Tečku za 20. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu Za poklady Broumovska učiní v sobotu 30. srpna v 18:00 v kostele sv. Vojtěcha v broumovském klášteře hradecká Filharmonie s dirigentem Kasparem Zehnderem.

Předposlední koncert festivalu odehráli cembalisté Vojtěch Spurný a Ondřej Bernovský v kostele sv. Prokopa v Bezděkově. (23. srpna 2025) | foto: archiv festivalu Za poklady, Tom Šrejber

Baroko se stalo v letošním ročníku inspirativním rámcem, který propojil hudbu, místa i publikum na patnácti koncertech a doprovodném programu včetně rodinného odpoledne a přednášek o barokní architektuře. Koncerty navštívilo téměř 2 600 diváků.

„Dvacátý ročník festivalu byl pro nás výjimečný nejen symbolickým jubileem, ale také sdílením atmosféry, která koncerty v kostelích i dalších místech regionu charakterizuje a je opravdu jedinečná,“ uvedla Tereza Kramplová, umělecká ředitelka festivalu Za poklady Broumovska.

„Právě pro tohle specifické kouzlo si k nám našlo cestu tolik posluchačů. Návštěvností jsou často mile překvapeni i festivaloví umělci, především ti z ciziny, kteří účinkují na Pokladech poprvé. Pokaždé, když se jim rozzáří oči před plným sálem, je to odměna i pro nás, pořadatele, a doklad toho, že na Broumovsko i okolí přivážíme opravdu nejlepší kvalitu. Velmi si vážíme veškeré podpory našich partnerů, mecenášů a sponzorů. I díky nim se festival stal za dvacet let pro návštěvníky i umělce prostorem setkávání, objevování a sdílení,“ poznamenala umělecká ředitelka.

Rezidenčním skladatelem byl klavírista a pedagog Miloš Orson Štědroň. Na objednávku festivalu vytvořil tři nové skladby: Halali pro skupinu lesních rohů, třívěté smyčcové kvarteto 481 seconds of emotion a Hrací skříňku, která v premiéře zazní právě 30. srpna.

Reminiscencí na baroko se koncert otevře Ouverturou Johanna Sebastiana Bacha. Závěr patří Mozartově Pražské symfonii. Vstupné činí 290 korun, vstupenky lze zakoupit na pokladně prohlídkového okruhu kláštera nebo na www.zapoklady.cz.

