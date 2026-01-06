Sopranistka Blažíková míří do Broumova. Zazní stará hudba v improvizacích

Autor:
  12:35
Výjimečný zážitek slibuje koncert pořadu ArtCafé ve čtvrtek 8. ledna od 19 hodin v Kreslírně kláštera v Broumově. Vystoupí renomované sopranistky Hana Blažíková a Barbora Kabátková s německým bubeníkem Klausem Kugelem a pražským improvizačním triem Romanovská Tichý Hrubý.

Trio Romanovská Tichý Hrubý nahrálo s perkusistou Klausem Kugelem a sopranistkami a harfistkami Hanou Blažíkovou a Barborou Kabátkovou album Je to zahrada, která má jméno. | foto: archiv Romanovská Tichý Hrubý

Loni muzikanti na jihočeském zámku Dobrohoř společně natočili album Je to zahrada, která má jméno.

„V nástrojově nezvykém obsazení rozvíjejí koncept spojování a prolínání staré hudby s hudbou lidovou a volnou improvizací. V hudebním toku se kromě dvou průzračných sopránů prolínají zvuky renesančních harf se zvuky japonské třináctistrunné citery koto, se smyčci houslí a kontrabasu, s dechovými nástroji a nejrůznějšími perkusivními nástroji Klause Kugela,“ zvou pořadatelé.

Anna Romanovská má klasické hudební vzdělání a ovlivňuje ji soudobá hudba, věnuje se citeře koto. Petr Tichý studoval jazzový kontrabas na Konzervatoři Jaroslava Ježka a pražské HAMU a jeho multižánrový přístup k hudbě má kořeny ve folkloru a folku. Klarinetista Michal Hrubý pocházející z Broumova čerpá z punkově-folklorního základu i hudebních znalostí napříč hudebními styly.

Sopranistky a hráčky na harfu Hana Blažíková a Barbora Kabátková získaly se svým uskupením Cappella Mariana cenu Anděl 2025 v kategorii vážná hudba za album Pilgrimage. Sestavu doplňuje německý perkusista. Album vyšlo ve vydavatelství Strudel Records, které si trio založilo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Interaktivní výstava v kladenské knihovně představí Evropu dětem i dospělým

ilustrační snímek

Interaktivní výstava ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně představí Evropu dětem i dospělým skrz snímky fotografa Štěpána Hona a ilustrace Kláry Honové....

6. ledna 2026  11:57,  aktualizováno  11:57

Do Jeseníků se vydají vojáci z Česka i zahraničí na nejtěžší armádní klání

ilustrační snímek

Zdolávání skalní stěny, překonávání vodních a terénních překážek, ale i nouzové přespání v horském terénu či lyžařské dovednosti prověří poslední týden v lednu...

6. ledna 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Hasiči vynesli z hořícího domu seniorku, i přes rychlou pomoc na místě zemřela

Požár rodinného domu na Prostějovsku si vyžádal jednu oběť (6. ledna 2026)

U požáru rodinného domu v obci Hruška na Prostějovsku zasahovali v úterý kolem poledne hasiči. Z hořícího objektu vynesli vážně zraněnou seniorku, která i přes okamžitou pomoc záchranářů zraněním na...

6. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Záchranáři na severu Moravy ošetřili o Vánocích desítky zraněných sportovců

ilustrační snímek

Záchranáři v Moravskoslezském kraji ošetřili o vánočních prázdninách téměř 50 lidí, kteří se zranili při provozování zimních sportů. Mezi zraněnými bylo 20...

6. ledna 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dolní Lutyně chce,aby kraj zamítl změny územního rozvoje týkající se gigafactory

ilustrační snímek

Obec Dolní Lutyně na Karvinsku, v jejímž katastru stát plánuje továrnu na výrobu baterií do elektroaut, chce, aby krajské zastupitelstvo zamítlo změnu zásad...

6. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  11:17

Rulík míchá zlatý olympijský tým: 19 mistrů světa a návrat Hertla s Hronkem

Radim Rulík, hlavní trenér české hokejové reprezentace

Česká hokejová reprezentace už zná většinu jmen pro olympijský turnaj v Miláně. Hlavní kouč Radim Rulík vsadil na osvědčené šampiony z domácího mistrovství světa i na hvězdy NHL. V nominaci nechybí...

6. ledna 2026  12:55

Ve vyškovské škole několik dní ve velkém uniká voda, do pátku musí zavřít

Základní škola Vyškov v Tyršově ulici

Jen co se žáci Základní školy Vyškov v Tyršově ulici vrátili po vánočních prázdninách do lavic, čeká je další volno. Specialisté totiž v prostorách školy zjistili obrovský únik vody, který trvá už...

6. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Univerzita obrany a Explosia spojí síly pro rychlejší obranné inovace

Univerzita obrany a Explosia spojĂ­ sĂ­ly pro rychlejĹˇĂ­ obrannĂ© inovace

Univerzita obrany a pardubická společnost Explosia vytvoří týmy, které budou spolupracovat na obranných projektech. Rychlost reakce na geopolitické hrozby je...

6. ledna 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

Návštěvnost jihočeských památek ve správě NPÚ stoupla o sedm pct na 801.416 lidí

ilustrační snímek

Hrady a zámky v Jihočeském kraji, které spravuje Národní památkový ústav (NPÚ), loni navštívilo 801.416 lidí. V porovnání s rokem 2024 jich bylo o sedm procent...

6. ledna 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

VIDEO: Hlídka přistihla sprejera v akci, útěk mu překazil hbitý policista

Pražští policisté zadrželi sprejera přímo při činu.

Pražští policisté zadrželi devětadvacetiletého muže, který v sobotu večer poškozoval sprejovanými nápisy rozvaděče v centru metropole. Dopaden byl přímo při činu hlídkou z místního oddělení Zahradní...

6. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

V ulicích je tma, stěžují si lidé. Opava po kritice upraví nové veřejné osvětlení

Obyvatelé Opavy si stěžují na nedostatek světla v nočních ulicích.

Opavští doplňují a upravují veřejné osvětlení poté, co loni z necelé poloviny vyměnili sodíková svítidla za LED zdroje. Vedení města k tomu donutila kritika obyvatel i vlastní obhlídka ulic. Nové...

6. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Tam, kde trénovala Sáblíková. Ve Žďáře po letech udělali ledový ovál, lidé jsou nadšení

Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho...

Mrazivé počasí posledních dní umožnilo ve Žďáře nad Sázavou po mnoha letech opět připravit ledový ovál. Na této rychlobruslařské trati v minulosti trénovala i trojnásobná olympijská vítězka Martina...

6. ledna 2026  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.