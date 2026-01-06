Sopranistka Blažíková míří do Broumova. Zazní stará hudba v improvizacích

Loni muzikanti na jihočeském zámku Dobrohoř společně natočili album Je to zahrada, která má jméno.
„V nástrojově nezvykém obsazení rozvíjejí koncept spojování a prolínání staré hudby s hudbou lidovou a volnou improvizací. V hudebním toku se kromě dvou průzračných sopránů prolínají zvuky renesančních harf se zvuky japonské třináctistrunné citery koto, se smyčci houslí a kontrabasu, s dechovými nástroji a nejrůznějšími perkusivními nástroji Klause Kugela,“ zvou pořadatelé.
Anna Romanovská má klasické hudební vzdělání a ovlivňuje ji soudobá hudba, věnuje se citeře koto. Petr Tichý studoval jazzový kontrabas na Konzervatoři Jaroslava Ježka a pražské HAMU a jeho multižánrový přístup k hudbě má kořeny ve folkloru a folku. Klarinetista Michal Hrubý pocházející z Broumova čerpá z punkově-folklorního základu i hudebních znalostí napříč hudebními styly.
Sopranistky a hráčky na harfu Hana Blažíková a Barbora Kabátková získaly se svým uskupením Cappella Mariana cenu Anděl 2025 v kategorii vážná hudba za album Pilgrimage. Sestavu doplňuje německý perkusista. Album vyšlo ve vydavatelství Strudel Records, které si trio založilo.