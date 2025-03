Chinaski oslaví třicítku pod hradeckými lízátky. Chytli jsme třetí dech, tvrdí kapela

Skupina v Malšovicích „pod lízátky“ dnes jen pro několik vyvolených exkluzivně odehrála dvě písně z nové desky symbolicky nazvané 30 a hlavně pozvala na vrchol své třicetileté historie.

V Hradci Králové se napevno zabydlel rovněž třicetiletý festival Rock for People a město loni hostilo dvoukoncert Eda Sheerana pro dohromady asi 90 tisíc lidí. Ale červnové vystoupení Chinaski má být něco speciálního. Pro město, pro arénu i pro kapelu.

„Naše kapela vznikla v Jičíně a nejbližší velké město byl Hradec. Takže my jsme sem jezdili na koncerty a před čtyřiceti lety jsem si tu koupil první elektrickou kytaru značky Jolana Iris. Spoustu koncertů jsme odehráli v klubu U Cikána, za minulého režimu jsme hráli i v Pionýrských sadech, kdy jsem zažil koncert, při kterém byli okolo policajti se psy na řetězech. Proto jsme chtěli naši třicítku oslavit právě tady. Je to hezky symbolické a vracíme se na místo činu,“ řekl Michal Malátný.

Primátorka Pavlína Springerová (HDK) se považuje za fanynku kapely, vyznala se, že její srdcovou písní je Tabáček, a věří, že pro fotbalový stadion je to velký začátek.

„Je to naplnění velkého snu, který jsme měli při výstavbě nové arény. Byla budována jako multifunkční. Fotbal se tu hraje včetně reprezentace a teď tu otevíráme i novou kulturní kapitolu. Měli jsme tu menší společenské i kulturní akce, ale tohle bude pecka, při které spojíme třicet let kapely Chinaski s osmistovkou Hradce. Bude to první koncert a otvírák. Bude to otevření potenciálu a já se těším, že v mezidobí, kdy nebude fotbalová sezona, tady budou velké akce pro tisíce diváků, kteří sem budou proudit z celé republiky,“ doufá hradecká primátorka.

Chinaski se nyní vydávají na speciální turné se symfonickým orchestrem s květnovým vrcholem ve Fóru Karlín. Pak se však soustředí na pouhé dva koncerty pod širým nebem, a to 7. června v Hradci a o týden později na brněnském Velodromu.

„Pak kluci budou mít tři čtvrtě roku na novou desku. Jestli vyjde na jaře a s prvními vlaštovkami před Vánoci, to je jen na nich. Prostě koncerty v Hradci a Brně budou na dlouhou dobu jediné,“ uvedl manažer kapely Martin Pokorný.

Zbývá sedm tisíc vstupenek

Hradec bude oproti Velodromu dvojnásobný. V prodeji zbývá asi sedm tisíc vstupenek, všechny na stání. Nejrychleji zmizelo 5 600 lístků do hlediště, téměř vyprodaný je i speciální sektor pro rodiny s dětmi.

„Původní návrhy počítaly s rezervou až pro 21 500 lidí, ale my se přikláníme ke kapacitě o tisíc méně, aby to bylo pohodlné,“ doplnil Martin Pokorný.

Chinaski začnou hrát ve 20 hodin a připravili si více než dvě a půl hodiny dlouhou šňůru s více než třiceti hity. Program však začne už ve 13 hodin před stadionem, kde vyroste speciální hudební zóna.

Třicetiletá kapela považuje hradecký koncert za vrchol, který je ještě výš než prosincová O 2 arena. „Bude to skutečně rockový nátěr, při kterém si nemusíme hrát s žádnými limity,“ zmínil bubeník Lukáš Pavlík specifický zvuk v halách.

„Za třicet let máme kolem 180 písniček, je těžké poskládat dramaturgii, aby si každý přišel na své a my jako kapela si zahráli to, co máme rádi nejvíc. Máme asi 35 věcí a po letech s námi vystoupí i dechová sekce, takže si můžeme po dlouhé době zahrát písničky, jako jsou Vedoucí nebo Strojvůdce. Vyzkoušeli jsme si playlist v O 2 areně, ale chceme, aby to bylo ještě lepší, proto jsme udělali změny,“ zdůraznil frontman a zpěvák kapely.

I staré kousky vykvetou

Určitě prý nezazní některé kusy, kterých se Chinaski dopustili: „Během těch let jsme natočili i pár blbostí, které byly úsměvné a infantilní i naivní a v mém věku je hrát nechci. Většinou jsme se na playlistu shodli. I na starých písničkách vymýšlíme neustále nové špeky, jak je zahrát a jak udělat nový fór. Některé fakt vykvetly.“

Michal Malátný se zamyslel i nad třicítkou, kterou údajně skupina oslaví v plné síle a svěžesti.

„V této sestavě hrajeme osmým rokem a je to ta nejlepší sestava, jakou jsme kdy měli. Jsme sehraní, loni jsme odehráli 70 koncertů a natočili desku, takže jsme ve formě. Jsme v plné síle a plní energie. V Hradci nás čekají více než dvě a půl hodiny. Ale když je koncert dobrý, uteče to strašně rychle, proto si to chceme užít ještě déle než v O 2 areně. Je to náš největší samostatný koncert. Jsem šťastný, že nás to pořád baví. Znám plno kolegů z branže, kteří už toho mají plné zuby. Já mám pocit, že jsme chytili třetí dech a pořádně to oslavíme,“ dodal.

Nápor to bude i pro fotbalový klub, respektive trávník, který je zhruba na pětině hrací plochy fungl nový. Zakrytý bude speciálními deskami zesílenými na jižní straně, kde bude stát pódium.

„Máme dva scénáře a uvidíme podle stavu trávy. Počítáme s výměnou trávníku pod pódiem, kde tráva dlouhodobě neprospívá. Jsme ale připravení vyměnit celou plochu,“ řekl Aleš Havel, marketingový ředitel FC Hradec Králové.