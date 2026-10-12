Komunistická Galerie cti v Hradci Králové má novou podobu, je v ní vysekaný pes

Betonový komunistický monument Galerie cti v Hradci Králové v minulých dnech získal novou podobu. Umělci do betonu vyřezali a vysekali psa s ohnivými očima. Dílo je výsledkem návrhu Anny Fiedlerové a ateliéru collcoll, který vyhrál architektonicko-výtvarnou soutěž na přeměnu monumentu a prostranství v ulici U Koruny. V tiskové zprávě to dnes uvedla hradecká radnice.
"Motiv odkazuje na místní pověst o černém psovi s ohnivýma očima a žhavými zuby, který střežil březový háj na pomezí Kuklen a Pražského předměstí," uvedl náměstek primátorky pro urbanismus, architekturu a památkovou péči Adam Záruba (nestr.) Pes vyřezaný v betonu jakoby pohltil v monumentu zhotovenou pěticípou hvězdu, kterou v minulosti zakrýval mohutný tis. Umělci ještě povrch betonu očistí a zakonzervují.
Úprava monumentu je první částí záměru, jehož hlavním cílem je přeměna celého prostoru kolem Galerie cti. K přeměně bude třeba projektová dokumentace úpravy veřejného prostranství. "Počítáme s absencí bariér a pestrým mobiliářem s různorodým využitím. Hlavní travnatá plocha kolem monumentu, jenž bude částečně zahrnutý zeminou, nabídne příjemný pobytový a zelený prostor," uvedl Záruba.
Radnice míní, že do poloviny roku 2028 by mohla vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. Vlastní přestavba za odhadované desítky milionů korun by mohla začít v roce 2029.
Galerii cti tvoří dva betonové bloky, na jejichž styku je reliéf velké pěticípé hvězdy. Na jednom bloku zůstala i většina písmen z nápisu Lid je hlavním tvůrcem dějin. Za socialismu na monumentu visely fotografie zasloužilých hradeckých komunistů a pracovníků komunisty oceňovaných. V minulosti radnice uvažovala o zbourání monumentu. V roce 2023 město rozhodlo o vypsání architektonické soutěže na nové využití monumentu.