přispěl studentům...

3. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Vraždu pečlivě plánoval, útok byl zákeřný. Osmnáctiletý mladík skončil ve vazbě

Olomoucký okresní soud v pátek poslal do vazby osmnáctiletého mladíka obviněného z vraždy v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Vyhověl tak návrhu státního zástupce. Mladík, který plnoletosti dosáhl teprve...

3. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.