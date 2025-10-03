Komiksový festival Prásk! zve do knihovny na výstavu, dílny i burzu

„Komiks je často vstupní brána dětí k samostatnému čtení,“ říká organizátorka Kamila Vališová.
Komiks podle ní není laciná literatura pro děti, které jsou líné číst: „Chceme jej představit jako zábavu i vyspělý umělecký útvar, který přináší silná témata.“
Prásk! nabídne výstavy, dílny i přednášky českých komiksových autorů. Dan Černý ozřejmí tvorbu komiksové postavy, bude tu výstava Karla Jerye, přednáška Tomáše Staňka o vztahu graffity a komiksu nebo Štěpánky Jislové o komiksu Supro.
Dětem patří animační workshopy i dílna malování sběratelských figurek, dospívajícím přednášky o světě mangy. Festival představí i hradeckou iniciativu Komiksy pomáhají s problémy. Chybět nebude ani živé malování, kreslící portrétomat, burza či oblíbený trend cosplay.